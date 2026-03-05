Άση Μπήλιου: Το θετικό τρίγωνο Ήλιου – Δία φέρνει ελπίδα

Με μια πιο αισιόδοξη νότα έκανε τις αστρολογικές της προβλέψεις η Άση Μπήλιου μέσα από την εκπομπή Breakfast@Star, επισημαίνοντας ότι η σημερινή ημέρα έχει θετικές επιρροές που μπορούν να αξιοποιηθούν.

Όπως εξήγησε η γνωστή αστρολόγος, ο Ήλιος που βρίσκεται στο ζώδιο των Ιχθύων σχηματίζει ένα ιδιαίτερα θετικό τρίγωνο με τον Δία. Πρόκειται για μια όψη που, σύμφωνα με την ίδια, φέρνει αισιοδοξία και δίνει μια αίσθηση ελπίδας, ακόμη και μέσα σε μια περίοδο που μπορεί να χαρακτηρίζεται από δυσκολίες ή πιέσεις.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Παράλληλα, η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο του Ζυγού, μια θέση που μας ωθεί να βλέπουμε τα πράγματα πιο ισορροπημένα και σφαιρικά. Όπως σημείωσε η Άση Μπήλιου, η Σελήνη στον Ζυγό μας καλεί να ζυγίζουμε τα υπέρ και τα κατά κάθε κατάστασης πριν πάρουμε αποφάσεις.

Η συγκεκριμένη αστρολογική συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή για τις σχέσεις, τις επαφές και τη γενικότερη επικοινωνία με τους άλλους. Είναι μια ημέρα που μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση ισορροπιών, αλλά και στη δημιουργία νέων συνεργασιών ή γνωριμιών.

Η αστρολόγος τόνισε επίσης ότι μέσα στον Μάρτιο δεν είναι πολλές οι ημέρες με τόσο θετικές και δυνατές όψεις. Για τον λόγο αυτό, προέτρεψε τον καθένα να αξιοποιήσει τη σημερινή ημέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είτε σε επαγγελματικό είτε σε προσωπικό επίπεδο.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πρόκειται για μια από τις καλές ημέρες του μήνα, που μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες, αρκεί να είμαστε ανοιχτοί στο να τις αναγνωρίσουμε και να τις εκμεταλλευτούμε.

