Πώς να πετύχω ένα magnetic eye look χωρίς eyeliner

Τι είναι η γαλλική τεχνική «Tightlining» και πώς να την κάνετε μόνες σας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.03.26 , 14:54 Εαρινή Ισημερία 2026: Πότε μπαίνει η άνοιξη
05.03.26 , 14:49 Άση Μπήλιου: Το θετικό τρίγωνο Ήλιου – Δία φέρνει ελπίδα
05.03.26 , 14:39 «Η Μουγγή Καμπάνα» από την Ομάδα Rodez στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
05.03.26 , 14:37 Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: Η βραδινή έξοδος με τον σύντροφό της
05.03.26 , 14:35 Πομάσκι για Καραλή: «Φέτος θα κάνει το 6.20μ., το παγκόσμιο σε έναν χρόνο»
05.03.26 , 14:25 Η ιστορία της Αθηνάς που επέζησε από την πρώτη serial killer της Ελλάδας
05.03.26 , 14:10 Πώς να πετύχω ένα magnetic eye look χωρίς eyeliner
05.03.26 , 14:09 Brad Pitt: Από την Υδρα στη Χαλκίδα και αύριο στο κέντρο της Αθήνας!
05.03.26 , 14:07 Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
05.03.26 , 13:56 Μοναδικές κόκκινες κρέπες λουλούδι - Μία πρωτότυπη συνταγή!
05.03.26 , 13:45 Επικοινωνία Μητσοτάκη - Μακρόν: Τι συμφώνησαν για την Κύπρο
05.03.26 , 13:44 Πού πήγαινε ο πύραυλος που αναχαιτίστηκε έξω από την Τουρκία;
05.03.26 , 13:38 Άγιος Παντελεήμονας: Μαχαίρωσαν 17χρονο έξω από σχολείο
05.03.26 , 13:31 Μέση Ανατολή: Επαναπατρίστηκαν οι πρώτοι 162 Έλληνες
05.03.26 , 13:00 Μπόκοτα: H έκπληξη από τον γιο της στο πλατό για τα γενέθλιά της
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Γρηγόρης Μόργκαν: «Δεν είναι εύκολη. Σε δοκιμάζει, σε ταπεινώνει... »
Μπουλούμπασης: Ο λόγος που σταμάτησε τη συνεργασία του με τη Σκορδά
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
MasterChef: Δύο μπριγάδες σίγουρες για τη νίκη - «Είστε εδώ γιατί χάσατε!»
Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό. Δε θα έχω τη μαμά μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Μοδα
Πώς να πετύχω ένα magnetic eye look χωρίς eyeliner
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Yπάρχει μια τεχνική μακιγιάζ που πετυχαίνει βλέμμα που μαγνητίζει… χωρίς τη χρήση eyeliner! 

Πρόκειται για τη γαλλική τεχνική «Tightlining», που οι makeup artists αποκαλούν «αόρατο eyeliner» , η οποία δίνει βάθος και ένταση στα μάτια, χωρίς τη σκληρότητα των έντονων γραμμών και του υπερβολικού μακιγιάζ.

Βλέμμα που μαγνητίζει... χωρίς eyeliner - Φωτογραφία αρχείου pexels

Βλέμμα που μαγνητίζει... χωρίς eyeliner - Φωτογραφία αρχείου pexels

Αυτό που αλλάζει είναι ο κλασικός κανόνας της τοποθέτησης του μολυβιού. Αντί να παλεύετε με ασταθείς γραμμές πάνω από το βλέφαρο, οι οποίες συχνά κλέβουν πολύτιμο χώρο από το κινητό μέρος του ματιού, κάνοντάς το να δείχνει μικρότερο, η δουλειά γίνεται αποκλειστικά «από κάτω». 

Με την άκρη του δαχτύλου ανασηκώνουμε ελαφρά το πάνω βλέφαρο, αποκαλύπτοντας την άνω υγρή γραμμή που βρίσκεται ακριβώς στη ρίζα των βλεφαρίδων. Σε αυτό το σημείο η επιλογή του προϊόντος είναι ο μοναδικός παράγοντας που δεν επιδέχεται συμβιβασμούς, καθώς ένα λάθος μολύβι μπορεί να καταστρέψει όλο το εγχείρημα.

Επιλέγουμε σε ένα gel μολύβι με υψηλή περιεκτικότητα σε χρωστικές, το οποίο οφείλει να είναι απόλυτα σταθερό και αδιάβροχο για να αντέχει στην υγρασία του ματιού.

Για τις πρωινές εμφανίσεις ή για ένα look γραφείου,  μια βαθιά σοκολατί απόχρωση  εναρμονίζεται γλυκά με τους φυσικούς τόνους του δέρματος, ενώ για τις βραδινές εξόδους το απόλυτο μαύρο προσδίδει ένα απαραίτητο drama effect. 

Βλέμμα που μαγνητίζει... χωρίς eyeliner - Φωτογραφία αρχείου unsplash

Βλέμμα που μαγνητίζει... χωρίς eyeliner - Φωτογραφία αρχείου unsplash

Η τεχνική της εφαρμογής δεν περιλαμβάνει το σύρσιμο του μολυβιού, αλλά μια υπομονετική μέθοδο όπου  το χρώμα «πιέζεται» ανάμεσα στα κενά των βλεφαρίδων, γεμίζοντας κάθε λευκό σημείο του δέρματος στη βάση τους, δημιουργώντας μια οφθαλμαπάτη πυκνότητας.

Το αποτέλεσμα είναι απόλυτα φυσικό! Μόλις αφήσετε το βλέφαρο, οι βλεφαρίδες δείχνουν αμέσως διπλάσιες, το σχήμα του ματιού καθορίζεται με ακρίβεια και το λευκό του ματιού φαίνεται πιο καθαρό και λαμπερό, παρόλο που το βλέφαρο παραμένει γυμνό και καθαρό. Είναι η ιδανική λύση για όσες επιζητούν την ένταση στο βλέμμα χωρίς την «καταπίεση» του έντονου μακιγιάζ. 

Για όσες έχετε ευαίσθητα μάτια ή φοράτε φακούς επαφής, η επιλογή ενός οφθαλμολογικά ελεγμένου μολυβιού είναι μονόδρομος, καθώς η διαφορά στην άνεση και την ένταση του βλέμματός σας θα σας κάνει να αναρωτιέστε πώς ζούσατε τόσα χρόνια χωρίς αυτό.

πηγή: allyou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΚΙΓΙΑΖ
 |
ΒΛΕΦΑΡΑ
 |
EYELINER
 |
EYE LOOK
 |
ΜΟΛΥΒΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top