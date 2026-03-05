Brad Pitt: Από την Υδρα στη Χαλκίδα και αύριο στο κέντρο της Αθήνας!

Στη Χαλκίδα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας ο Brad Pitt / Βίντεο Buongiorno

Φρενίτιδα έχει προκαλέσει η επίσκεψη του Brad Pitt στην Ελλάδα.

Ο αστέρας του Χόλιγουντ βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας για τις ανάγκες της ταινίας «The Riders», στην οποία όχι μόνο πρωταγωνιστεί, αλλά μέσω της εταιρείας παραγωγής του εμπλέκεται ενεργά στην παραγωγή και χρηματοδότησή της.

Ο Brad Pitt στην Ύδρα / NDP Photo Agency - Νίκος Ζότος

Όπως έγινε γνωστό, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος των γυρισμάτων στην Ύδρα, με τον διάσημο ηθοποιό και το συνεργείο του να κάνουν ενδιάμεση στάση στη Χαλκίδα πριν βρεθούν στην Αθήνα.

Η άφιξη του Brad Pitt στη Χαλκίδα με θαλαμηγό

Ο διάσημος ηθοποιός κατέφθασε στη Χαλκίδα με τη θαλαμηγό «Persefoni», η οποία έδεσε στο λιμάνι μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης λίγο μετά τις 05:00 σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, τα γυρίσματα θα διαρκέσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, ενώ θα πραγματοποιηθούν εντός του κτιρίου του σιδηροδρομικού σταθμού.

Σε τηλεοπτικό συνεργείο έχει μετατραπεί ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός της Χαλκίδας / Πηγή: Buongiorno

Τα δρομολόγια των τρένων θα εκτελούνται κανονικά, με τη διαφορά ότι οι επιβάτες δε θα μπορούν να εκδώσουν εισιτήρια από τα εκδοτήρια του σταθμού, καθώς το κτίριο έχει παραχωρηθεί από τη Hellenic Train στην παραγωγή της ταινίας για τα γυρίσματα.

Ακολουθούν γυρίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στη Νέα Μάκρη

Αύριο, Παρασκευή 6 Μαρτίου, τα γυρίσματα θα συνεχιστούν στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας, στην πλατεία Κοτζιά, όπου αναμένεται να διατεθούν εσωτερικοί χώροι του δημαρχείου Αθηναίων για τη διαμόρφωση σκηνικών.

Την επόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα στις 12 και 13 Μαρτίου, η παραγωγή θα βρεθεί στη Νέα Μάκρη. Τα γυρίσματα θα γίνουν έξω από το ξενοδοχείο Nireus, στον Ναυτικό Όμιλο Νέας Μάκρης και στον δρόμο έξω από το πάρκινγκ.