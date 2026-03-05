Η ιστορία της Αθηνάς που επέζησε από την πρώτη serial killer της Ελλάδας

Η Αικατερίνη Δημητρέα χαρακτηρίστηκε ως η πρώτη serial killer στην Ελλάδα, αφού δολοφόνησε τέσσερις συγγενείς της και προσπάθησε να δηλητηριάσει ένα ακόμη παιδί που ευτυχώς σώθηκε την τελευταία στιγμή. Το κορίτσι που γλίτωσε, η Αθηνά Θωμέα, περιέγραψε όσα έζησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». Η δολοφόνος προσπάθησε να τη δηλητηριάσει με ένα ρόδι.

«Έπεσα στο πάτωμα, με πήγαν στη μητέρα μου και άρχισα να χάνω τις αισθήσεις μου, να βγάζω αφρούς, είχα πόνους αφόρητους. Ο πατέρας μου με πήρε αγκαλιά, και υποψιάστηκε ότι κάτι είχε συμβεί», ανέφερε η κα Αθηνά.

Όλα ξεκίνησαν το μακρινό 1962. Η γυναίκα ζούσε στη Μάνη και μεγάλωνε μόνη της τη δεκάχρονη κόρη της που έπασχε από ημιπληγία. Μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών διέπραξε τέσσερις δολοφονίες, ξεκληρίζοντας την οικογένειά της με τη χρήση παραθείου.

Στις 27 Μαΐου του 1962, η 42χρονη σέρβιρε ένα πιάτο μακαρόνια με κιμά στη μητέρα της, όμως το φαγητό είχε μέσα δηλητήριο, με αποτέλεσμα η 80χρονη γυναίκα να πεθάνει.

Στις 19 Ιουλίου του 1962 κάλεσε την ξαδέρφη της στο σπίτι για καφέ. Μέσα στον καφέ είχε ρίξει και πάλι παραθείο. Η άτυχη γυναίκα έπεσε στο πάτωμα χτυπώντας το κρανίο της και ο γιατρός συμπέρανε πως ο θάνατος οφειλόταν στην πτώση. Κανείς δεν υποπτεύθηκε τότε την 42χρονη. Λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία της ξαδέρφης της, η ίδια κάλεσε στο σπίτι τον αδελφό της Κωνσταντίνο. Τον κέρασε καφέ, πάλι με παραθείο. Ο αδελφός της φεύγοντας ένιωσε έντονους πόνους και έπεσε στη μέση του δρόμου. Οι συγχωριανοί του τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα με τη χολή του και σώθηκε.

Μετά το εξιτήριό του όμως από το νοσοκομείο, τον ξανακάλεσε στο σπίτι για να του κάνει το τραπέζι. Του σέρβιρε αυγά που είχαν εμποτιστεί με δηλητήριο, με αποτέλεσμα να ξεψυχήσει σε λίγα λεπτά.

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1962, η 42χρονη έδωσε στον πεντάχρονο ανιψιό της ένα λουκούμι. Όταν ο ιατροδικαστής κατέληξε πως και αυτός ο θάνατος οφείλεται σε δηλητηρίαση, οι κάτοικοι του χωριού άρχισαν να υποψιάζονται τη γυναίκα, αφού και οι τέσσερις νεκροί την είχαν επισκεφθεί στο σπίτι της πριν ξεψυχήσουν.

Το τελευταίο κοριτσάκι που προσπάθησε να δηλητηριάσει ήταν η τετράχρονη τότε Αθηνά Θωμέα. Η 42χρονη είχε βάλει το δηλητήριο μέσα σε ένα ρόδι που της είχε προσφέρει λίγες ημέρες μετά το θάνατο του ανιψιού της. Η μικρή ποσότητα του ροδιού που κατανάλωσε αλλά και ο γιατρός που τυχαία βρισκόταν εκείνη τη μέρα στο χωριό, ήταν οι δύο λόγοι που έσωσαν την τετράχρονη τότε Αθηνά.

«Η μητέρα μου με είχε αφήσει στο σπίτι και μου είπε να κάτσω εκεί, γιατί θα πήγαινε να δώσει νεράκι στο αλογάκι που είχαμε. Εγώ έφυγα, αλλά δεν ήξερα ποιο δρόμο πήρε η μητέρα μου για να πάει στο κτήμα και ακολούθησα λάθος δρόμο. Κατέληξα έξω από το σπίτι της Δημητρέα. Κλαίγοντας, γιατί δεν έβλεπα τη μητέρα μου, με άκουσε και με φώναξε. Της είπα “ψάχνω τη μαμά μου, δεν ξέρω πού είναι, πήγε για το αλογάκι, αλλά εγώ δεν τη βλέπω" και μου είπε "Έλα επάνω που σε θέλω, έλα θα σε πάω εγώ στη μαμά σου"», είπε η κ. Θωμέα στην εκπομπή του Star,

«Μου έδωσε ένα ρόδι και όταν άρχισα να το τρώω είπε στην κόρη της να με πάει στο σπίτι μου για να μη βρίσκομαι εκεί όταν θα πάθενα το κακό. Με άφησε και εγώ πήγα στη θεία μου, την αδερφή του μπαμπά μου, που ήταν απέναντι. Μου έβαλε να φάω μακαρόνια και άρχισα να μην αισθάνομαι καλά»

Το κορίτσι έβγαζε αφρούς από το στόμα. Ο πόνος ήταν αβάσταχτος. Ο πατέρας της υποψιάστηκε τι είχε συμβεί, καθώς λίγο καιρό πριν είχε φύγει από τη ζωή και ο πεντάχρονος. Κάλεσε τον γιατρό, που έτυχε να βρίσκεται στο χωριό.Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν τα σώσουν.

Τέσσερις ημέρες αργότερα η Αικατερίνη Δημητρέα ομολόγησε τα εγκλήματά της, λέγοντας πως όλοι έπρεπε να πεθάνουν γιατί της φέρθηκαν άσχημα. Το Μάιο του 1963 καταδικάστηκε τετράκις στην ποινή του θανάτου και σε 15ετή κάθειρξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το 1965 εκτελέστηκε στο Γουδή.

Είναι ένα από τα εγκλήματα που συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου «Γυναίκες δολοφόνοι - Εγκλήματα γένους θηλυκού στην Ελλάδα».