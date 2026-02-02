LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος

Στην εκπομπή LEADERS στις 2.2.2026 με τον Ηλία Παπανικολάου, ο Συνταγματάρχης (ε.α.) και Στρατιωτικός Αναλυτής Παναγιώτης Νάστος εξηγεί πώς θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η τραγωδία στα Ίμια, ποια ήταν τα «καμπανάκια» που είχαν ήδη χτυπήσει αλλά δεν ελήφθησαν υπόψη, και ποιοι φέρουν ευθύνες για εκείνη τη νύχτα. Αποκαλύπτει, επίσης, τον ρόλο που θα μπορούσε να είχε παίξει το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν είχε αξιοποιηθεί εγκαίρως.



Ο διευθυντής του Geopolitico.gr, Χρήστος Κωνσταντινίδης, μεταφέρει ένα ακόμη προκλητικό επεισόδιο στη Θράκη, όπου αρχηγός κόμματος στην Τουρκία χαιρέτισε με τη χειρονομία των Γκρίζων Λύκων, στέλνοντας ανησυχητικά μηνύματα για την τουρκική προκλητικότητα στην περιοχή.

