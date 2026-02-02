LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος

«Αποκάλυψη για τους δορυφόρους στα Ίμια»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.02.26 , 21:35 MasterChef: Το πρώτο Mystery Box κι ο guest chef από τα παλιά!
02.02.26 , 21:31 Δημοσκόπηση ALCO: Πρώτη η ΝΔ με διαφορά 13 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ
02.02.26 , 21:31 Ετήσιο συνέδριο δικτύου SUZUKI: Το αύριο χτίζεται σε σταθερές βάσεις
02.02.26 , 21:05 Απίστευτο! Οι The Cure κέρδισαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους Grammy
02.02.26 , 21:01 Serial killer στη Θεσσαλονίκη; Ερευνούν άλλες δύο εξαφανίσεις γυναικών
02.02.26 , 21:00 LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
02.02.26 , 20:47 «Χάπι βιασμού»: Σύλληψη 38χρονου στην Ομόνοια με 107 γραμμάρια.
02.02.26 , 20:34 Citroën Racing: Δύσκολος αγώνας στο Μαϊάμι Formula E
02.02.26 , 20:17 Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε στην ΕΛ.ΑΣ. την πτήση για τη Φρανκφούρτη!
02.02.26 , 20:14 N. Πέραμος: «Δεν είχε πειράξει κανέναν» - Συγκλονίζει η μητέρα του 27χρονου
02.02.26 , 20:05 Cash or Trash: Θα καταφέρει ο παλαιοπώλης Δημήτρης να πουλήσει την αντλία;
02.02.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Βρήκε τα «Αντίθετα» ο Αντώνης - Εσύ θα τα καταφέρεις;
02.02.26 , 19:22 Ξένια GNTM: «Δεν είχα άλλη επιλογή από το να τα καταφέρω. Ήμουν στο μηδέν»
02.02.26 , 19:21 Κατερίνα Διδασκάλου: Το... γαλλικό της ηθοποιού στον «αέρα» του Στούντιο 4
02.02.26 , 19:19 Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας συνελήφθη ξανά, λίγο πριν τη δίκη του
Ολυμπιακός: Έκλεισαν αντι- Γιάρεμτσουκ και Φορτούνη
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Κίμων Κουρής: «Η ζωή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι υπέροχη»
Τσικνοπέμπτη: Πότε πέφτει φέτος & τι συμβολίζει το έθιμο
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε στην ΕΛ.ΑΣ. την πτήση για τη Φρανκφούρτη!
Νίκος Πολυδερόπουλος: Η σύντροφός του πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο
Ελένη Τσολάκη: Η ανάρτηση μετά την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην εκπομπή LEADERS στις 2.2.2026 με τον Ηλία Παπανικολάου, ο Συνταγματάρχης (ε.α.) και Στρατιωτικός Αναλυτής Παναγιώτης Νάστος εξηγεί πώς θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η τραγωδία στα Ίμια, ποια ήταν τα «καμπανάκια» που είχαν ήδη χτυπήσει αλλά δεν ελήφθησαν υπόψη, και ποιοι φέρουν ευθύνες για εκείνη τη νύχτα. Αποκαλύπτει, επίσης, τον ρόλο που θα μπορούσε να είχε παίξει το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν είχε αξιοποιηθεί εγκαίρως.
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Ο διευθυντής του Geopolitico.gr, Χρήστος Κωνσταντινίδης, μεταφέρει ένα ακόμη προκλητικό επεισόδιο στη Θράκη, όπου αρχηγός κόμματος στην Τουρκία χαιρέτισε με τη χειρονομία των Γκρίζων Λύκων, στέλνοντας ανησυχητικά μηνύματα για την τουρκική προκλητικότητα στην περιοχή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
LEADERS
 |
ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΣΤΟΣ
 |
ΙΜΙΑ
 |
ΓΚΡΙΖΟΙ ΛΥΚΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top