Κίμων Κουρής: «Η ζωή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι υπέροχη»

Ο Κίμων Κουρής είναι ένα από τα πρόσωπα που θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα σειρά του Mega, Οι Αθώοι, η οποία κάνει πρεμιέρα σε λίγες ημέρες. Με αφορμή το νέο του αυτό επαγγελματικό βήμα, ο ηθοποιός παραχώρησε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών.

Μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις ριζικές αλλαγές που έφερε στη ζωή του ο ερχομός του γιου του, ενώ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την κοινή πορεία του με τη σύντροφό του, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.

Σε ερώτηση σχετικά με το πώς καταφέρνει να εξισορροπεί τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με την προσωπική του ζωή, ο γνωστός ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν αντιλαμβάνεται την πορεία του ως «καριέρα». Εξήγησε ότι στόχος του είναι να έχει εργασία την οποία επιλέγει με βάση την επιθυμία του και όχι την ανάγκη, γεγονός που του επιτρέπει να μην κυνηγά κάτι συγκεκριμένο και να εξοικονομεί χρόνο για την οικογένεια και τους φίλους του. Μάλιστα, τόνισε πως καταβάλλει προσπάθεια ώστε να μην μεταφέρει τα ζητήματα της δουλειάς στο σπίτι.

Αναφερόμενος στην εμπειρία της πατρότητας, ο Κίμων Κουρής τη χαρακτήρισε ως μια διαδικασία ανάληψης ευθύνης και επαναπροσδιορισμού προτεραιοτήτων. Σημείωσε πως ο ρόλος του πατέρα τον δίδαξε να εστιάζει στα ουσιαστικά ζητήματα της ζωής, επιστρατεύοντας μεγαλύτερη υπομονή.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για την κοινή του ζωή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, περιορίστηκε σε μια σύντομη αλλά περιεκτική δήλωση, χαρακτηρίζοντας την καθημερινότητά τους «υπέροχη»!

Σκηνή της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου και του Κίμωνα Κουρή από τη σειρά Παγιδευμένοι

Η κοινή πορεία του ζευγαριού ξεκίνησε το 2022, όταν η μοίρα τους έφερε μαζί στο πλατό της σειράς Παγιδευμένοι. Η χημεία τους δεν περιορίστηκε στους τηλεοπτικούς ρόλους, καθώς σύντομα αναπτύχθηκε ανάμεσά τους ένας βαθύς έρωτας.

Μετά από τρία χρόνια σχέσης, το ζευγάρι επέλεξε να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Στις 30 Μαΐου του 2025, πραγματοποίησαν έναν μυστικό γάμο σε πολύ στενό κύκλο, επισημοποιώντας τη σχέση τους λίγο πριν υποδεχθούν τον πρώτο τους γιο. Αν και οι ίδιοι επέλεξαν να κρατήσουν την τελετή για εκείνους και τους ελάχιστους καλεσμένους τους, το ευχάριστο γεγονός έγινε γνωστό αργότερα, μέσα από μια ανάρτηση φίλης τους στα social media.