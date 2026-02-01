Καραβάτου για Αρναούτογλου: «Όταν χάνεις τη μητέρα σου, ενηλικιώνεσαι»

Η ανακοίνωση για το The 2Night Show

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.02.26 , 14:16 Αγγελική Νικολούλη: Το μήνυμα τρεις μήνες μετά την απώλεια της μητέρας της
01.02.26 , 12:43 Σία Κοσιώνη: «Ο Ιανουάριος ήταν μια δύσκολη... χρονιά, αλλά τα καταφέραμε»
01.02.26 , 12:22 Προς νέες παροχές 1 δισ. ευρώ τον Απρίλιο
01.02.26 , 12:07 Μητσοτάκης για Βιολάντα: Νέα προσπάθεια εργαλειοποίησης πόνου
01.02.26 , 12:04 Καραβάτου για Αρναούτογλου: «Όταν χάνεις τη μητέρα σου, ενηλικιώνεσαι»
01.02.26 , 11:48 Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Τα πρώτα βήματα στο τραγούδι & οι έρωτες της ζωής της
01.02.26 , 11:30 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 2/2/2026 - 8/2/2025
01.02.26 , 11:16 Τραγικές ώρες για τον ράπερ Snoop Dogg - Πέθανε η 10 μηνών εγγονή του
01.02.26 , 10:58 Οι περιοχές που «χτυπά» η κακοκαιρία – Πού ήχησε το 112
01.02.26 , 10:57 Κίμων Κουρής: «Η ζωή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι υπέροχη»
01.02.26 , 10:52 Κατώτατοι μισθοί στην Ευρώπη: Η θέση της Ελλάδας
01.02.26 , 10:52 Βίντεο με τον μπασκετμπολίστα να οδηγεί μεθυσμένος στις γραμμές του τρένου
01.02.26 , 10:40 Ολυμπιακός: Έκλεισαν αντι- Γιάρεμτσουκ και Φορτούνης
01.02.26 , 10:28 Απαγορευτικό απόπλου για τα δρομολόγια πλοίων στον Αργοσαρωνικό
01.02.26 , 10:16 Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους
Νέος ΕΝΦΙΑ: Από 31/3/2026 η πληρωμή και σε 12 δόσεις πλέον
Ελένη Τσολάκη: Η ανάρτηση μετά την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου
Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος
Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Κέλλυ Κελεκίδου: Αποθέωση και συγκίνηση στη Μελβούρνη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή τη συγκινητική ανάρτηση που έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον λογαριασμό του στο Instagram για την απώλεια της μητέρας του, η Κατερίνα Καραβάτου θέλησε να τον συλλυπηθεί το πρωί της Κυριακής μέσα από την εκπομπή της, στέλνοντάς του την αγάπη της.

Καραβάτου για Αρναούτογλου: «Όταν χάνεις τη μητέρα σου, ενηλικιώνεσαι»

Η παρουσιάστρια που πριν μερικά χρόνια βίωσε την ίδια απώλεια, ανέφερε στον αέρα της εκπομπής της: «Φυσικά και έχω μιλήσει με τον Γρηγόρη και ξέρουμε όλοι την πάρα πολύ στενή σχέση που έχει με την οικογένειά του και με τη μητέρα του. Να εκφράσω και από εδώ τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια από όλους μας. Ναι, θα τις κάνουμε αυτές τις κουβέντες που θέλεις και ξέρω πόσο κομβική είναι αυτή η στιγμή.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους

Καραβάτου για Αρναούτογλου: «Όταν χάνεις τη μητέρα σου, ενηλικιώνεσαι»

Ισχύει για μένα αυτό που σου έγραψα, ότι όπως μου είχε πει ψυχίατρος που τότε είχα επισκεφθεί, όταν χάνει κάποιος τη μητέρα του, οποιαδήποτε σχέση κι αν έχει μαζί της, ακόμα και πολεμική, είναι η στιγμή που ο άνθρωπος ενηλικιώνεται. Ειλικρινά, όλη μας η αγάπη είναι μαζί σου. Εμείς που γνωρίζουμε πως είναι όλο αυτό, καταλαβαίνουμε ακριβώς και πως είσαι αυτή τη στιγμή». 

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Παρακαλάς να ''φύγει'' ο άνθρωπος που αγαπάς»

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καραβάτου ανακοίνωσε ότι αύριο Δευτέρα 02 και την Τρίτη 03 Φεβρουαρίου δε θα προβληθεί το The 2Night Show κι από 08 Φεβρουαρίου θα βλέπουμε το late night show και τις Κυριακές.

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Θυμίζουμε ότι η μητέρα του παρουσιαστή, Κική Αρναούτογλου, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, μετά από μια μεγάλη περιπέτεια δύο χρόνων με την υγεία της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 |
THE 2NIGHT SHOW
 |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ
 |
ΚΙΚΗ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top