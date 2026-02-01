Καραβάτου για Αρναούτογλου: «Όταν χάνεις τη μητέρα σου, ενηλικιώνεσαι»

Με αφορμή τη συγκινητική ανάρτηση που έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον λογαριασμό του στο Instagram για την απώλεια της μητέρας του, η Κατερίνα Καραβάτου θέλησε να τον συλλυπηθεί το πρωί της Κυριακής μέσα από την εκπομπή της, στέλνοντάς του την αγάπη της.

Η παρουσιάστρια που πριν μερικά χρόνια βίωσε την ίδια απώλεια, ανέφερε στον αέρα της εκπομπής της: «Φυσικά και έχω μιλήσει με τον Γρηγόρη και ξέρουμε όλοι την πάρα πολύ στενή σχέση που έχει με την οικογένειά του και με τη μητέρα του. Να εκφράσω και από εδώ τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια από όλους μας. Ναι, θα τις κάνουμε αυτές τις κουβέντες που θέλεις και ξέρω πόσο κομβική είναι αυτή η στιγμή.

Ισχύει για μένα αυτό που σου έγραψα, ότι όπως μου είχε πει ψυχίατρος που τότε είχα επισκεφθεί, όταν χάνει κάποιος τη μητέρα του, οποιαδήποτε σχέση κι αν έχει μαζί της, ακόμα και πολεμική, είναι η στιγμή που ο άνθρωπος ενηλικιώνεται. Ειλικρινά, όλη μας η αγάπη είναι μαζί σου. Εμείς που γνωρίζουμε πως είναι όλο αυτό, καταλαβαίνουμε ακριβώς και πως είσαι αυτή τη στιγμή».

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καραβάτου ανακοίνωσε ότι αύριο Δευτέρα 02 και την Τρίτη 03 Φεβρουαρίου δε θα προβληθεί το The 2Night Show κι από 08 Φεβρουαρίου θα βλέπουμε το late night show και τις Κυριακές.

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Θυμίζουμε ότι η μητέρα του παρουσιαστή, Κική Αρναούτογλου, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, μετά από μια μεγάλη περιπέτεια δύο χρόνων με την υγεία της.