Λασκαράκη για χωρισμό με Τσιμιτσέλη: «Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά»

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids ήταν η Βάσω Λασκαράκη όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην περίοδο του διαζυγίου από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Τη χρονιά εκείνη, η ηθοποιός κλήθηκε εκτός από τον χωρισμό της να διαχειριστεί και την απώλεια μιας πολύ καλής της φίλης, ενώ την ίδια στιγμή είχε πολύωρα γυρίσματα για τη σειρά Το σόι σου.

«Εντάξει, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, ήμουν φουλ πιεσμένη, αλλά δεν άφηνα καθόλου... έκανα εργασιοθεραπεία νομίζω. Ναι, πρέπει να είμαι καλά, δηλαδή δεν πρέπει να αφήσω να καταρρακωθώ εγώ, να είμαι χάλια, να πέσω.

Οπότε αυτό με κρατούσε σε μια εγρήγορση. Γενικώς είμαι κι ένας άνθρωπος που δε θέλω να ξέρει ο άλλος τι έχω. Δε μ’ αρέσει και πολύ αυτό. Άσχετο τώρα αν πάω και πονάει το στομάχι μου στο γύρισμα. Αλλά τα άλλα που είναι πιο βαριά και πρέπει να εκτεθείς πολύ, δεν τα λες εύκολα.

Οπότε τα κρατούσα λίγο έτσι, ότι λίγο είναι από την κούραση, λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Ήμασταν και σε φοβερό τρέξιμο, σε φοβερή πίεση με τα δεκάωρα γυρίσματα και κάναμε το χαβαλέ μας κανονικά. Σίγουρα μπορεί να υπήρχαν μέρες που να ήμουν λίγο πιο πεσμένη και εκεί να αναρωτιόντουσαν τι έχω. Εντάξει, το κατάλαβαν μετά τι έχω. Ουδέν κρυπτό.

Ήταν μια χρονιά πάρα πολύ περίεργη, πάρα πολύ δύσκολη. Τι μου μάθε εκείνη η χρονιά; Ότι η ζωή συνεχίζεται. Δεν έρχεται το τέλος της ζωής, έρχεται μόνο όταν έρχεται πραγματικά το τέλος», είπε.

«Όλα στη ζωή έρχονται για κάποιο λόγο. Πρέπει να τα παλέψεις, να τα προσπεράσεις. Δεν μπορείς με το παραμικρό να τα παρατάς. Δεν εννοώ τώρα για απώλειες ανθρώπων, αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα που μπορείς να πας παρακάτω, μπορείς να συνεχίσεις, αυτά πρέπει να τα διαχειρίζεσαι με ψυχραιμία.

Και νομίζω ότι αυτό που έμαθα εκείνη τη χρονιά είναι αυτό που λένε όλοι οι ψυχοθεραπευτές. Ότι το μεγαλύτερο προτέρημα σε αυτή τη ζωή είναι να είσαι ευέλικτος. Να μπορείς να διαχειριστείς αυτά που έρχονται που δεν τα περιμένεις, τις καταστάσεις με ψυχραιμία. Και το να μπορείς να επιβιώσεις μέσα στην ασάφεια είναι πολύ μεγάλο προτέρημα.

Που είναι κάτι που όλους τους ανθρώπους τους βασανίζει. Κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να τα έχω όλα και να ξέρω τι μου γίνεται. Ήταν μια γενικότερη ασάφεια. Ζούσα σε μια θολούρα, σε μια αναμπουμπούλα. Αυτό με βοήθησε να λέω ότι εντάξει, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ό,τι μπορώ κάνω, μέρα με τη μέρα. Και τελικά νομίζω ότι μια χαρά λειτούργησε. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα λειτουργήσει» εξομολογήθηκε η Βάσω Λασκαράκη.

Θυμίζουμε πως η Βάσω Λασκαράκη κι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους τον Σεπτέμβριο του 2017. Το ζευγάρι γνωρίστηκε κι ερωτεύτηκε στα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς του Mega, Η Πολυκατοικία, το 2009.

Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον Οκτώβριο του 2013, σε πολύ στενό κύκλο, λίγο πριν έρθει στον κόσμο η κόρη τους. Τον Νοέμβριο του 2013 γεννήθηκε η Εύα, η οποία αποτελεί μέχρι σήμερα την απόλυτη προτεραιότητα και των δύο.