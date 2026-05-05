Τρόμος στην Κηφισιά: Ντελιβεράς πετούσε πέτρες σε γυναίκες

Στόχευε στο πρόσωπο – Τραυματίστηκε σοβαρά μια γυναίκα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • 28χρονος ντελιβεράς από το Πακιστάν τρομοκρατούσε στην Κηφισιά, πετώντας πέτρες σε γυναίκες.
  • Έχουν καταγραφεί έξι επιθέσεις σε πέντε γυναίκες και έναν άνδρα, με σοβαρότερη αυτή στη λεωφόρο Τατοΐου.
  • Το θύμα της σοβαρής επίθεσης υπέστη θλαστικά τραύματα και σπασμένα δόντια.
  • Δεν έχει αποσαφηνιστεί το κίνητρο των επιθέσεων, καθώς δεν καταγράφηκε απόπειρα ληστείας.
  • Ο 28χρονος συνελήφθη και αναγνωρίστηκε από τα θύματα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα.

Τον τρόμο είχε σκορπίσει στην Κηφισιά και στη Νέα Ερυθραία 28χρονος ντελιβεράς από το Πακιστάν, ο οποίος πετούσε πέτρες εναντίον ανυποψίαστων πολιτών, κυρίως γυναικών. 

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας πετούσε πέτρες στα θύματά του, ενώ κινούταν με τη μοτοσικλέτα του. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί έξι επιθέσεις σε βάρος πέντε γυναικών κι ενός άνδρα. Ο 28χρονος προσέγγιζε τα θύματά του και από κοντινή απόσταση εκτόξευε εναντίον τους πέτρες, στοχεύοντας στο πρόσωπο. 

Η σοβαρότερη επίθεση έγινε το μεσημέρι της Κυριακής στη λεωφόρο Τατοΐου με θύμα μια γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρει θλαστικά τραύματα, αιμάτωμα στη γνάθο και έχει και σπασμένα δόντια. 

Προς το παρόν δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί ποιο ήταν το κίνητρο των επιθέσεων, αφού δεν έχει καταγραφεί απόπειρα ληστείας σε καμία από τις περιπτώσεις. 

Τα θύματα κατέθεσαν πως αιφνιδιάστηκαν και πως οι επιθέσεις γίνονταν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μια νεαρή γυναίκα δέχθηκε χτύπημα στον θώρακα, αποφεύγοντας τελευταία στιγμή τον τραυματισμό στο κεφάλι. 

Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ αναγνωρίστηκε και από τα θύματα. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας μεταξύ άλλων υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του.
 

