Χάιντι Κλουμ: Το συγκινητικό πάρτι που διοργάνωσε για την κόρη της

Η πρωτότυπη τούρτα και τα καπέλα με τη φωτογραφία της

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τάιρα Μπανκς - Χάιντι Κλουμ πριν από λίγα χρόνια είχαν ανέβει μαζί στη σκηνή
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χάιντι Κλουμ διοργάνωσε συγκινητικό πάρτι γενεθλίων για την κόρη της, Λένι.
  • Η Λένι, πρωτοτόκη κόρη της, έκλεισε τα 22 χρόνια της.
  • Η τούρτα είχε φωτογραφία της ως κοριτσάκι και οι καλεσμένοι φορούσαν καπέλα με παιδικές της φωτογραφίες.
  • Στο video wall προβάλλονταν στιγμιότυπα από την παιδική της ηλικία με τα αδέλφια της.
  • Η Κλουμ δημοσίευσε ευχές για τη Λένι στα social media, εκφράζοντας περηφάνια και αγάπη.

Τα γενέθλιά της είχε η Λένι η πρωτοτόκη από τα τέσσερα παιδιά της Χάιντι Κλουμ και η μητέρα της τής ετοίμασε ένα συγκινητικό πάρτι.Η νεαρή κοπέλα την οποία η ηθοποιός απέκτησε με τον Ιταλό επιχειρηματία Flavio Briatore, έσβησε μία τούρτα η οποία πάνω είχε μία φωτογραφία με εκείνη κοριτσάκι ενώ τόσο η ίδια όσο και οι καλεσμένοι της φορούσαν καπέλα τα οποία είχαν πάνω τυπωμένες φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία. 

Στο video wall έπαιζαν στιγμιότυπα από την παιδική της ηλικία με τα άλλα τρία μικρότερα αδέρφια της: τον 20χρονο Χένρι, τον 19χρονο Γιούχαν και τη μικρότερη αδερφή της τη δεκαεξάχρονη Λου. 

Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από το party της κόρης της στην προσωπική της σελίδα στα social media και έδωσε στην κορη της τις πιο θερμές της ευχές:

 

 

“Χρόνια πολλά, Λένι. Το πρώτο μου παιδί. Πριν από 22 χρόνια ήρθες στον κόσμο. Είμαι τόσο περήφανη για εσένα, Λένι, και σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά» έγραψε μεταξύ άλλων το μοντέλο. 
 

