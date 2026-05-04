Σε κακή ψυχολογική κατάσταση είναι η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου καθώς ένας πολύ δικός της άνθρωπος, ο πρώτης της ξάδερφος “έφυγε” από τη ζωή. Η δημοσιογράφος- παρουσιάστρια δημοσίευσε στα social media μία φωτογραφία από τον γάμο της στον οποίο εκείνος τη συνόδευσε και έγραψε στη λεζάντα:

«Καλό ταξίδι ξάδερφε μεγαλώσαμε μαζί , με συνόδευσες στο γάμο μου όταν πρόωρα έφυγε ο πατέρας μου. Από τότε με εγκαταλείπετε ένας ένας σιγά σιγά. Τόσο που αναρωτιέμαι μεγάλωσα πρόωρα ή εσείς φεύγετε νωρίς;

Σε περιμένουν η Άννα και η Νάντη, οι πιο βιαστικές. Θα περπατήσετε στο Μπίστι, θα ρίξετε βουτιές από το Μαδέρι, θα πάτε στο περιβόλι, θα πάρετε τα ποδήλατα ως τα Μαντράκια και τα ευκάλυπτα. Ο Βασίλης μας, ο ψηλός, ο ανιψιός και βαφτιστήρι της μαμάς μου, ο γιός που δεν είχε και τον λάτρεψε σαν παιδί τη».

Στην Ερμιόνη που μεγαλώσαμε μαζί, τόσα καλοκαίρια που αγαπήσαμε κι εσύ την απόλαυσες μέχρι το τέλος της ζωής σου. Σήμερα φεύγεις και παίρνεις ένα ακόμη κομμάτι από τα νιάτα μου. Να δω πόσο από μένα θα μείνει;»,

