BMW: Θρηνεί την απώλεια του Alessandro Zanardi

 Το BMW Group και η BMW M Motorsport αποχαιρετούν με βαθιά θλίψη τον Alessandro Zanardi. Ο σπουδαίος οδηγός αγώνων, επί χρόνια εργοστασιακός οδηγός και πρεσβευτής της εταιρείας, έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή στην Ιταλία την 1η Μαΐου, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του. Ο «Alex» Zanardi ήταν 59 ετών. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι σκέψεις όλων στο BMW Group είναι με τη σύζυγό του, Daniela, τον γιο του, Niccolò, καθώς και με όλους τους οικείους και φίλους του. Ο «Alex» ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα, αθεράπευτα αισιόδοξος και πηγή έμπνευσης για πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό: η εταιρεία έχασε έναν άνθρωπο με σημαντική ανθρωπιστική δράση, που εκπροσωπούσε τις αξίες της, ενώ η BMW M Motorsport έχασε έναν φιλόδοξο και επιτυχημένο αθλητή, μέλος της οικογένειας των εργοστασιακών οδηγών της

Μετά από ένα ακόμη σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια αγώνα handcycling κοντά στην Πιέντσα, στις 19 Ιουνίου 2020, ο Alex Zanardi αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή. Με τη στοργή και τη φροντίδα της οικογένειάς του, μοιραζόταν τον χρόνο του μεταξύ νοσοκομείου, κέντρου αποκατάστασης και της κατοικίας του στην Πάδοβα. Ο Alex Zanardi είχε πει κάποτε: «Θέλεις να ανέβεις στο βουνό επειδή βρίσκεται εκεί και ξέρεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις». Τώρα, ένας αληθινός μαχητής της ζωής ολοκλήρωσε το τελευταίο του ταξίδι. Ciao, Alex!

