Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος ανθρώπων στη Λειψία - Δύο νεκροί

Αρκετοί τραυματίες - Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας σε εξέλιξη

04.05.26 , 18:48 Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος ανθρώπων στη Λειψία - Δύο νεκροί
Κοσμος
Πηγή: Πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AP Photо
Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος ανθρώπων στη Λειψία της Γερμανίας (βίντεο ΕΡΤ)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στη Λειψία, με δύο νεκρούς και τουλάχιστον οχτώ τραυματίες.
  • Ο δράστης έχει συλληφθεί και φέρεται να δείχνει σημάδια ψυχικής αστάθειας.
  • Η αστυνομία διεξάγει μεγάλη επιχείρηση και έχει αποκλείσει την περιοχή.
  • Τα νοσοκομεία προετοιμάζονται για μαζική εισροή τραυματιών, ενώ η κυκλοφορία των τραμ έχει διακοπεί.
  • Ο δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πλέον δημόσιος κίνδυνος.

Ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στο κέντρο της Λειψίας, μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης της Γερμανίας, με τον πρώτο ανεπίσημο απολογισμό να κάνει λόγο για δύο νεκρούς και τουλάχιστον οχτώ τραυματίες.     

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Μπούρκχαρντ Γιουνγκ, έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν δύο νεκροί, ενώ ο δράστης έχει συλληφθεί. Όπως μετέδωσε η εφημερίδα BILD, κατά τη σύλληψή του έδειχνε «σημάδια ψυχικής αστάθειας». Ο κ. Γιουνγκ διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν υπάρχει πλέον δημόσιος κίνδυνος. 
 

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στην πόλη, σύμφωνα με το MDR Sachsen. Όπως είπε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος στην οδό Γκριμάισε Στράσε. «Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες» αλλά η αστυνομία δεν είναι προς το παρόν σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος και τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

 

Σύμφωνα με αναρτήσεις στα social media, τα νοσοκομεία της Λειψίας προετοιμάζονται για «μαζική εισροή τραυματιών» μετά το περιστατικό, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και η κυκλοφορία των τραμ έχει διακοπεί. Δόθηκε επίσης εντολή στα καταστήματα της περιοχής να κλείσουν. 

 

