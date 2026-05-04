Ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στο κέντρο της Λειψίας, μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης της Γερμανίας, με τον πρώτο ανεπίσημο απολογισμό να κάνει λόγο για δύο νεκρούς και τουλάχιστον οχτώ τραυματίες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Μπούρκχαρντ Γιουνγκ, έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν δύο νεκροί, ενώ ο δράστης έχει συλληφθεί. Όπως μετέδωσε η εφημερίδα BILD, κατά τη σύλληψή του έδειχνε «σημάδια ψυχικής αστάθειας». Ο κ. Γιουνγκ διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν υπάρχει πλέον δημόσιος κίνδυνος.



Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στην πόλη, σύμφωνα με το MDR Sachsen. Όπως είπε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος στην οδό Γκριμάισε Στράσε. «Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες» αλλά η αστυνομία δεν είναι προς το παρόν σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος και τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

🔸 Une voiture a foncé dans la foule à Leipzig. Selon plusieurs témoignages, il y aurait de nombreuses victimes. pic.twitter.com/SIMOCHwd44 — Little Think Tank (@L_ThinkTank) May 4, 2026

Σύμφωνα με αναρτήσεις στα social media, τα νοσοκομεία της Λειψίας προετοιμάζονται για «μαζική εισροή τραυματιών» μετά το περιστατικό, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και η κυκλοφορία των τραμ έχει διακοπεί. Δόθηκε επίσης εντολή στα καταστήματα της περιοχής να κλείσουν.

🔸 Les hôpitaux de Leipzig se préparent à un « afflux massif de blessés » après l’incident, tandis que la police sécurise la zone et que le trafic des tramways est perturbé. Les magasins dans le secteur doivent fermer. https://t.co/BCrriNeQxh pic.twitter.com/BrFUfrwh6E — Little Think Tank (@L_ThinkTank) May 4, 2026