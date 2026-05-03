Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ιωάννα Τούνη μπορεί να έχουν τραβήξει πλέον χωριστούς δρόμους, όμως παραμένουν απόλυτα δεμένοι μέσα από τον πιο σημαντικό τους ρόλο: αυτόν του γονέα για τον μικρό Πάρη.

Οι δύο τους έχουν επιλέξει μια συνειδητή και ισορροπημένη συν-γονεϊκότητα, βάζοντας σε προτεραιότητα την καθημερινότητα και την ψυχολογία του παιδιού τους.

Σε πρόσφατο βίντεο που ανάρτησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο Instagram, ο ίδιος και ο γιος του επισκέφθηκαν μαζί το γυμναστήριο, σε ένα στιγμιότυπο που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Ο μικρός Πάρης δεν έμεινε απλός παρατηρητής, αλλά μπήκε ενεργά στο… «παιχνίδι», δοκιμάζοντας όργανα και συμμετέχοντας με τον δικό του παιδικό ενθουσιασμό στην προπόνηση του μπαμπά του.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φαίνεται να απολαμβάνει στο έπακρο αυτές τις στιγμές, καθώς η γυμναστική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του. Το γεγονός ότι πλέον μοιράζεται αυτή τη ρουτίνα με τον γιο του, δίνει μια εντελώς διαφορετική και πιο τρυφερή διάσταση στην εμπειρία του fitness, μετατρέποντας την προπόνηση σε χρόνο παιχνιδιού, επαφής και σύνδεσης.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο μικρός Πάρης βρίσκεται σε γυμναστηριακό περιβάλλον, αφού και η Ιωάννα Τούνη έχει κατά καιρούς μοιραστεί στιγμές όπου τον παίρνει μαζί της στην προπόνηση, ειδικά όταν δεν υπάρχει σχολείο. Ωστόσο, η εικόνα του μαζί με τον πατέρα του στο γυμναστήριο ξεχωρίζει, καθώς αποτυπώνει έναν ιδιαίτερο δεσμό μέσα από την κίνηση, το παιχνίδι και τη μίμηση.

Ο μικρός Πάρης μοιάζει να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου η άσκηση, η ενέργεια και η οικογενειακή σύνδεση συνδυάζονται αρμονικά, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να απολαμβάνει τον ρόλο του όχι μόνο ως πατέρας, αλλά και ως «συμπαίκτης» στις καθημερινές μικρές περιπέτειες του γιου του.

