Ένας έφηβος 15 ετών τραυματίστηκε χθες το απόγευμα Σαββάτου (2/5/2026) μετά από σφοδρή έκρηξη που σημειώθηκε στο δωμάτιό του, στους Μανιάκους Καστοριάς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Άννας Λίτινα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Ράνια Τραγόμαλλου, η ισχύς του ωστικού κύματος ήταν τόσο μεγάλη που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές εντός του σπιτιού, ενώ αντικείμενα εκτοξεύτηκαν σε απόσταση πολλών μέτρων από το σημείο.

Ο ανήλικος βρισκόταν μόνος στο δωμάτιό του τη στιγμή της έκρηξης, ενώ εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια από όπου και ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ μετέφεραν τον ανήλικο αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Σύμφωνα με τους γιατρούς, το παιδί είχε εκδορές στο κεφάλι από τα θραύσματα και τα αντικείμενα που εκτινάχθηκαν, ενώ δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του. Ωστόσο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε τραύματα στα μάτια και για αυτόν τον λόγο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γρεβενών.

Οι αρχές εξετάζουν με προσοχή τον χώρο του δωματίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η έκρηξη προκλήθηκε από κάποια συσκευή, διαρροή ή άλλη αιτία.