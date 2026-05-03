Ωραιόκαστρο: Φωτιά σε δώμα πολυκατοικίας - Απεγκλωβίστηκαν μητέρα με τρία παιδιά / βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε σε δώμα τριώροφης πολυκατοικίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου 2/5.
  • Γείτονες κάλεσαν την αστυνομία λόγω φόβων για εγκλωβισμένα άτομα.
  • Αστυνομικοί απεγκλώβισαν μία 36χρονη μητέρα με τα τρία ανήλικα παιδιά της.
  • Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 12 άνδρες και 5 οχήματα, κατασβήνοντας την πυρκαγιά άμεσα.
  • Δεν υπήρξαν επεκτάσεις της φωτιάς σε άλλα σπίτια.

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, όταν έπιασε φωτιά δώμα τριώροφης πολυκατοικίας, το βράδυ του Σαββάτου 2/5.

Οι γείτονες κάλεσαν αμέσως την αστυνομία, υπό τον φόβο μην υπήρχαν άνθρωποι που χρειάζονταν βοήθεια. Οι αστυνομικοί μπήκαν μέσα με πυροσβεστήρες και απεγκλώβισαν μία 36χρονη μητέρα με τα τρία ανήλικα παιδιά της. Πήραν τα παιδιά στα χέρια τους και τους απομάκρυναν από το φλεγόμενο οίκημα. 

Στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική, με 12 άνδρες και πέντε οχήματα. Με την επέμβασή τους, η πυρκαγιά κατασβήστηκε άμεσα, χωρίς να επεκταθεί σε άλλα σπίτια.

