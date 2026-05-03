Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, όταν έπιασε φωτιά δώμα τριώροφης πολυκατοικίας, το βράδυ του Σαββάτου 2/5.
Οι γείτονες κάλεσαν αμέσως την αστυνομία, υπό τον φόβο μην υπήρχαν άνθρωποι που χρειάζονταν βοήθεια. Οι αστυνομικοί μπήκαν μέσα με πυροσβεστήρες και απεγκλώβισαν μία 36χρονη μητέρα με τα τρία ανήλικα παιδιά της. Πήραν τα παιδιά στα χέρια τους και τους απομάκρυναν από το φλεγόμενο οίκημα.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε δώμα μονοκατοικίας στο δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 2, 2026
Στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική, με 12 άνδρες και πέντε οχήματα. Με την επέμβασή τους, η πυρκαγιά κατασβήστηκε άμεσα, χωρίς να επεκταθεί σε άλλα σπίτια.