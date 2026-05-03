Ο Μάιος είναι εδώ, και το μυαλό όλων «τρέχει» προς το καλοκαίρι και τις διακοπές. Όλοι αρχίζουν να προσέχουν τη διατροφή τους, θέλουν να τρώνε ελαφρά αλλά και υγιεινά.

Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε τέσσερις συνταγές για σαλάτες, όπως μας τις έδειξαν οι δικοί μας σεφ, μέσα από τις εκπομπές του Star

ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΣΤΡΙΦΤΟ ΜΕ ΠΑΝΤΖΑΡΙ

Υλικά της Συνταγής

• 500 γρ. στριφτό με παντζάρι

• 250 γρ. μανιτάρια

• 1 κόκκινη πιπεριά

• 1 πράσινη πιπεριά

• 1 καρότο τριμμένο

• 2 φρέσκα κρεμμυδάκια

• 2-3 αγγουράκια τουρσί

• 1 φλ. Καλαμπόκι

• 2 κ.σ. μαϊντανό

• 1 κ.σ. άνηθο

Σος ταχινιού:

• 3 κ.σ. ταχίνι

• 2 κ.σ. λεμόνι

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κ.γ. μέλι ή αγαύη

• 1/2 κ.γ. μουστάρδα

• 1 μικρή σκελίδα σκόρδο

• 2-3 κ.σ. νερό

• Αλάτι, πιπέρι

Για τα μανιτάρια:

Δυνατή φωτιά

Λίγο ελαιόλαδο

ΜΗΝ τα ανακατεύεις συνέχεια

Άφησέ τα να πάρουν χρώμα

Στο τέλος:

Αλάτι, πιπέρι

(προαιρετικά) 1 κ.γ. σόγια σος για βάθο

Άστα να κρυώσουν πριν τα βάλεις

Θέλουμε υφή: κρεμώδης και βελούδινη (σαν ελαφριά μαγιονέζα)

Εκτέλεση της συνταγής

Βράζεις τα μακαρόνια al dente και τα κρυώνεις καλά

Σε μπολ βάζεις: ζυμαρικά, μανιτάρια, πιπεριές, καρότο, καλαμπόκι, τουρσί, φρέσκο κρεμμύδι και μυρωδικά

Ρίχνεις τη σος και ανακατεύεις

Ψυγείο για 30-60 λεπτά

Σημείωση: Στη συγκεκριμένη συνταγή μπορείτε να προσθέσετε και βραστό κοτόπουλο, εάν επιθυμείτε και ζωική πρωτεΐνη στο γεύμα σας.

ΦΑΚΟΣΑΛΑΤΑ ΜΕ DRESSING ΜΥΡΩΔΙΚΩΝ

Υλικά της Συνταγής

• 250 γρ. φακές ψιλές

• 1 φύλλο δάφνης

• 10 ντοματίνια

• 1 μικρή κόκκινη πιπεριά

• 1 μικρό αγγούρι

• 50 γρ. κάπαρη

• 50 γρ. ελιές Καλαμών

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

Για το dressing μυρωδικών:

• ½ ματσάκι μαϊντανός

• ½ ματσάκι δυόσμος

• 1 κ.γ. μουστάρδα

• ½ κ.γ. ρίγανη

• Χυμός από 1 λεμόνι

• 50 ml ελαιόλαδο

• Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση της Συνταγής

Βράζουμε σε άφθονο νερό τις φακές με το φύλλο δάφνης μέχρι να μαλακώσουν και να κρατάνε ελαφρώς.

Σουρώνουμε, αφαιρούμε τη δάφνη και αφήνουμε να κρυώσουν.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τις φακές με τα ντοματίνια, την πιπεριά, το αγγούρι, την κάπαρη και τις ελιές.

Για το dressing, χτυπάμε στο μπλέντερ το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού, τη μουστάρδα, τον μαϊντανό, τον δυόσμο, τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι μέχρι να γίνει μια ομοιογενή σάλτσα.

Περιχύνουμε τη σαλάτα, ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε.

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΦΑΚΕΣ, ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΑΙ DRESSING ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Υλικά της Συνταγής

· 300 γρ. φακές βρασμένες

· 250 γρ. μανιτάρια λευκά

· 1 μικρό ξερό κρεμμύδι

· 1 ψημένη κόκκινη πιπεριά σε βάζο

· 1 αβοκάντο ώριμο

· 2 κ.σ. καλαμπόκι βρασμένο

· 1 πορτοκάλι τα φιλέτα του

· 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

· 1/3 μάτσο μαϊντανό

· 50 γρ. ελαιόλαδο

· Αλάτι

· Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Υλικά για το dressing βασιλικού

· 14 Φύλλα βασιλικού

· 5 κ.σ. Ελαιόλαδο

· 1 κ.σ. Μουστάρδα

· 1 κ.γ. Μέλι

· 1 Πορτοκάλι (χυμός)

· 1/2 Λεμόνι (χυμός και ξύσμα)

· Αλάτι

Εκτέλεση για το ντρέσινγκ βασιλικού

· Προσθέτουμε σε ένα μπλέντερ τον βασιλικό, το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα, το μέλι, τον χυμό πορτοκαλιού, τον χυμό και το ξύσμα από ένα λεμόνι και το αλάτι.

· Χτυπάμε για περίπου 30 δευτερόλεπτα, μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

Εκτέλεση για τη σαλάτα

· Βράζουμε τη φακή για τη σαλάτα 5΄και πετάμε το πρώτο νερό.

· Ύστερα βράζουμε τις φακές μας για 20’ περίπου σε καθαρό νερό μέχρι να έχουν ψηθεί.

· Οι φακές μας πρέπει να είναι αλ ντέντε για να μην λιώνουν στο ανακάτεμα.

· Βάζουμε ένα μεγάλο τηγάνι στη φωτιά μαζί με το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά.

· Κόβουμε τα μανιτάρια μας στα τέσσερα και τα σοτάρουμε, προσθέτοντας αλάτι και πιπέρι για 4-5’.

· Τα αποσύρουμε σε ένα πιάτο για τη συνέχεια.

· Ρίχνουμε τις βρασμένες φακές σε μία μεγάλη σαλατιέρα , το αβοκάντο ψιλοκομμένο, τη πιπεριά ψιλοκομμένη, το μαιντανό ψιλοκομμένο, το ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, τα φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα , τα φιλέτα του πορτοκαλιού, το καλαμπόκι , το ντρεσινγκ βασιλικού, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε πολύ καλά.

· Σερβίρουμε την αρωματική μας σαλάτα με τα ψητά μανιτάρια από πάνω.

ΖΟΥΜΕΡΑ ΜΠΟΥΤΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΔΡΟΣΕΡΗ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ

Υλικά για μπούτια κοτόπουλο

· 12 μπούτια κοτόπουλο με το κόκαλο

· 1 σκελίδα σκόρδο

· 2 κ.γ. πάπρικα καπνιστή

· 2 κ.γ. σκόνη μουστάρδας

· 60 γρ. ελαιόλαδο

· Αλάτι

· Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Υλικά για μακαρονοσαλάτα

· 500 γρ. μακαρόνια πένες

· 100 γρ. μαγιονέζα

· 2 φρέσκο κρεμμύδι

· 1 πιπεριά κόκκινη Φλωρίνης μέτρια

· 50 γρ. ελιές σε φέτες χωρίς κουκούτσι

· 1 λεμόνι (χυμό και ξύσμα)

· ½ μάτσο φρέσκο μαϊντανό

· Αλάτι

· Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση για μπούτια κοτόπουλο

· Προθερμαίνουμε τον φούρνο στον αέρα στους 180ο C.

· Σε ένα μπολ ρίχνουμε το ελαιόλαδο, την πάπρικα, το σκόρδο ψιλοκομμένο, την σκόνη μουστάρδας, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν.

· Ρίχνουμε το κοτόπουλο και ανακατεύουμε μέχρι η μαρινάδα να αγκαλιάσει τα μπούτια.

· Απλώνουμε σε ένα ταψί (33Χ23) ένα αντικολλιτικό χαρτί στη βάση του.

· Προσθέτουμε τα μπούτια στο ταψί, τα απλώνουμε με ίσες αποστάσεις.

Ψήνουμε στη μεσαία θέση του φούρνου για 30΄ .

· Αφήνουμε στον φούρνο με μισάνοιχτη την πόρτα.

Εκτέλεση για την μακαρονοσαλάτα

· Σε μια κατσαρόλα προσθέτουμε νερό, μέχρι λίγο πιο πάνω από τη μέση, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

· Μόλις αρχίζει το νερό να κοχλάζει, προσθέτουμε τα ζυμαρικά και βράζουμε για 2 λεπτά λιγότερο από τον προτεινόμενο χρόνο μαγειρέματος της συσκευασίας.

· Προσθέτουμε σε ένα μπολ το φρέσκο κρεμμύδι κομμένο σε λεπτές φέτες, την πιπεριά ψιλοκομμένη, την μαγιονέζα, τον χυμό λεμόνι, το ξύσμα λεμόνι, τι ελιές, τον μαϊντανό ψιλοκομμένο και ανακατεύουμε με μια ξύλινη κουτάλα να ομογενοποιηθεί.

· Προσθέτουμε τις πέννες, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε την μακαρονοσαλάτα.

Εκτέλεση για το σερβίρισμα

· Σε ένα ρηχό πιάτο σερβίρουμε τα μπούτια κοτόπουλο, την μακαρονοσαλάτα σε ένα βαθύ μπολ και απολαμβάνουμε.