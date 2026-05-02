Προειδοποιητικό μήνυμα, μέσω του 112, για επικίνδυνους καπνούς, έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα κάτοικοι της Πάτρας.

Σύμφωνα με το προειδοποιητικό μήνυμα, λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή Λεύκα, νότια της Πάτρας, καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή #Λεύκα της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας



‼️Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) May 2, 2026

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να ελέγξουν την φωτιά και να μην επεκταθεί σε γειτονικούς χώρους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αλέξανδρου Γύγου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες λίγο μετά τις έξι το απόγευμα στον εξωτερικό χώρο του πρώην εργοστασίου ελαστικών.

Οι κάτοικοι στην γύρω περιοχή καλούνται να έχουν κλειστά τα παράθυρα τους καθώς ο καπνός από τα καμμένα λάστιχα είναι τοξικός και ιδιαίτερα βλαβερός κυρίως σε άτομα με προβλήματα στο αναπνευστικό.

