Φωτιά σε υπαίθριο χώρο πρώην εργοστασίου ελαστικών στην Πάτρα

Μήνυμα 112 για τους καπνούς

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω 112 για επικίνδυνους καπνούς στην Πάτρα.
  • Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο πρώην εργοστασίου ελαστικών στην περιοχή Λεύκα.
  • Κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.
  • Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον έλεγχο της φωτιάς.
  • Ο καπνός από τα καμμένα λάστιχα είναι τοξικός, επικίνδυνος για άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

Προειδοποιητικό μήνυμα, μέσω του 112, για επικίνδυνους καπνούς, έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα κάτοικοι της Πάτρας.

Σύμφωνα με το προειδοποιητικό μήνυμα, λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή Λεύκα, νότια της Πάτρας, καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να ελέγξουν την φωτιά και να μην επεκταθεί σε γειτονικούς χώρους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αλέξανδρου Γύγου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες λίγο μετά τις έξι το απόγευμα στον εξωτερικό χώρο του πρώην εργοστασίου ελαστικών.

Οι κάτοικοι στην γύρω περιοχή καλούνται να έχουν κλειστά τα παράθυρα τους καθώς ο καπνός από τα καμμένα λάστιχα είναι τοξικός και ιδιαίτερα βλαβερός κυρίως σε άτομα με προβλήματα στο αναπνευστικό. 
 

