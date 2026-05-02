Μάιος με χιόνια! Στα «λευκά» Ημαθία, Ευρυτανία, Παρνασσός & Πάρνηθα

Σε ποιες περιοχές έκανε «βουτιά» ο υδράργυρος

Το ρεπορτάζ της Άννας Λίτινα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star για τις περιοχές της Ελλάδας που ντύθηκαν στα λευκά.. στην καρδιά της άνοιξης
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πρωτοφανής ψυχρή εισβολή έφερε χιόνια σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως Ημαθία, Ευρυτανία, Παρνασσός και Πάρνηθα.
  • Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, με αρνητικές τιμές σε περιοχές όπως το Περιθώρι Νευροκοπίου (-0,8°C) και την δυτική Φλώρινα (-0,7°C).
  • Εκχιονιστικά μηχανήματα καθάρισαν το οδικό δίκτυο στη Βέροια και τη Νάουσα λόγω χιονιού.
  • Ικανές ζημιές προκλήθηκαν στην πόλη Ιωαννίνων από ισχυρούς ανέμους, με δέντρα και κολώνες φωτισμού να ξεριζώνονται.
  • Η έντονη χιονόπτωση επηρεάζει και την Αττική, προσφέροντας μοναδικές εικόνες στην Πάρνηθα.

Η πρωτοφανής «ψυχρή» εισβολή, στην καρδιά της άνοιξης, «έντυσε» στα λευκά πολλές περιοχές της Ελλάδας. Οι κάτοικοι ξύπνησαν με τον υδράργυρο να έχει κάνει βουτιά.

Καιρός: «Λευκή» Πρωτομαγιά με χιόνια, κρύο, βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, οι κάτοικοι ξύπνησαν με πολικές θερμοκρασίες. Τα εκχιονιστικά μηχανήματα βγήκαν για να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο, που συνδέει τη Βέροια και τη Νάουσα με το Σέλι, από το χιόνι.

Εκτός από το Σέλι, ο υδράργυρος έδειξε κάτω από το μηδέν σε πολλές περιοχές της χώρας. 

  • Μείον 0,8 βαθμούς Κελσίου στο Περιθώρι Νευροκοπίου
  • μείον 0,7 βαθμούς Κελσίου στη δυτική Φλώρινα
  • μείον 0,6 βαθμούς Κελσίου έδειξε το θερμόμετρο στο Πληκάτι Ιωαννίνων

Άσπρη μέρα ξημέρωσε και στο Λιβάδι Ελασσόνας. Οι νιφάδες του χιονιού κάλυψαν τις βουνοκορφές, ενώ ο υδράργυρος έκανε επίσης βουτιά.  

Τα χωριά στην ορεινή Ευρυτανία επίσης καλύφθηκαν από χιόνι. 

Τα μέλη της Λέσχης Μοτοσυκλετιστών Καρπενησίου ακύρωσαν την εξόρμησή τους, καθώς λόγω της έντονης χιονόπτωσης τα μονοπάτια ήταν απροσπέλαστα.  

Στην πόλη των Ιωαννίνων από τους ισχυρούς ανέμους προκλήθηκαν ζημιές. Δέντρα ξεριζώθηκαν και κολώνες φωτισμού κόπηκαν στα δυο.

Αλπικό τοπίο από την έντονη χιονόπτωση θύμιζε το πρωί η διαδρομή για τον Παρνασσό. Λόγω  την ισχυρών ανέμων, το χιόνι που έπεσε ξεπέρασε τα πέντε εκατοστά.  

Από το βράδυ της Πρωτομαγιάς, ξεκίνησε η έντονη χιονόπτωση και στα ορεινά χωριά της Κορινθίας. Μέχρι το πρωί, τα πάντα είχαν ντυθεί στα λευκά χαρίζοντας μοναδικές εικόνες στην καρδιά της άνοιξης. 

Η έντονη χιονόπτωση επισκέφθηκε και την Αττική χαρίζοντας μοναδικές εικόνες σε όσους επισκέφθηκαν την Πάρνηθα.
 

