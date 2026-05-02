Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την επίθεση σκύλου σε 4χρονο αγοράκι στον Βατόλακκο Χανίων, πριν από μερικές μέρες. Το παιδάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο Κρήτης κι έχει διαφύγει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ant1.

Οι πληροφορίες λένε πως ο 4χρονος δέχτηκε επίθεση από τον σκύλο της οικογένειας στο σπίτι τους, σε ένα ιδιότυπο παιχνίδι που είχε το παιδάκι με τον σκύλο, κρατώντας φαγητό στο χέρι. Το αγοράκι δέχτηκε δαγκώματα και χτυπήματα στην πλάτη, στο μαλακό του κεφαλιού και το πρόσωπο.

Το σκυλί που επιτέθηκε στο παιδί είναι από διασταύρωση pitbull με dogo Argentino. «Έχει πίεση σαγονιού έως 250 κιλά», σημείωσε δημοσιογράφος της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα».

«Το σκυλί αυτό είχε έρθει στην οικογένεια από τον αδελφό του μπαμπά, γιατί έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή και το φιλοξενούσαν αυτοί στο δικό τους σπίτι», εξήγησε ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης.

«Έχουμε πάρει από την Πέμπτη, ένα έγγραφο από το αστυνομικό τμήμα, ότι η πενταμελής επιτροπή του Δήμου Πλατανιά που έχει συσταθεί σε ό,τι αφορά τον έλεγχο αν κάποιο ζώο αδέσποτο, προφανώς για σκυλί σε μεγάλο βαθμό και όχι για τα υπόλοιπα αδέσποτα, είναι επικίνδυνο. Η πενταμελής αυτή επιτροπή, η οποία έχει μέσα και εκπαιδευτή σκύλων, επιλαμβάνεται και δίνει το πόρισμά της και ανάλογα ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται», σημείωσε ο κ.Μαλανδράκης.

«Το σημαντικότερο, νομίζω, μήνυμα είτε το σκυλί είναι της οικογένειας είτε ο,τιδήποτε, είναι η επίβλεψη από τον ενήλικα στον χώρο που είναι το παιδί με το ζώο. Νομίζω είναι καθοριστική», κατέληξε ο δήμαρχος.

Dogo Pit: Τι ξέρουμε για τη διασταύρωση Dogo Argentino με Pitbull

Πρόκειται για μυώδεις σκύλους με εξαιρετική σωματική διάπλαση, υψηλή ενέργεια και έντονα ένστικτα, που απαιτούν έμπειρο ιδιοκτήτη.

Χαρακτηρίζονται για το πολύ ισχυρό σαγόνι τους. Η πίεση του σαγονιού σε τέτοιες διασταυρώσεις μπορεί να είναι εξαιρετικά μεγάλη. Αναφορές κάνουν λόγο ακόμα και για πάνω από 240 κιλά.

Σκύλος ράτσας Dogo Argentino / φωτογραφία αρχείου pexels

Είναι σκυλιά πιστά και προστατευτικά, αλλά μπορεί να εμφανίσουν κυριαρχική συμπεριφορά, γι’ αυτό και απαιτείται πρώιμη κοινωνικοποίηση και αυστηρή, συνεπής εκπαίδευση.

