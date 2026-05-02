Κρήτη: Η κατάσταση υγείας του 4χρονου- Η ράτσα του σκύλου που του επιτέθηκε

«Το σκυλί ήταν του αδελφού του μπαμπά, που έφυγε νωρίς από τη ζωή»

Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου από pexels
Κρήτη: Η κατάσταση υγείας του 4χρονου μετά από επίθεση σκύλου της οικογένειας- Τι είπε ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης/ βίντεο Σαββατοκύριακο Παρέα
  • 4χρονο αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ μετά από επίθεση σκύλου στην Κρήτη.
  • Ο σκύλος που επιτέθηκε είναι διασταύρωση pitbull με dogo Argentino, με πίεση σαγονιού έως 250 κιλά.
  • Η επίθεση συνέβη κατά τη διάρκεια παιχνιδιού του παιδιού με τον σκύλο στο σπίτι τους.
  • Ο δήμαρχος Πλατανιά ανέφερε τη σύσταση πενταμελούς επιτροπής για τον έλεγχο επικινδυνότητας του σκύλου.
  • Επισημαίνεται η σημασία της επίβλεψης παιδιών όταν βρίσκονται με ζώα.

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την επίθεση σκύλου σε 4χρονο αγοράκι στον Βατόλακκο Χανίων, πριν από μερικές μέρες. Το παιδάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο Κρήτης κι έχει διαφύγει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ant1.

Κρήτη: Τα νεότερα για την υγεία 4χρονου που τον δάγκωσε σκύλος

Οι πληροφορίες λένε πως ο 4χρονος δέχτηκε επίθεση από τον σκύλο της οικογένειας στο σπίτι τους, σε ένα ιδιότυπο παιχνίδι που είχε το παιδάκι με τον σκύλο, κρατώντας φαγητό στο χέρι. Το αγοράκι δέχτηκε δαγκώματα και χτυπήματα στην πλάτη, στο μαλακό του κεφαλιού και το πρόσωπο.

Το σκυλί που επιτέθηκε στο παιδί είναι από διασταύρωση pitbull με dogo Argentino. «Έχει πίεση σαγονιού έως 250 κιλά», σημείωσε δημοσιογράφος της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα».

Κρήτη: Σκύλος επιτέθηκε σε 4χρονο παιδί - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

«Το σκυλί αυτό είχε έρθει στην οικογένεια από τον αδελφό του μπαμπά, γιατί έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή και το φιλοξενούσαν αυτοί στο δικό τους σπίτι», εξήγησε ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης. 

«Έχουμε πάρει από την Πέμπτη, ένα έγγραφο από το αστυνομικό τμήμα, ότι η πενταμελής επιτροπή του Δήμου Πλατανιά που έχει συσταθεί σε ό,τι αφορά τον έλεγχο αν κάποιο ζώο αδέσποτο, προφανώς για σκυλί σε μεγάλο βαθμό και όχι για τα υπόλοιπα αδέσποτα, είναι επικίνδυνο. Η πενταμελής αυτή επιτροπή, η οποία έχει μέσα και εκπαιδευτή σκύλων, επιλαμβάνεται και δίνει το πόρισμά της και ανάλογα ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται», σημείωσε ο κ.Μαλανδράκης.

Πειραιάς: Σκύλος δάγκωσε 2χρονη στο κεφάλι - Συνελήφθη η γιαγιά της

«Το σημαντικότερο, νομίζω, μήνυμα είτε το σκυλί είναι της οικογένειας είτε ο,τιδήποτε, είναι η επίβλεψη από τον ενήλικα στον χώρο που είναι το παιδί με το ζώο. Νομίζω είναι καθοριστική», κατέληξε ο δήμαρχος.

Dogo Pit: Τι ξέρουμε για τη διασταύρωση Dogo Argentino με Pitbull 

Πρόκειται για μυώδεις σκύλους με εξαιρετική σωματική διάπλαση, υψηλή ενέργεια και έντονα ένστικτα, που απαιτούν έμπειρο ιδιοκτήτη.

Χαρακτηρίζονται για το πολύ ισχυρό σαγόνι τους. Η πίεση του σαγονιού σε τέτοιες διασταυρώσεις μπορεί να είναι εξαιρετικά μεγάλη. Αναφορές κάνουν λόγο ακόμα και για πάνω από 240 κιλά.

Σκύλος ράτσας Dogo Argentino / φωτογραφία αρχείου pexels

Είναι σκυλιά πιστά και προστατευτικά, αλλά μπορεί να εμφανίσουν κυριαρχική συμπεριφορά, γι’ αυτό και απαιτείται πρώιμη κοινωνικοποίηση και αυστηρή, συνεπής εκπαίδευση.
 

