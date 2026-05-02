Eπιμένει το κρύο και το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου, μετά την ασυνήθιστη φετινή Πρωτομαγιά, που είδαμε μέχρι και να χιονίζει σε ορεινές περιοχές.

Ενδεικτικά, το θερμόμετρο έδειξε -3 βαθμούς Κελσίου στον Λαΐλιά Σερρών, κοντά στο 0 στο Νευροκόπι και -5 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Φλώρινας και το Καϊμακτσαλάν. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν κυρίως σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδος.

«Αυτός ο χιονιάς, αυτό το κρύο είναι ένα σπάνιο φαινόμενο που συμβαίνει κάθε 20-30 χρόνια. Παράδειγμα, το 1970 είχαμε μια ανάλογη περίπτωση, όπως και στις 5 - 7 Μαΐου του 1989, αλλά και το 1995 με χιόνια στη Φλώρινα, χωρίς να το στρώνει βέβαια», εξήγησε ο έγκιτος μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

🎯ΟΙ ΠΑΡΑΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΥΑ ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ

✅Ο Μάιος στην Ελλάδα δεν είναι πάντοτε ο μήνας της σταθερής άνοιξης που συχνά έχουμε στο μυαλό μας. Μπορεί να χαρίζει ηλιόλουστες ημέρες και σχεδόν καλοκαιρινές θερμοκρασίες, αλλά δεν λείπουν και οι φορές που θυμίζει πως η ατμόσφαιρα έχει… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 1, 2026

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θ.Κολυδά, και σήμερα Σάββατο σε αρκετές πειριοχές, όπως τη Φλώρινα, την Καστοριά, τις Σέρρες, το Νευροκόπι , δηλαδή σε όλη σχεδόν τη βόρεια Ελλάδα, ο υδράργυρος θα δείχνει κοντά στο μηδέν.

«Θα υπάρχει βέβαια παράλληλα και ο βοριάς που θα δυναμώνει την αίσθηση του κρύου, θα την κάνει εντονότερη», συμπλήρωσε ο μετεωρολόγος.

EMY: Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Σάββατο

Στην ανατολική χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 15 με 16, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για το Σάββατο 2/5- Αναλυτικά για όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα θαλάσσια - παραθαλάσσια 7 και στα νότια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση για την Κυριακή 3/5

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα ηπειρωτικά θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής κυρίως χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 18 με 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Άνοιξη ξανά από τη Δευτέρα 4/5 - Άνοδος θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα νότια 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

