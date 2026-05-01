Axion Hellas: 21ος Διάπλους προσφοράς σε πέντε νησιά

Δωρεάν ιατρική φροντίδα, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα σε πέντε νησιά περιλαμβάνει η δράση της Axion Hellas, στο πλαίσιο του 21ου Διάπλου της. Η αποστολή ξεκίνησε στις 24 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 3 Μαΐου.
Σκόπελος, Αλόννησος, Κυρά Παναγιά, Σαμοθράκη, Άγιος Ευστράτιος. Για ακόμη μια φορά, η Axion Hellas έρχεται κοντά σε χιλιάδες συμπολίτες μας, πραγματοποιώντας τον 21ο διάπλου της.
130 εθελοντές, ανάμεσα τους, γιατροί από 21 ειδικότητες ξεκίνησαν από το Λαύριο, με στόχο να προσφέρουν δωρεάν ιατρική φροντίδα, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα, αλλά και περιβαλλοντικές δράσεις.
Στον άξονα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, θα υλοποιηθούν 8 προγράμματα, με τη συμμετοχή 150 παιδιών και 180 ενηλίκων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σεμινάρια πρώτων βοηθειών καθώς και το πρόγραμμα «Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία» σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μαριάννα Βαρδινογιάννη για εκπαιδευτικούς και παιδιά.
Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: 14ο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών
Η Axion Hellas με σύνθημα «Το ήθος των εθελοντών μας είναι ο πυρήνας της ομάδας μας», σταθερή στον σκοπό της, συνεχίζει για 9η συνεχόμενη χρονιά να προσφέρει το έργο της στα ακριτικά νησιά της χώρας μας.