Τραμπ: Αυξάνει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την ΕΕ

Υποστήριξε ότι η ευρωπαϊκή πλευρά δεν τηρεί τη συμφωνία για το εμπόριο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αύξηση δασμών στο 25% για αυτοκίνητα και φορτηγά από την ΕΕ.
  • Η αύξηση των δασμών θα ισχύσει από την επόμενη εβδομάδα λόγω μη συμμόρφωσης της ΕΕ με εμπορική συμφωνία.
  • Δηλώνει ότι δεν θα υπάρχουν δασμοί αν τα αυτοκίνητα και φορτηγά κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.
  • Αναφέρει ότι επενδύσεις άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων γίνονται σε νέα εργοστάσια αυτοκινήτων στην Αμερική.
  • Η κατάσταση αυτή είναι πρωτοφανής στην ιστορία της κατασκευής αυτοκινήτων και φορτηγών στην Αμερική.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αυξήσει την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι η ΕΕ δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία.

«Με βάση το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δε συμμορφώνεται με την πλήρως συμφωνημένη εμπορική μας συμφωνία, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις ΗΠΑ», έγραψε σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι πλήρως κατανοητό και συμφωνημένο ότι, αν παράγουν αυτοκίνητα και φορτηγά σε εργοστάσια των ΗΠΑ, δεν θα υπάρχει κανένας δασμός», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Με χαρά ανακοινώνω ότι, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τη συμφωνία μας για το εμπόριο, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25%. Είναι απολύτως σαφές και συμφωνημένο ότι, εάν κατασκευάζουν αυτοκίνητα και φορτηγά σε εργοστάσια των ΗΠΑ, ΔΕΝ θα επιβληθεί δασμός.

Πολλά εργοστάσια αυτοκινήτων και φορτηγών βρίσκονται επί του παρόντος υπό κατασκευή, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ΡΕΚΟΡ στην ιστορία της κατασκευής αυτοκινήτων και φορτηγών. Αυτά τα εργοστάσια, στα οποία θα απασχολούνται Αμερικανοί εργαζόμενοι, θα ανοίξουν σύντομα — Ποτέ δεν έχει συμβεί κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αμερική! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

