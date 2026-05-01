Αυτοκίνητα που καταγράφουν κάθε κίνηση του οδηγού από τον Ιούλιο του 2026!

H ευρωπαϊκή οδηγία

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από τον Ιούλιο του 2026, νέα αυτοκίνητα στην ΕΕ θα καταγράφουν τις κινήσεις του οδηγού μέσω καμερών.
  • Τα Συστήματα Προηγμένης Προειδοποίησης για την Απόσπαση της Οδήγησης θα είναι υποχρεωτικά για όλα τα νέα οχήματα.
  • Οι κάμερες θα παρακολουθούν αν ο οδηγός αποσπάται ή απομακρύνει τα χέρια του από το τιμόνι.
  • Υπάρχουν ανησυχίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων, παρά τις διαβεβαιώσεις της Κομισιόν.
  • Η τεχνολογία αυτή προορίζεται για την υποστήριξη της αυτόνομης οδήγησης και τη μείωση τροχαίων ατυχημάτων.

Αλλάζει δραματικά η οδήγηση, αφού από τον Ιούλιο κιόλας, με βάση ευρωπαϊκή οδηγία, τα νέα αυτοκίνητα θα μπορούν να ελέγχουν κάθε κίνηση του οδηγού. Προβλέπονται μάλιστα μέχρι και κάμερες, οι οποίες θα βλέπουν αν ο οδηγός γυρίζει το βλέμμα του ή αν σηκώνει τα χέρια από το τιμόνι. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την αυτόνομη οδήγηση.

Κάμερες στο ΙΧ καταγράφουν συνεχώς τις κινήσεις του οδηγού

Αυτή την εικόνα βλέπει μία από τις σύγχρονες κάμερες που ελέγχουν 24 ώρες το 24ωρο την κατάσταση του οδηγού. «Διαβάζει» τις κόρες των ματιών του και καταγράφει στοιχεία στο σύστημα του αυτοκινήτου.

Πολλοί πιστεύουν πως τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα αποσκοπούν σε αυτοκίνητα χωρίς οδηγό στο μέλλον. Σε συνδυασμό μάλιστα και με τη μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη.

Αλλάζει δραματικά η οδήγηση, αφού από τον Ιούλιο 2026

«Το όριο των 30 χλμ. οριζοντίως δεν είναι σωστό, κατά τη γνώμη μου. Πίσω από την "αθωότητά" του κρύβει σιγά σιγά τον ερχομό των αυτόνομων οχημάτων, όπου ο οδηγός απλώς θα είναι επιβάτης, δε θα έχει καμία παρέμβαση στην οδήγηση» τονίζει ο Κώστας Στεφανής, παρουσιασής της εκπομπής TRACTION.

Κώστας Στεφανής

Από τον Ιούλιο του 2026, τα λεγόμενα Συστήματα Προηγμένης Προειδοποίησης για την Απόσπαση της Οδήγησης θα είναι υποχρεωτικά για τα νέα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πλειοψηφία τους μάλιστα είναι ηλεκτρικά αυτοκίνητα με GPS. Ανά πάσα στιγμή δηλαδή μπορεί να εντοπιστεί πού είναι ο οδηγός και πού πηγαίνει. Ειδικοί διατυπώνουν τον προβληματισμό τους για το κατά πόσο προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα.

«Γιατί νομίζετε ότι προωθούσαν τόσο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα; Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, ξέρει ποιος είσαι, ξέρουν πόσο γρήγορα πας, ξέρουν πού πας και μπορεί να διασταυρωθεί με την ψηφιακή σου ταυτότητα και το ηλεκτρονικό σου πορτοφόλι» λέει χαρακτηριστικά ο Mees Wynants Σχολιαστής Οικονομικών Θεμάτων.

«Δε συμφωνώ καθόλου με τη συνεχή παρακολούθηση των οδηγών», λέει οδηγός στο Star. Ενώ άλλος συμπληρώνει πως «υπάρχει μία ισορροπία η οποία, αν ξεφύγει, υπάρχει καταπάτηση δικαιωμάτων».

Από την πλευρά της, η Κομισιόν ισχυρίζεται ότι δεν κινδυνεύουν τα προσωπικά δεδομένα, αναφέροντας πως αυτά θα διαγράφονται αμέσως μετά από κάθε διαδρομή, και πως στόχος είναι η μείωση των τροχαίων.

 

 

 

 

