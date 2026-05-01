Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου γιόρτασε τα πρώτα της γενέθλια ως μητέρα της κόρης της, Ξένια Αλεξάνδρας.
  • Η παρουσιάστρια εξέφρασε τη χαρά της μέσω ανάρτησης στο Instagram, χαρακτηρίζοντας την ημέρα ως νέο κεφάλαιο στη ζωή της.
  • Αντέτεινε δημόσια την αντίθεσή της σε ψευδείς εικόνες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, που απεικόνιζαν την οικογένειά της.
  • Δήλωσε ότι δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσει το πρόσωπο του παιδιού της και ότι η εικόνα που κυκλοφόρησε είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
  • Αφηγήθηκε την πιθανότητα νομικών ενεργειών κατά των δημιουργών της ψευδούς εικόνας.

Η Κατερίνα Καινούργιου ζει μία από τις πιο τρυφερές και γεμάτες περιόδους της ζωής της, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες έγινε για πρώτη φορά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο την κόρη της, Ξένια Αλεξάνδρα. Η γνωστή παρουσιάστρια πλέει σε πελάγη ευτυχίας, απολαμβάνοντας τις πρώτες στιγμές της νέας της καθημερινότητας στο πλευρό του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και της μικρής τους κόρης.

Μέσα σε αυτό το νέο, γεμάτο συναίσθημα κεφάλαιο, η φετινή Πρωτομαγιά είχε για εκείνη έναν εντελώς διαφορετικό και βαθιά προσωπικό συμβολισμό, καθώς γιόρτασε τα πρώτα της γενέθλια ως μητέρα. Η ημέρα αυτή βρήκε την παρουσιάστρια να βιώνει μια πρωτόγνωρη ευτυχία, με τη ζωή της να έχει αλλάξει ριζικά μετά τον ερχομό του παιδιού της.

Αγκαλιά με το μωρό της η Καινούργιου: «Είχα ένα όνειρο, πήρα όσα ήθελα»

Την παραμονή των γενεθλίων της, η Κατερίνα Καινούργιου προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συμβολική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τη συναισθηματική της κατάσταση. Με λόγια γεμάτα νόημα έγραψε: «Not Just a Birthday – It’s a Whole New Chapter», δηλαδή «Δεν είναι απλώς γενέθλια – είναι ένα ολόκληρο νέο κεφάλαιο».

Με αυτή τη φράση, η παρουσιάστρια θέλησε να δείξει πως η φετινή της γενέθλια ημέρα δεν αποτελεί μια απλή προσωπική επέτειο, αλλά το ξεκίνημα μιας εντελώς νέας ζωής, όπου η μητρότητα έχει πλέον τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ίδια έχει εκφράσει πολλές φορές πως η οικογένεια και η δημιουργία της δικής της «φωλιάς» αποτελούν πλέον την απόλυτη προτεραιότητά της.

Η Καινούργιου είναι μία παραδοσιακή μαμά! - «Ξέρετε τι έχει πάθει;»

Όπως φαίνεται, η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της τρυφερής περιόδου, έχοντας αφήσει για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, προκειμένου να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στον νέο της ρόλο ως μητέρα.

Το ξέσπασμα της Κατερίνας Καινούργιου

Πριν από μερικές ημέρες κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζε την Κατερίνα Καινούργιου μαζί με το μωρό της, τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή και τον πεθερό της, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της παρουσιάστριας.

Η ίδια έσπευσε να ξεκαθαρίσει δημόσια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ότι πρόκειται για ψευδές και παραπλανητικό υλικό, τονίζοντας πως δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και θέτοντας σαφή όρια γύρω από την προσωπική της ζωή και την οικογένειά της.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της: «Είναι τρομακτικό το πόσο εύκολα μπορούν να φτιάξουν μια “ζωή” για σένα χωρίς εσένα. Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί. Δεν είναι καν πραγματικό!!! είναι όλο AI !!!»

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να ξεκαθαρίσει κατηγορηματικά τη στάση της απέναντι στη δημοσιοποίηση εικόνων που αφορούν το παιδί της, σημειώνοντας: «Δεν έχω σκοπό να δείξω ποτέ ΔΗΜΟΣΙΑ το πρόσωπο του παιδιού μου!!!»

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εικόνα δημιουργήθηκε χωρίς τη συναίνεσή της, χρησιμοποιώντας τα πρόσωπα τόσο της ίδιας όσο και μελών της οικογένειάς της: «Η εικόνα αυτή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργήθηκε χωρίς τη συναίνεσή μου, με χρήση του προσώπου μου κ συγγενών μου!!!»

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά, αναφέροντας: «Επιφυλάσσομαι ρητά παντός νόμιμου δικαιώματός μου!»

