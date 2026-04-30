Κάηκε ολοσχερώς πολυκατοικία στο Ίλιον από τη φωτιά στην επιχείρηση / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR

Στάχτη έγινε πολυκατοικία στο Ίλιον, μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι ισχυρές εκρήξεις που ακολούθησαν προκάλεσαν πανικό στους κατοίκους, ενώ πυκνοί καπνοί σκέπασαν ολόκληρη την περιοχή.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε επιχείρηση με μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, όπου υπήρχαν εύφλεκτα υλικά, όπως λάδια. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με ταχύτητα, τυλίγοντας το ισόγειο και επεκτάθηκαν στους πάνω ορόφους της πολυκατοικίας.

Βίντεο που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Μάνος Σωτηρόπουλος, έχει καταγραφεί η στιγμή που οι φλόγες ξεπηδούσαν από τα σπασμένα τζάμια, ενώ σειρήνες της Πυροσβεστικής ηχούσαν ασταμάτητα. Η περιοχή «σείστηκε» από αλλεπάλληλες εκρήξεις, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Φωτιά Ίλιον: Φόβοι για τη στατικότητα του κτιρίου - Τι ερευνάται για τα αίτια της πυρκαγιάς

Η πολυκατοικία υπέστη εκτεταμένες ζημιές και εξετάζεται πλέον αν έχει επηρεαστεί η στατικότητα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Το κτίριο έχει αποκλειστεί περιμετρικά για λόγους ασφαλείας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο ιδιοκτήτης του καταστήματος βρισκόταν μέσα την ώρα που ξέσπασε η φωτιά.

Η επιχείρηση φέρεται να ανήκει στον Γιώργο Κυπαρίσση, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές λόγω απαγωγής του το 2021, από την οποία απελευθερώθηκε μετά από 65 ημέρες.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με τις μαρτυρίες για εκρήξεις να βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας.

Φωτιά Ίλιον: Στο παρά πέντε γλίτωσαν οι ένοικοι - Εκκενώθηκε βρεφονηπιακός σταθμός

Οι ένοικοι πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το κτίριο την τελευταία στιγμή. Οικογένεια με ανήλικα παιδιά βγήκε τρέχοντας από το διαμέρισμά της, χωρίς να προλάβει να πάρει τίποτα μαζί της.

Σε μικρή απόσταση από το φλεγόμενο κτίριο λειτουργεί βρεφονηπιακός σταθμός, ο οποίος εκκενώθηκε άμεσα για προληπτικούς λόγους. Τα παιδιά απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ οι γονείς έσπευσαν να τα παραλάβουν.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχείρησαν στο σημείο, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικά κτίρια.

Αν και η κύρια εστία τέθηκε υπό έλεγχο, μικρές αναζωπυρώσεις παρέμεναν για ώρες μέσα στο κτίριο, λόγω των εύφλεκτων υλικών.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star