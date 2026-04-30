Στη 2η θέση στην ΕΕ η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας – κοινωνικού αποκλεισμού

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat που ανακοινώθηκαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.04.26 , 20:06 Alfa Romeo Driving Academy: Η δράση ξεκινά
30.04.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Παναγιώτης ζορίστηκε με την Ίδια Κατάληξη - Εσύ;
30.04.26 , 19:31 Συντάξεις Ιουνίου: Νωρίτερα θα πληρωθούν πάλι οι συνταξιούχοι
30.04.26 , 19:18 Αποκάλυψη - «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη μου είχε πει "Θέλω να ζήσω!"»
30.04.26 , 18:52 Lila: «Δεν απαντάω εγώ στα hate comments- Απαντάνε τα Λιλάκια»
30.04.26 , 18:37 Ο πόλεμος διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια της ΕΚΤ
30.04.26 , 18:22 Έπεσε στις ράγες για να σώσει το μωρό του - Το τρένο πέρασε από πάνω τους!
30.04.26 , 18:15 Στη 2η θέση στην ΕΕ η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας – κοινωνικού αποκλεισμού
30.04.26 , 18:00 Mάνος Πανταζής: Η ηλικία, το ύψος, ο γάμος, οι κόρες του και το μόντελινγκ
30.04.26 , 17:23 Το καραβάνι της Maxus έρχεται κοντά σας
30.04.26 , 17:14 Στα εγκαίνια παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ο Μητσοτάκης
30.04.26 , 17:07 Λιάγκας: «Με παρενόχλησε, το χέρι του ανέβηκε ως το μπούτι μου»
30.04.26 , 17:00 Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Το νέο της μήνυμα μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της
30.04.26 , 16:58 Στις φυλακές Κορυδαλλού ο 89χρονος - Θέλει να αποζημιώσει τους τραυματίες
30.04.26 , 16:52 StarLight - Γιάννης Τσαμαντάκης: «Συνέχεια αναζητώ νέες προκλήσεις»
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Λιάγκας - Αντωνά στο πάρτι γενεθλίων του Νίκου Γεωργιάδη- Ποιοι ήταν εκεί;
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
Άση Μπήλιου: Tα γενέθλιά του συντρόφου της και η Πανσέληνος της Πρωτομαγιάς
Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι
«Τη Βίσση την αγαπώ. Ήταν κοινή απόφαση να χωρίσουμε επαγγελματικά»
MasterChef: Ο θρίαμβος και η... πανωλεθρία! 57-15 το σκορ στην ομαδική!
Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση Άμλετ - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Κατερίνα Καινούργου: «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί» - Η ενόχλησή της
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
2η η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας - κοινωνικού αποκλεισμού σύμφωνα με τη Eurostat
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη δεύτερη θέση στην ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό κατατάσσεται η Ελλάδα για το 2025 με βάση τα στοιχεία της Eurostat!  

Ελλάδα και Ιταλία: 20 χρόνια φτωχότεροι από παλιά σύμφωνα με τη Eurostat

Συγκεκριμένα στην Ε.Ε. καταγράφηκε το 2025 τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό στη Βουλγαρία (29%), στην Ελλάδα (27,5%) και τη Ρουμανία (27,4%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Τσεχία (11,5%), την Πολωνία (15,0%) και τη Σλοβενία (15,5%).

Eurostat: Τα ποσοστά ανά χώρα των ατόμων που κινδυνεύουν με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

Μάλιστα το ποσοστό  της χώρας μας είναι ακόμα μεγαλύτερο σε σχέση με την έρευνα της προηγούμενης χρονιάς (26,9%).  

Σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται σε μία  από τις χειρότερες θέσεις στην ΕΕ, αναδεικνύει τη διαχρονική πίεση που ασκείται στα νοικοκυριά.

Το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ποσοστό 20,9% του πληθυσμού) βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Τα άτομα αυτά ζούσαν σε νοικοκυριά που αντιμετώπιζαν τουλάχιστον έναν από τους τρεις κινδύνους: κίνδυνο φτώχειας, σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση ή διαβίωση σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

Σε σύγκριση με το 2024, ο αριθμός των ατόμων σε κίνδυνο μειώθηκε στην ΕΕ  κατά 600.000 άτομα (από 93,3 εκατομμύρια ή 21,0% του πληθυσμού).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROSTAT
 |
ΦΤΩΧΕΙΑ
 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top