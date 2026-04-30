2η η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας - κοινωνικού αποκλεισμού σύμφωνα με τη Eurostat

Στη δεύτερη θέση στην ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό κατατάσσεται η Ελλάδα για το 2025 με βάση τα στοιχεία της Eurostat!

Συγκεκριμένα στην Ε.Ε. καταγράφηκε το 2025 τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό στη Βουλγαρία (29%), στην Ελλάδα (27,5%) και τη Ρουμανία (27,4%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Τσεχία (11,5%), την Πολωνία (15,0%) και τη Σλοβενία (15,5%).

Μάλιστα το ποσοστό της χώρας μας είναι ακόμα μεγαλύτερο σε σχέση με την έρευνα της προηγούμενης χρονιάς (26,9%).

Σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται σε μία από τις χειρότερες θέσεις στην ΕΕ, αναδεικνύει τη διαχρονική πίεση που ασκείται στα νοικοκυριά.

Το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ποσοστό 20,9% του πληθυσμού) βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Τα άτομα αυτά ζούσαν σε νοικοκυριά που αντιμετώπιζαν τουλάχιστον έναν από τους τρεις κινδύνους: κίνδυνο φτώχειας, σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση ή διαβίωση σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

Σε σύγκριση με το 2024, ο αριθμός των ατόμων σε κίνδυνο μειώθηκε στην ΕΕ κατά 600.000 άτομα (από 93,3 εκατομμύρια ή 21,0% του πληθυσμού).