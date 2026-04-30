Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η Άννα Βίσση και η τεράστια επιτυχία της, μετά το εντυπωσιακό sold out της συναυλίας της στο ΟΑΚΑ. Το γεγονός σχολιάστηκε εκτενώς, με πολλούς να τονίζουν πως η απόλυτη Ελληνίδα σταρ εξακολουθεί να γράφει ιστορία σε κάθε της εμφάνιση.

«Το περίμενα μωρέ. Ποιος δεν περίμενε ότι θα έκανε sold out; Έκανε δυο sold out στο Καλλιμάρμαρο», δήλωσε ο Νικόλας Ραπτάκης με το σχόλιο να αποτυπώνει τη δυναμική της τραγουδίστριας στη μουσική σκηνή.

Η κουβέντα στη συνέχεια έγινε πιο προσωπική, με αναφορές στη συνεργασία που υπήρξε στο παρελθόν: «Εγώ εκατό χρόνια μαζί της ήμουνα. Την έχω στην καρδιά μου, την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά ήταν μια κοινή απόφαση», ανέφερε, μιλώντας με εμφανή συγκίνηση για την πορεία τους.

Όπως εξήγησε, η απόφαση αυτή δεν πάρθηκε εύκολα, αλλά ήταν αποτέλεσμα εσωτερικής ανάγκης: «Το σκεφτόμουν χρόνια να σου πω την αλήθεια. Καταλαβαίνω ότι είσαι δίπλα στην καλύτερη, στην απόλυτη, αλλά ένιωθα ότι χρειαζόμουν μια δική μου εξέλιξη διαφορετική», είπε, εξηγώντας πως ήθελε να χαράξει τη δική του πορεία.

Παράλληλα, δεν έλειψε η αναφορά στα δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει για τη διακοπή της συνεργασίας, αλλά και τα πρόσωπα που είχαν εμπλακεί: «Βέβαια όταν εγώ έκανα ένα post δεν είχα δει ούτε τι είχε υπογράψει η Χριστίνα, ούτε κανένας άλλος που πόσταρε πράγματα. Δε φανταζόμουν ότι θα γίνει όλο αυτό», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας τη δική του πλευρά.

Η συζήτηση άνοιξε και προς το παρόν της νυχτερινής Αθήνας, με αναφορές στο Hotel Ερμού και τα σενάρια για να πάει εκεί η Δέσποινα Βανδή.

«Με τρέλα θα έκανα ντουέτο με τη Δέσποινα Βανδή, είμαι φαν! Ποιος νοιάστηκε αν θα πάει η Δέσποινα στο Hotel; Να το γκρεμίσουμε επειδή έφυγε η Άννα;», ειπώθηκε με έντονο ενθουσιασμό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια εκρηκτική μουσική συνύπαρξη με τη Δέσποινα Βανδή.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Νικόλας Ράπτακης σχολίασε τη δυναμική των συνεργασιών στη σύγχρονη μουσική σκηνή, τονίζοντας σε πρόσφατη τοποθέτησή του πως τέτοιες συμπράξεις «φέρνουν πάντα κάτι νέο και ανανεωτικό στο κοινό», αφήνοντας να εννοηθεί πως το κοινό διψά για απρόβλεπτες καλλιτεχνικές ενώσεις και δυνατές live στιγμές.



Το τέλος της συνεργασίας με την Άννα Βίσση

Ο Νικόλας Ραπτάκης ανακοίνωσε την απόφασή του μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς, αναφερόμενος στη δεκαετή πορεία του στο Hotel Ermou, όπου αποτελούσε μέλος της μουσικής ομάδας της Ελληνίδας σταρ.

Όπως έγραψε: «Λοιπόν, πριν 10 χρόνια ξεκίνησε η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση, μαζί στο Hotel Ermou, έφτιαξε η Άννα μια μεγάλη μπάντα, μια μεγάλη οικογένεια… Αυτά τα 10 χρόνια το Hotel Ermou έφτασαν στο τέλος τους και θα πω και εγώ ένα αντίο στο Hotel Ermou και στη φάση…».

Στην ίδια ανάρτηση εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του τόσο προς την Άννα Βίσση όσο και προς το κοινό, προσθέτοντας: «Με λίγα λόγια θα ήθελα να ευχαριστήσω την Άννα και όλο το κόσμο τόσα χρόνια… για την αγάπη σας, την αγάπη μου, περάσαμε συγκλονιστικά… Σας αγαπώ πολύ, θα τα πούμε σύντομα κάπου. Φιλιά πολλά».



Η Άννα Βίσση απάντησε άμεσα κάτω από την ανάρτηση του Ραπτάκη: «Νίκο μου, εμένα θα μου λείψεις πιο πολύ, αλλά… πρέπει να προχωρήσεις και το καταλαβαίνω. Καλή επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα και εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

