Η κάμερα του Happy Day και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Σιδηρόπουλος βρέθηκαν στα εγκαίνια γνωστής μπουτίκ παπουτσιών στο κέντρο της Αθήνας και, μεταξύ άλλων, συνομίλησαν με τη Βάσια Κωσταρά.

Η Βάσια Κωσταρά μιλά για το πρόβλημα υγείας της

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η γνωστή σχεδιάστρια αποκάλυψε πως έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, ενώ, μέσα από τα μηνύματα που λάμβανε στα social media, συνειδητοποίησε ότι πολλοί άνθρωποι έχουν περάσει κάτι αντίστοιχο.

«Είμαι καλά. Μέσα από τα social media καταλαβαίνω ότι δεν είμαι μόνη μου. Υπάρχει πολύς κόσμος που μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο. Είμαι πολύ καλά, το έχω ξεπεράσει το πρόβλημα της υγείας μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως αυτή η περιπέτεια την φόβισε.

Καταλήγοντας, χαρακτήρισε όσα πέρασε ως μια «δοκιμασία», τονίζοντας πως «έτσι είναι η ζωή».

Βάσια Κωσταρά: Το άγνωστο πρόβλημα υγείας της και η ουλή

Η Βάσια Κωσταρά είχε αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας το 2021, το οποίο απαιτούσε χειρουργική επέμβαση. Αν και δεν αποκάλυψε ποτέ περί τίνος πρόκειται, είχε μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τη διαδικασία της ανάρρωσής της, καθώς και την ουλή που απέκτησε στην κοιλιά της, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης, αλλά και της αγάπης και αποδοχής προς το σώμα.