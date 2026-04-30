Βάσια Κωσταρά για το πρόβλημα υγείας της: «Φοβήθηκα πολύ, δεν ήταν εύκολο»

«Υπάρχει πολύς κόσμος που μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο»

30.04.26 , 10:57
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βάσια Κωσταρά αποκάλυψε ότι έχει ξεπεράσει σοβαρό πρόβλημα υγείας που απαιτούσε χειρουργική επέμβαση το 2021.
  • Η σχεδιάστρια δήλωσε ότι φοβήθηκε πολύ κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς της, αλλά αισθάνεται καλά τώρα.
  • Μέσα από τα social media, συνειδητοποίησε ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι έχουν περάσει παρόμοιες καταστάσεις.
  • Η Κωσταρά μοιράστηκε τη διαδικασία ανάρρωσής της και την ουλή που απέκτησε, προωθώντας την πρόληψη και την αποδοχή του σώματος.
  • Αναφέρθηκε στην εμπειρία της ως δοκιμασία που αποτελεί μέρος της ζωής.

Η κάμερα του Happy Day και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Σιδηρόπουλος βρέθηκαν στα εγκαίνια γνωστής μπουτίκ παπουτσιών στο κέντρο της Αθήνας και, μεταξύ άλλων, συνομίλησαν με τη Βάσια Κωσταρά.

Κλέλια Ανδριολάτου: Ο ξέφρενος χορός με τη Βάσια Κωσταρά

Η Βάσια Κωσταρά μιλά για το πρόβλημα υγείας της

Η Βάσια Κωσταρά μιλά για το πρόβλημα υγείας της

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η γνωστή σχεδιάστρια αποκάλυψε πως έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, ενώ, μέσα από τα μηνύματα που λάμβανε στα social media, συνειδητοποίησε ότι πολλοί άνθρωποι έχουν περάσει κάτι αντίστοιχο.

Βάσια Κωσταρά: Οι εκπλήξεις για τα γενέθλιά της & οι 4 διαφορετικές τούρτες

«Είμαι καλά. Μέσα από τα social media καταλαβαίνω ότι δεν είμαι μόνη μου. Υπάρχει πολύς κόσμος που μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο. Είμαι πολύ καλά, το έχω ξεπεράσει το πρόβλημα της υγείας μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως αυτή η περιπέτεια την φόβισε.

Καταλήγοντας, χαρακτήρισε όσα πέρασε ως μια «δοκιμασία», τονίζοντας πως «έτσι είναι η ζωή».

Βάσια Κωσταρά: Το άγνωστο πρόβλημα υγείας της και η ουλή 

Η Βάσια Κωσταρά είχε αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας το 2021, το οποίο απαιτούσε χειρουργική επέμβαση. Αν και δεν αποκάλυψε ποτέ περί τίνος πρόκειται, είχε μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τη διαδικασία της ανάρρωσής της, καθώς και την ουλή που απέκτησε στην κοιλιά της, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης, αλλά και της αγάπης και αποδοχής προς το σώμα.

