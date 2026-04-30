Βυτινάρος: Απαντά για τη φημολογούμενη σχέση της με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη

Το σχόλιο για τον Κώστα Φραγκολιά μετά το προξενιό της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαίρη Βυτινάρος διέψευσε φήμες για σχέση με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη, δηλώνοντας ότι είναι μόνο φίλοι.
  • Αναφέρθηκε και στον Κώστα Φραγκολιά, λέγοντας ότι ταιριάζουν ως φίλοι και δεν υπάρχει ερωτική σχέση.
  • Η Βυτινάρος δήλωσε ότι οι άντρες φοβούνται να την πλησιάσουν, αλλά είναι ανοιχτή σε φλερτ.
  • Είναι συγκεντρωμένη στη δουλειά της και παραμένει μόνη, επισημαίνοντας ότι της αρέσει αυτή η κατάσταση.
  • Επιθυμεί έναν άνδρα που να την κάνει να γελάει και να μην γκρινιάζει.

Σε fashion event συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες τη Μαίρη Βυτινάρος, η οποία απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων για την προσωπική της ζωή.

Τα τελευταία δημοσιεύματα τη θέλουν να έχει έρθει κοντά με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη, ωστόσο εκείνη ξεκαθαρίζει πως με τον επιχειρηματία τη συνδέουν μόνο φιλικές σχέσεις.

Μαίρη Βιτινάρος: Με διάφανο φόρεμα σε νυχτερινή της έξοδο

«Δεν είμαι ερωτευμένη. Με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη είμαστε φίλοι. Ήμασταν σε δύο καλέσματα μαζί με μεγάλη παρέα. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτή η ιστορία… φήμες», ξεκαθάρισε.

Η Μαίρη Βυτινάρος, που φέτος συμμετέχει στο J2US, ρωτήθηκε και για τον Κώστα Φραγκολιά, με αφορμή το προξενιό που τους έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον αέρα του Happy Day. «Με τον Κώστα Φραγκολιά είμαστε φίλοι. Προς το παρόν ταιριάζουμε σαν φίλοι… για τώρα ναι», τόνισε.

Μαίρη Βυτινάρος: Η ξεκάθαρη απάντηση για τη σχέση της με τον Κώστα Φραγκολιά

Μαίρη Βυτινάρος: Η ξεκάθαρη απάντηση για τη σχέση της με τον Κώστα Φραγκολιά

Τι είχε συμβεί με τον Κώστα Φραγκολιά;

Πρόσφατα, η Μαίρη Βυτινάρος φιλοξενήθηκε στο πλατό του Happy Day, με τον Κώστα Φραγκολιά να κάθεται δίπλα της και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να του πλέκει το εγκώμιο, με σκοπό να τους φέρει πιο κοντά, ενώ παράλληλα ρωτούσε την καλεσμένη της για την προσωπική της ζωή.

Στη συνέντευξή της, η Μαίρη Βυτινάρος αποκάλυψε αν τη φλερτάρουν οι άντρες: «Νιώθω ότι φοβούνται λίγο, να σου πω την αλήθεια, αλλά εγώ, αν είμαι έξω και μου αρέσει κάποιος, δίνω το πράσινο φως. Αν δεν έρθει, it’s ok. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να έχει ανασφάλειες. Έχει τύχει να κάνω εγώ το πρώτο βήμα, αλλά εξαρτάται από την κατάσταση. Είχα μια σχέση όταν ήμουν μικρή, που κράτησε έξι χρόνια, αλλά τώρα είμαι συγκεντρωμένη στη δουλειά μου. Είμαι αρκετό καιρό μόνη μου, αλλά μου αρέσει».

Σχετικά με τα προσόντα που θα ήθελε να έχει ένας άνδρας, η Μαίρη Βυτινάρος δήλωσε: «Θέλω έναν άνδρα που να μην γκρινιάζει και να με κάνει να γελάω», με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να εκθειάζει για ακόμη μία φορά τον Κώστα Φραγκολιά, που βρισκόταν στο πλευρό τους.

