Σε fashion event συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες τη Μαίρη Βυτινάρος, η οποία απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων για την προσωπική της ζωή.

Τα τελευταία δημοσιεύματα τη θέλουν να έχει έρθει κοντά με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη, ωστόσο εκείνη ξεκαθαρίζει πως με τον επιχειρηματία τη συνδέουν μόνο φιλικές σχέσεις.

«Δεν είμαι ερωτευμένη. Με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη είμαστε φίλοι. Ήμασταν σε δύο καλέσματα μαζί με μεγάλη παρέα. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτή η ιστορία… φήμες», ξεκαθάρισε.

Η Μαίρη Βυτινάρος, που φέτος συμμετέχει στο J2US, ρωτήθηκε και για τον Κώστα Φραγκολιά, με αφορμή το προξενιό που τους έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον αέρα του Happy Day. «Με τον Κώστα Φραγκολιά είμαστε φίλοι. Προς το παρόν ταιριάζουμε σαν φίλοι… για τώρα ναι», τόνισε.

Τι είχε συμβεί με τον Κώστα Φραγκολιά;

Πρόσφατα, η Μαίρη Βυτινάρος φιλοξενήθηκε στο πλατό του Happy Day, με τον Κώστα Φραγκολιά να κάθεται δίπλα της και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να του πλέκει το εγκώμιο, με σκοπό να τους φέρει πιο κοντά, ενώ παράλληλα ρωτούσε την καλεσμένη της για την προσωπική της ζωή.

Στη συνέντευξή της, η Μαίρη Βυτινάρος αποκάλυψε αν τη φλερτάρουν οι άντρες: «Νιώθω ότι φοβούνται λίγο, να σου πω την αλήθεια, αλλά εγώ, αν είμαι έξω και μου αρέσει κάποιος, δίνω το πράσινο φως. Αν δεν έρθει, it’s ok. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να έχει ανασφάλειες. Έχει τύχει να κάνω εγώ το πρώτο βήμα, αλλά εξαρτάται από την κατάσταση. Είχα μια σχέση όταν ήμουν μικρή, που κράτησε έξι χρόνια, αλλά τώρα είμαι συγκεντρωμένη στη δουλειά μου. Είμαι αρκετό καιρό μόνη μου, αλλά μου αρέσει».

Σχετικά με τα προσόντα που θα ήθελε να έχει ένας άνδρας, η Μαίρη Βυτινάρος δήλωσε: «Θέλω έναν άνδρα που να μην γκρινιάζει και να με κάνει να γελάω», με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να εκθειάζει για ακόμη μία φορά τον Κώστα Φραγκολιά, που βρισκόταν στο πλευρό τους.

