Θρίλερ για ΗΠΑ - Ιράν με διαδηλώσεις στην Τεχεράνη κατά της συμφωνίας!

«Δε θα υπογράψουμε σήμερα» διαμηνύει το Ιράν

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Σε νέο θρίλερ εξελίσσεται η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θρίλερ με την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, με τον Τραμπ να πιέζει για άμεση υπογραφή.
  • Διαδηλώσεις στην Τεχεράνη κατά της κυβέρνησης, με κατηγορίες για προδοσία.
  • Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι αν δεν υπογραφεί η συμφωνία, θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες.
  • Η ιρανική πλευρά δηλώνει ότι δεν θα υπογράψει σήμερα, επικαλούμενη ασυνέπειες.
  • Η κατάσταση προκαλεί πολιτικούς τριγμούς και στο Ισραήλ, με τον Νετανιάχου να συγκαλεί έκτακτο συμβούλιο.

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπογραφή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Από τη μία πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει ασφυκτικά, ανακοινώνοντας ότι η υπογραφή θα γίνει σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων του. Από την άλλη, η Τεχεράνη εμφανίζεται εξαιρετικά επιφυλακτική, ενώ η ιρανική κοινή γνώμη βράζει. Στους δρόμους ξέσπασαν οργισμένες διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης. 

Τραμπ: «Υπογράφεται αύριο συμφωνία - Ανοίγει και το Ορμούζ»

Οργή στους δρόμους του Ιράν - Στο στόχαστρο Γκαλιμπάφ και Αραγτσί 

«Θάνατος στον Αραγτσί, τον άτιμο προδότη!» φωνάζουν οι διαδηλωτές στην Τεχεράνη κατά του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας του.  

Συνθήματα κατά του ΥΠΕΞ Αραγτσί σε διαδηλώσεις στην Τεχεράνη

Συνθήματα κατά του ΥΠΕΞ Αραγτσί σε διαδηλώσεις στην Τεχεράνη 

Οι δρόμοι του Ιράν φλέγονται και η λαϊκή οργή ξεχειλίζει. Χιλιάδες διαδηλωτές στρέφονται ανοιχτά κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την πολιτική και διπλωματική ηγεσία της χώρας για εσχάτη προδοσία, μερικές ημέρες πριν από την επίσημη κηδεία του Αγιατολάχ Χαμενεϊ στις 4 Ιουλίου.

Υπογραφή συμφωνίας ανήμερα των γενεθλίων του θέλει ο Τράμπ

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, ο Τραμπ έκανε με μια ανάρτηση-τελεσίγραφο. 

«Αμέσως μετά την υπογραφή της, τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Αν δεν συμβεί αυτό, έχουμε την απόλυτη εναλλακτική λύση» αναφέρει στην ανάρτηση ο πρόεδρος των ΗΠΑ.    

Η ανάρτηση - τελεσίγραφο του Τραμπ

 «Οι Ιρανοί ηγέτες επιμένουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία με τον Λευκό Οίκο απέχει ακόμα μέρες» επισήμανε ο δημοσιογράφος του CBS  Iμιτιάζ Τιάμπ. 

Τεχεράνη: «Δε θα υπογράψουμε σήμερα» 

 «Λόγω της ασυνέπειας της άλλης πλευράς, πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί στις τοποθετήσεις μας για τη διαδικασία. Η διαπραγματευτική μας ομάδα δεν έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει στη Γενεύη ή οπουδήποτε αλλού μέσα στις επόμενες δυο ημέρες» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του Ιράν Εσμαϊλ Μπαγκάι. 

Το μήνυμα του εκπροσώπου του ΥΠΕΞ του Ιράν

Το μήνυμα του εκπροσώπου του ΥΠΕΞ του Ιράν  

Τραμπ: «Σας έχω αποσυντονίσει» - μήνυμα ισχύος στο Ιράν με ΑΙ  

Ενώ το διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Τραμπ με τη βοήθεια του ΑΙ εμφανίζεται ως Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων πάνω σε αεροπλανοφόρο, περιστοιχισμένος από πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη. Στέλνει μήνυμα «Σας έχω αποσυντονίσει»  προς την ιρανική πλευρά 

Πολιτικός σεισμός στο Ισραήλ και έκτακτο συμβούλιο ασφάλειας

Οι εξελίξεις προκαλούν ισχυρούς πολιτικούς τριγμούς και στο Τελ Αβίβ, με τον  Νετανιάχου να συγκαλεί έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας υπό τον φόβο ότι η συμφωνία αφήνει ανέγγιχτο το Ιράν και εγκλωβίζει στρατιωτικά το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ εξαπολύει σφοδρή επίθεση, χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές υποχωρήσεις ως την απόλυτη αποτυχία της ισραηλινής κυβέρνησης.
 

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