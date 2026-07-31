Βαρύ είναι το ανθρώπινο τίμημα εν μέσω της νέας μεταναστευτικής κρίσης που εξελίσσεται στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν από το Μαρόκο σε ισπανικό έδαφος, ενώ περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έχουν φτάσει στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

🚨Ceuta:



‼️Cientos de inmigrantes siguen entrando sin control en la ciudad. pic.twitter.com/CE20NCV6vo — Electodatos (@electodatos) July 30, 2026

Η ισπανική κυβέρνηση αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για να ενισχύσει την αστυνομία, καθώς οι τοπικές αρχές δηλώνουν ότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της αυτόνομης πόλης.

Spain is deploying the military to Ceuta to help secure the border after a mass migrant crossing overwhelmed local police.



The armed forces will support the Civil Guard in restoring order following the arrival of thousands of migrants and the deaths of at least nine people. https://t.co/xuNVUGSDTI pic.twitter.com/Ys0LKj5uww — Clash Report (@clashreport) July 30, 2026

Στρατός στη Θέουτα μετά την τραγωδία

Μπροστά στην κλιμάκωση της κρίσης, το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε την ανάπτυξη 60 στελεχών των ενόπλων δυνάμεων στη Θέουτα, προκειμένου να υποστηρίξουν τις δυνάμεις ασφαλείας.

INSANE FOOTAGE: Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain’s Ceuta enclave, as local officials reportedly urge Madrid to declare a national emergency. pic.twitter.com/dlbbKOjBV1 — Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026

«Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχύσουν την Πολιτοφυλακή στην άσκηση των καθηκόντων της και σε ό,τι κριθεί αναγκαίο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της πόλης της Θέουτα», ανέφερε.

Χιλιάδες μετανάστες πέρασαν στη Θέουτα από το Μαρόκο - AP Images

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μεταβαίνει στη Θέουτα, ώστε να ενημερωθεί επί τόπου για την κατάσταση και να συντονίσει τη διαχείριση της κρίσης.

Θέουτα: Χιλιάδες πέρασαν από ξηρά και θάλασσα

Σύμφωνα με την El País, η εικόνα στα σύνορα άλλαξε δραματικά μέσα σε λίγες ώρες. Οι πρώτες αφίξεις καταγράφηκαν τα ξημερώματα, όμως το μεσημέρι της Πέμπτης χιλιάδες άνθρωποι κινήθηκαν ταυτόχρονα προς τη Θέουτα.

Κάποιοι πέρασαν από το νότιο συνοριακό πέρασμα και κάποιοι άλλοι μπήκαν στην ισπανική επικράτεια κολυμπώντας γύρω από τον κυματοθραύστη που χωρίζει τη Θέουτα από το Μαρόκο.

Spain's North African enclave of Ceuta is facing a humanitarian and security emergency after about 1,500 migrants swam across from Morocco in the past week.



Ceuta's leader, Juan Jesus Vivas, said reception centers are overwhelmed, with hundreds sleeping outdoors and facilities… pic.twitter.com/g0gySeOkAt — Clash Report (@clashreport) July 30, 2026

Η ισπανική εφημερίδα περιγράφει σκηνές που θύμιζαν μαζική διαδήλωση, με ανθρώπους να φτάνουν εξαντλημένοι, αλλά εμφανώς ανακουφισμένοι, ενώ οι δυνάμεις της αστυνομίας και τα συνεργεία πρώτων βοηθειών αδυνατούσαν πλέον να ελέγξουν τον όγκο των αφίξεων και επικεντρώθηκαν κυρίως στη φροντίδα των τραυματιών.

Οι σκηνές που καταγράφηκαν στη Θέουτα θύμιζαν μαζική διαδήλωση - AP Images

Βίντεο από την περιοχή δείχνουν δεκάδες νέους άνδρες και εφήβους να βγαίνουν από τη θάλασσα, να αγκαλιάζονται και να πανηγυρίζουν μόλις πατούν ισπανικό έδαφος.

Αρκετοί μετανάστες μόλις έφταναν στη Θέουτα πανηγύριζα - AP Images

«Αντίο Μαρόκο, καλημέρα Ισπανία», φώναζαν ορισμένοι, ενώ άλλοι κραύγαζαν «Ζήτω η Ισπανία», πετούσαν τις σαγιονάρες τους στον αέρα ή γονάτιζαν για να φιλήσουν το έδαφος.

Thousands of migrants have streamed into the tiny Spanish territory of Ceuta in North Africa from Morocco, prompting local officials to call for help from Spain’s national government in Madrid to restore the border. pic.twitter.com/S2fTWapBzR — The Associated Press (@AP) July 30, 2026

Στις παραλίες έμειναν διάσπαρτα σωσίβια, βατραχοπέδιλα και στολές νεοπρενίου, εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος της προσπάθειας των μεταναστών να διασχίσουν τη θάλασσα.

Η θάλασσα γέμισε με σωσίβια και βατραχοπέδιλα - AP Images

Θέουτα: Υπερπλήρη τα κέντρα υποδοχής

Πολλοί από όσους έφτασαν στη Θέουτα ήταν εξαντλημένοι ή τραυματισμένοι, με αιμορραγίες στα πόδια και στα γόνατα από τα βράχια και τον κυματοθραύστη.

Σύμφωνα με την El País, αρκετοί χρειάστηκαν άμεσα ιατρική βοήθεια, ενώ άλλοι έφτασαν σε οριακή κατάσταση μετά την πολύωρη προσπάθεια στη θάλασσα.

Περίπου 1.500 μετανάστες έφτασαν στη Θέουτα μέσα σε λίγες μέρες - AP Images

Το Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Μεταναστών (CETI) έχει ξεπεράσει εδώ και ημέρες τις δυνατότητές του. Εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν έξω από τις εγκαταστάσεις αναζητώντας νερό, φαγητό, ιατρική φροντίδα και πληροφορίες για το τι θα ακολουθήσει.

Ο πρόεδρος της αυτόνομης πόλης, Χουάν Βίβας, έκανε λόγο για κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Η κατάσταση ήταν ήδη επείγουσα. Σήμερα είναι ακόμη χειρότερη: νέες αφίξεις, έλλειψη πόρων και ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στη θάλασσα», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Η ισπανική κυβέρνηση κινητοποίησε τον στρατό για να βοηθήσει την Πολιτοφυλακή στη Θέουτα - AP Images

Παράλληλα, οι ισπανικές αρχές έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες επιστροφής όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία στο Μαρόκο.

Θέουτα: Οι μνήμες του 2021

Στη μαροκινή πλευρά των συνόρων είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς εκατοντάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και ανήλικοι, καθώς είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι τα σύνορα θα άνοιγαν.

H αθρόα εισροή μεταναστών στη Θέουτα προκάλεσε διπλωματική κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας - AP Images

Η νέα έξαρση επαναφέρει τις μνήμες της κρίσης του 2021, όταν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα μέσα σε δύο ημέρες, προκαλώντας σοβαρή ανθρωπιστική και διπλωματική κρίση μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου.

Θέουτα: Η κόντρα Ισπανίας – Ιταλίας

Οι εξελίξεις προκάλεσαν και πολιτικές αναταράξεις στην Ευρώπη.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υποστήριξε ότι πρέπει να εξεταστεί η αναστολή των προβλέψεων της Συνθήκης Σένγκεν για την Ισπανία.

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei.



Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026

«Η Ιταλία δε θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «σοκαριστικές» τις εικόνες από τη Θέουτα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι.

Sono favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna e ho piena fiducia nell’operato del Ministro Piantedosi. L’immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 30, 2026

«Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα δείχνουν πως η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική, και επομένως ευρωπαϊκή, υπηκοότητα σε πάνω από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η Μαδρίτη απάντησε άμεσα. Ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες χαρακτήρισε τις τοποθετήσεις της ιταλικής κυβέρνησης «δημαγωγία» και έκανε λόγο για «ανάρμοστο» μήνυμα από μια «εταίρο και φίλη χώρα», προσθέτοντας ότι η Ισπανία περίμενε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι «οπαδική δημαγωγία».

Este mensaje es impropio del Ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista. Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia, nada que ver con lo que dice el tuit. He convocado mañana al Embajador de Italia. https://t.co/8ZDSZ1Il5c — José Manuel Albares (@jmalbares) July 30, 2026

Παράλληλα, το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία, μετατρέποντας τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα σε ανοιχτή διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ δύο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.