Σαββατοκύριακο στον Αργοσαρωνικό: Πόσο θα σας κοστίσει;

Καλοκαιρινή απόδραση σε Ύδρα, Αίγινα, Πόρο, Σπέτσες και Αγκίστρι

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Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Ύδρα: Ένα πανέμορφο νησί που θα σας «κλέψει» την καρδιά / Βίντεο: ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ύδρα προσφέρει παραλίες όπως Καμίνια και Πλάκες Βλυχού, με ακτοπλοϊκά εισιτήρια από 28€ έως 40€ και διαμονή από 110€ έως 130€ ανά βράδυ.
  • Η Αίγινα είναι δημοφιλής για τις αμμουδερές παραλίες της, με εισιτήρια από 9€ έως 19,50€ και διαμονή από 55€ έως 60€ ανά βράδυ.
  • Ο Πόρος διαθέτει ήσυχες παραλίες και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από 17€ έως 36€, με διαμονή από 50€ έως 55€ ανά βράδυ.
  • Το Αγκίστρι είναι ιδανικό για κοντινές αποδράσεις, με εισιτήρια από 13,50€ έως 20€ και διαμονή από 40€ έως 70€ ανά βράδυ.
  • Οι Σπέτσες συνδυάζουν ιστορία και φυσική ομορφιά, με εισιτήρια από 38€ έως 52€ και διαμονή από 60€ έως 80€ ανά βράδυ.

Έχετε στο πλάνο σας να κάνετε μία αξέχαστη διήμερη καλοκαιρινή απόδραση σε κάποιο από τα πανέμορφα νησιά του Αργοσαρωνικού;

Σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες για κορυφαίους κοντινούς προορισμούς, με εκπληκτικές παραλίεςγια να βιώσετε το απόλυτο σαββατοκύριακο μακριά από τους ρυθμούς της καθημερινότητας.

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Ύδρα

Ένα από τα νησιά του Αργοσαρωνικού που θα σας «κλέψει» την καρδιά. Η Ύδρα, είναι ένας προορισμός που ελκύει κάθε χρόνο τουρίστες από όλα τα μέρη του κόσμου. Είναι ένας μαγικός τόπος, όπου τα αυτοκίνητα δεν έχουν θέση, οπότε η ηρεμία κυριαρχεί.

Στις περισσότερες παραλίες του νησιού μπορείτε να πάτε περπατώντας, ενώ για να προσεγγίσετε κάποιες άλλες, μπορείτε να ακολουθήσετε τα πεζοπορικά μονοπάτια ή να νοικιάσετε ένα θαλάσσιο ταξί.

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Από τις πιο γνωστές παραλίες του νησιού είναι η βοτσαλωτή παραλία των Καμινιών (Μεγάλο και Μικρό), αλλά βουτιές μπορείτε να κάνετε από τα γραφικά βράχια της Σπηλιάς (κάτω από το Περίπτερο), καθώς και από την Υδρονέτα. Επίσης, οι Πλάκες Βλυχού είναι μία από τις πιο δημοφιλείς οικογενειακές και οργανωμένες παραλίες της Ύδρας, με γκρίζο βότσαλο και κρυστάλλινα νερά.

Τέλος, μπορείτε να απολαύσετε το μπάνιο σας στο Μώλο (Μικρός και κλειστός όρμος με βότσαλο.), στις Νήσιζα και Λιμνιόριζα (παραλίες με βότσαλο και άμμο, στη νότια πλευρά της Ύδρας), στην Μπίστη (Μικρή βοτσαλωτή παραλία με θέα στη βραχονησίδα Πέτασι) και στον Άγιο Νικόλαο (σχετικά μεγάλη παραλία με ψιλό βότσαλο και το ομώνυμο εκκλησάκι).

 

Η τιμή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τον Πειραιά κυμαίνεται από 28€ έως 40€, ενώ το κόστος διαμονής στην Ύδρα ξεκινά περίπου από 110€ έως 130€ ανά βράδυ. Υπενθυμίζουμε ότι στο νησί της Ύδρας δεν επιτρέπονται ΙΧ.

Αίγινα

Πολύ κοντά στις ακτές της Αττικής, στον Αργοσαρωνικό κόλπο, βρίσκεται η Αίγινα, ένα από τα αγαπημένα νησιά των κατοίκων της Αττικής. Τα γραφικά σοκάκια του νησιού και οι όμορφες παραλίες του, το καθιστούν πόλο έλξης για εκατοντάδες Αθηναίους και μη που το επιλέγουν για μία διήμερη απόδραση.  

 

 

Η Αίγινα διαθέτει αμμουδερές παραλίες με υπέροχα, γαλαζοπράσινα νερά, παραθαλάσσιους οικισμούς με μικρά λιμάνια και όμορφη φύση από ανθισμένες βουκαμβίλιες σε έντονα χρώματα και φραγκοσυκιές που τα καλοκαίρια θεριεύουν στους βράχους, τα οποία συνθέτουν αυτόν τον επίγειο παράδεισο.

Κάποιες από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού είναι οι: Κλήμα (οργανωμένη παραλία με άμμο και βότσαλο, με καθαρά, ρηχά νερά), Αγία Μαρίνα (οργανωμένη παραλία με άμμο και κρυστάλλινα νερά) και Μαραθώνας (η περιοχή του Μαραθώνα διαθέτει δυο παραλίες με αμμουδιά, που απέχουν περίπου 500 μέτρα η μία από την άλλη).

 

 

Επίσης, μπορείτε να κάνετε το μπάνιο σας στα γαλαζοπράσινα νερά στο Νησάκι Μονή, απέναντι από την Αίγινα, παίρνοντας καραβάκι από το λιμάνι, τα οποία αναχωρούν ανά 1 ώρα.

Η τιμή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τον Πειραιά κυμαίνεται από 9€ έως 19,50€ το άτομο, ενώ το κόστος για τα αυτοκίνητα ξεκινά από τα 24€. Για τη διαμονή σας στην Αίγινα θα χρειαστείτε περίπου από 55€ έως 60€ ανά βράδυ. 

Πόρος

Ο Πόρος είναι ένα μικρό και ήσυχο νησί μόλις 10 λεπτά με το καραβάκι από την Πελοπόννησο και πολύ κοντά στην Αθήνα, ιδανικό για σύντομες αποδράσεις, αλλά και ολιγοήμερες γαλήνιες διακοπές κοντά στη θάλασσα. συνδυάζει τα καταπράσινα δέντρα με τα κρυστάλλινα νερά, κάτι που παρατηρείται ως χαρακτηριστικό του Αργοσαρωνικού. Η πόλη του Πόρου είναι γεμάτη γραφικά στενά σοκάκια με διώροφα νεοκλασικά σπίτια, όμορφες κεραμοσκεπές και λουλουδιασμένες αυλές.

 

 

Κάποιες από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού είναι οι: Ασκέλι (οργανωμένη παραλία με άμμο), Λιμανάκι της Αγάπης (γαλαζοπράσινα νερά και φυσική σκιά), Βαγωνιά (ανοργάνωτη παραλία με πεντακάθαρα νερά και μία βυθισμένη πολιτεία την οποία μπορείτε να ανακαλύψετε) και Ρωσικός ναύσταθμος (ορμός όπου θα κάνετε το μπάνιο σας κοντά στα ερειπωμένα, πέτρινα κτήρια που βρίσκονται στην παραλία).

 

 

Στον Πόρο μπορείτε να πάτε με το αυτοκίνητό σας μέχρι τον Γαλατά και να περάσετε απέναντι με τα ferry boats, τα οποία αναχωρούν κάθε μισή ώρα (η μετακίνηση διαρκεί 5 λεπτά). Η τιμή των εισιτηρίων για επιβάτες και οχήματα κυμαίνονται από 4€ έως 5€.

Στον Πόρο μπορείτε να πάτε και από τον Πειραιά. Η τιμή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια κυμαίνεται από 17€ έως 36€ το άτομο, ενώ το κόστος για τα αυτοκίνητα ξεκινά από τα 35€. Η διαμονή στον Πόρο ξεκινά περίπου από 50€ έως 55€ ανά βράδυ.

Αγκίστρι

Εάν αναζητάτε για μία διήμερη απόδραση έναν κοντινό παραμυθένιο προορισμό, τότε το Αγκίστρι είναι το ιδανικό μέρος για εσάς. Πρόκειται για ένα καταπράσινο νησάκι με κρυστάλλινα νερά, σε απόσταση μόλις 1,5 ώρας από το λιμάνι του Πειραιά. Ο επισκέπτης το Αγκίστρι μπορεί να το γυρίσει όλο με τα πόδια ή με το ποδήλατο, ανακαλύπτοντας τις ομορφιές που κρύβει.

 

 

Οι πιο γνωστές και όμορφες παραλίες του νησιού είναι: η Σκάλα (η πιο κοσμοπολίτικη παραλία του νησιού), η οποία είναι κατάλληλη και για οικογενειακές διακοπές, το Μεγαλοχώρι (ή Μύλος), η οποία είναι μία παραλία µε καταγάλανα νερά, βότσαλο και άµµο, η Χαλικιάδα, η οποία έχει δύσκολη πρόσβαση (ωστόσο όσοι κατέβετε, θα ανταμειφθείτε) και είναι ιδανική και για ψαροτούφεκο, η Δραγονέρα, η οποία θεωρείται ως μία από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού, με κρυστάλλινα νερά (γύρω της εκτείνεται ένα καταπράσινο πευκοδάσος), η Απόνησος, η οποία βρίσκεται μέσα στα πεύκα και έχει καταγάλανα νερά και η Μάριζα, η οποία είναι μία βραχώδης παραλία, περίπου 300μ. από τα Λιμενάρια (μετά τη κεντρική πλατεία του χωριού.

 

 

Η τιμή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τον Πειραιά κυμαίνεται από 13,50€ έως 20€ το άτομο, ενώ το κόστος για τα αυτοκίνητα ξεκινά από τα 35€. Για τη διαμονή σας στo Αγκίστρι θα χρειαστείτε περίπου από 40€ έως 70€ ανά βράδυ.

Σπέτσες

Πρόκειται για ένα γραφικό και πανέμορφο νησί του Αργοσαρωνικού, με την πλούσια ιστορία, το οποίο προσφέρει αξέχαστες βουτιές σε καταπράσινα νερά και κατάδυση στην ιστορία. Κοσμοπολίτικες και αριστοκρατικές, οι Σπέτσες συνδυάζουν τα νεοκλασικά κτήρια με τα καταπράσινα νερά και πεύκα. Έχει όμορφες παραλίες με αμμουδιά, βότσαλο και πυκνή βλάστηση, ενώ στο νησί απαγορεύεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

 

 

Κάποιες από τις πιο ξεχωριστές παραλίες του νησιού είναι οι: Αγία Μαρίνα (οργανωμένη, κοσμοπολίτικη παραλία, με κρυστάλλινα νερά), Αγία Παρασκευή (πανέμορφη παραλία που συνδυάζει γαλαζοπράσινα νερά και πεύκα που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα), Λιγονέρι (ανοργάνωτη παραλία, με πεντακάθαρα νερά και φυσική σκιά) και Σπηλιά του Μπεκίρη (φυσικό αξιοθέατο όπου μπορείτε να κάνετε το μπάνιο σας μέσα στη σπηλιά και να θαυμάσετε το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο).

 

 

Η τιμή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τον Πειραιά κυμαίνεται από 38€ έως 52€ το άτομο. Για τη διαμονή σας στις Σπέτσες θα χρειαστείτε περίπου από 60€ έως 80€ ανά βράδυ. Υπενθυμίζουμε, ότι στις Σπέτσες δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία ιδιωτικών αυτοκινήτων (Ι.Χ.).

Στις Σπέτσες, επίσης, μπορείτε να πάτε οδικώς έως το λιμάνι της Κόστας στην Αργολίδα και από εκεί να περάσετε απέναντι με τοπικό πλοίο (κόστος εισιτηρίων 3,50€ με 4€ ανά άτομο. Η διαδρομή διαρκεί 10 με 15 λεπτά).

 

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