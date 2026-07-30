Νέο ρεκόρ κερδοφορίας και ισχυρή άνοδο σε όλα τα βασικά της μεγέθη κατέγραψε η Optima Bank το α’ εξάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική της πορεία, αλλά και τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου της Τράπεζας.

Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της κατέγραψε η Optima Bank, με ρεκόρ κερδοφορίας, κορυφαία αποδοτικότητα και ισχυρή άνοδο όλων των βασικών της μεγεθών.

«Το α’ εξάμηνο του 2026 βρίσκει την Optima Bank με ετήσια αύξηση καταθέσεων και δανείων κατά 37% και καθαρά κέρδη 104,3 εκατ., αυξημένα κατά 29% σε σχέση με το αντίστοιχο πρώτο 6μηνο του 2025. Η ισχυρή αύξηση των μεγεθών μας και η δυναμική που παρουσιάζουμε μάς δίνουν τη δυνατότητα να αναθεωρήσουμε τον ετήσιο στόχο κερδοφορίας σε πάνω από 210 εκατ.», δήλωσε ο Δημήτρης Κυπαρίσσης, Διευθύνων Σύμβουλος Optima Bank.

Η υψηλή κερδοφορία της Optima Bank συνοδεύτηκε από ισχυρή αποδοτικότητα για τους πελάτες και τους μετόχους της Τράπεζας, με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων να φτάνει στο 27,2%, αποτελώντας την υψηλότερη απόδοση στην ελληνική αγορά και τη 2η υψηλότερη στην Ευρώπη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2026

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων → 27,2%

«Τα αποτελέσματά μας για ακόμα μία φορά είναι, νομίζω, εξαιρετικά. Αγγίξαμε τα 105 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, το οποίο σημαίνει μια κερδοφορία της τάξης του 27,2% σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Αυτό το επίτευγμα, νομίζω, ότι αποδίδεται εντελώς στους ανθρώπους της Optima Bank, που δουλεύουν με ιδρώτα, κόπο και αυταπάρνηση για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη», τόνισε ο κ. Γιώργος Τανισκίδης, Πρόεδρος της Optima Bank.

Οι καταθέσεις της Optima Bank ανήλθαν στα 7,1 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 37%, ενώ τα υπόλοιπα δανείων έφτασαν στα 5,8 δισ. ευρώ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2026

Καταθέσεις → 7,1 δισ. € (+37%)

Υπόλοιπα δανείων → 5,8 δισ. € (+37%)