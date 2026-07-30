Βελμάρ: Ειδκές τιμές για Alfa Romeo Tonale και Junior Ibrida

Με οκτώ χρόνια εργοστασικαή εγγύηση

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 30.07.26, 19:24
Βελμάρ: Ειδικές τιμές για Alfa Romeo Tonale και Junior Ibrida
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Με αισθητικές αλλαγές και αναβαθμίσεις σχεδόν σε όλα τα σημεία, η νέα Alfa Romeo Tonale είναι διαθέσιμη στη Βελμάρ από €36.190. Το νέο υβριδικό SUV της Alfa Romeo συνδυάζει εντυπωσιακό ιταλικό design, προηγμένη τεχνολογία και δυναμική οδηγική συμπεριφορά. Με νέο εμπρός σχεδιασμό, νέο Scudetto εμπνευσμένο από τη μοναδική 33 Stradale και πιο μοντέρνο εμπρός προβολέα, αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τον ξεχωριστό χαρακτήρα της.

Ο νέος υβριδικός κινητήρας MHEV 1.5 175 HP και τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), προσφέρουν την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην απόδοση και την αποδοτικότητα, για μια εμπειρία οδήγησης που ξεχωρίζει.Μια πρόταση από τη Βελμάρ για εκείνους που λατρεύουν την οδήγηση με ανυπέρβλητη κομψότητα και ένα αμάξωμα που ξεχειλίζει από δυναμισμό.

Η Βελμάρ προτείνει την ανανεωμένη γκάμα της Alfa Romeo Junior Ibrida με τιμή απόκτησης από €27.990 καθιστώντας το ιταλικό B-SUV ακόμα πιο ανταγωνιστικό στην κατηγορία. H Alfa Romeo προσφέρει επιπλέον 8ετή (ή 120.000 km) εργοστασιακή εγγύηση μηχανικών μερών η οποία είναι μεταβιβάσιμη και καλύπτει την μπαταρία του υβριδικού συστήματος. Μέσα από τις νέες εκδόσεις, η Alfa Romeo Junior Ibrida με το μοναδικό design και το ασύγκριτο οδηγικό ταπεραμέντο της είναι μια αυθεντική Alfa Romeo που κάνει τη διαφορά στην premium B-SUV κατηγορία.

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