Ατελείωτες είναι οι ουρές που σχηματίζονται τις τελευταίες ημέρες στα αστυνομικά τμήματα της χώρας, καθώς χιλιάδες πολίτες σπεύδουν να εκδώσουν νέα ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό χωρίς προβλήματα.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που καταγράφεται στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Τούμπας, όπου από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο. Από τις 7 το πρωί, πολίτες άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από το αστυνομικό τμήμα, περιμένοντας να εξυπηρετηθούν για την έκδοση νέων εγγράφων.

Η προσέλευση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τον αριθμό των πολιτών που ζητούν εξυπηρέτηση να έχει πολλαπλασιαστεί μέσα σε λίγες ημέρες. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, την περασμένη εβδομάδα εξυπηρετούνταν κατά μέσο όρο 60 έως 70 άτομα ημερησίως. Σήμερα, όμως, ο αριθμός ξεπέρασε τα 300 άτομα.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη λόγω της περιορισμένης δυνατότητας εξυπηρέτησης. Ενδεικτικό της μεγάλης προσέλευσης είναι το γεγονός ότι, ενώ στο εσωτερικό του τμήματος εξυπηρετούνταν πολίτες με αριθμό 138, έξω από το αστυνομικό τμήμα υπήρχαν ήδη άνθρωποι που κρατούσαν αριθμό 210 και περίμεναν τη σειρά τους.

Πολλοί πολίτες, μάλιστα, αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν χωρίς να εξυπηρετηθούν, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμοι αριθμοί. Όπως ανέφεραν, θα επιστρέψουν από τις 7 το πρωί της επόμενης ημέρας, προκειμένου να εξασφαλίσουν έγκαιρα αριθμό προτεραιότητας.

#Greece #News #ταυτοτητες ♬ πρωτότυπος ήχος - stargrnews @stargrnews ⚠️Τέλος χρόνου για τις παλιές ταυτότητες! Από τις 3 Αυγούστου δε θα γίνονται δεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό. Όσοι δεν έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα θα πρέπει να ταξιδεύουν με έγκυρο διαβατήριο. Δες τι αλλάζει και πώς μπορείς να κλείσεις ηλεκτρονικά το ραντεβού σου. ➡️Πάτα το link in bio του @stargrnews (https://linkin.bio/stargrnews) και διάβασε περισσότερα #StarGrNews

Δε θα ισχύει η παλιά ταυτότητα για ταξίδια στο εξωτερικό

Η μεγάλη κινητοποίηση συνδέεται και με την προθεσμία της 3ης Αυγούστου. Από την ημερομηνία αυτή, οι παλαιού τύπου ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για ταξίδια στο εξωτερικό στις περιπτώσεις όπου απαιτείται ταυτότητα συμβατή με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Έτσι, όσοι δεν επιθυμούν ή δεν προλαβαίνουν να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση νέας ταυτότητας, επιλέγουν σε αρκετές περιπτώσεις την έκδοση διαβατηρίου, με αποτέλεσμα η πίεση στα αστυνομικά τμήματα να αυξάνεται ακόμη περισσότερο.

Η εικόνα αναμένεται να παραμείνει ιδιαίτερα δύσκολη μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας, με τις ουρές και την ταλαιπωρία των πολιτών να συνεχίζονται.