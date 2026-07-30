Ιωάννα Παππά: Περνάει υπέροχα στην παραλία με τον γιο της, Αντώνη

Οι νέες αναρτήσεις της ταλαντούχας ηθοποιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.07.26 , 16:50 Χοιρινή τηγανιά: Ο ιδανικός μεζές για τα καλοκαιρινά βράδια
30.07.26 , 16:25 Πάνος Τελάλης: Οι διακοπές με τη σύντροφό του στην Κεφαλονιά
30.07.26 , 16:10 Ουρές για έκδοση ταυτοτήτων & διαβατηρίων στην εκπνοή του χρόνου
30.07.26 , 16:00 Eνσυναίσθηση ή έλλειψη ορίων; Γιατί «φορτώνομαι» την ανησυχία των άλλων;
30.07.26 , 15:50 Ρέθυμνο: Νέα φωτιά στον Ασώματο - Εκκενώνονται οικισμοί
30.07.26 , 15:47 Κωνσταντοπούλου - «Πρόδωσε» την Καραμήτρου: «Στενοχωριέμαι που φεύγει»
30.07.26 , 15:46 Ένταση στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου - Πολύζου: Στο τμήμα η δημοσιογράφος
30.07.26 , 15:22 Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027
30.07.26 , 15:20 Τόνια Σωτηροπούλου: Το album από το ταξίδι της στη λίμνη Κόμο
30.07.26 , 15:13 Ιωάννα Παππά: Περνάει υπέροχα στην παραλία με τον γιο της, Αντώνη
30.07.26 , 14:42 Άφλεκ: Kέρδισε 1 εκατ. δολάρια στον Εκατομμυριούχο - Η ερώτηση που «έπεσε»
30.07.26 , 14:35 Φωτιά ξανά στην Πάρο: Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμού
30.07.26 , 14:32 Η BMW και ο Spider-Man
30.07.26 , 14:18 Σοφία Βεργκάρα: Mε τη Βερνίκου στη Μύκονο- Το beach look με φούστα Pucci
30.07.26 , 14:12 Ο Χρυσός Οδηγός και «Η Καρδιά του Παιδιού» ενώνουν τις δυνάμεις τους
Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;
Τάσος Αρνιακός: Αυτή είναι η νέα του τηλεοπτική στέγη μετά τον ΑΝΤ1
Αθηνά Οικονομάκου: Το ταξίδι του μέλιτος και τα γενέθλια του Τσερέλα!
Τουρισμός για όλους: Στις 7 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις - Οι δικαιούχοι
Έκρυψαν εργαζόμενους σε... φέρετρα και ψυγεία για να γλιτώσουν τα πρόστιμα!
Διόδια 2026: Δείτε τον χάρτη και το κόστος ανά σταθμό
Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027
Δανάη Μπάρκα: Είπε «αντίο» στα μακριά μαλλιά - Η εντυπωσιακή αλλαγή!
Φωτιά ξανά στην Πάρο: Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμού
Ποιοι ήταν οι τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε παλιότερη συνέντευξη της Ιωάννας Παππά στη Φαίη Σκορδά

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Παππά απολαμβάνει καλοκαιρινές διακοπές στην παραλία με τον γιο της, Αντώνη.
  • Η ηθοποιός εμφανίζεται χωρίς μακιγιάζ, με φυσικό look και άνετα ρούχα, προβάλλοντας την αληθινή ομορφιά.
  • Μαμά και γιος περνούν χρόνο φτιάχνοντας κάστρα στην άμμο και κάνοντας βουτιές, ενισχύοντας τον δεσμό τους.
  • Οι καλοκαιρινές διακοπές της Ιωάννας είναι ευκαιρία αποφόρτισης και ποιοτικού χρόνου με την οικογένεια.
  • Η εικόνα της στην παραλία υπενθυμίζει την αξία των απλών οικογενειακών στιγμών στο ελληνικό καλοκαίρι.

Η Ιωάννα Παππά είναι αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο χαρισματικές και ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της. Αν και στην επαγγελματική της ζωή επιλέγει πάντα προσεκτικά τους ρόλους της, κρατώντας χαμηλό προφίλ, στην προσωπική της ζωή ο πρωταγωνιστικός ρόλος ανήκει ολοκληρωτικά στην οικογένειά της κι ιδιαίτερα στον αγαπημένο της γιο, Αντώνη.

Ιωάννα Παππά: Περνάει υπέροχα στην παραλία με τον γιο της, Αντώνη

Σε μια από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές της εξορμήσεις, ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα παρέα με τον μικρό της πρίγκιπα, χαρίζοντάς μας στιγμιότυπα γεμάτα τρυφερότητα.

Ιωάννα Παππά: «Σκέφτηκα κάποια στιγμή να προχωρήσω σε δεύτερο παιδί»

Χωρίς ίχνος μακιγιάζ, με φυσικό look, αέρινα ρούχα και το πιο ζεστό της χαμόγελο, η αγαπημένη ηθοποιός απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι η αληθινή ομορφιά κρύβεται στην απλότητα. Επιλέγοντας ένα διαχρονικό μαγιό κι άνετες γραμμές, υιοθέτησε το απόλυτο καλοκαιρινό look, δείχνοντας εντελώς χαλαρή, ευδιάθετη κι αφοσιωμένη 100% στο παιχνίδι, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την ένταση της καθημερινότητας.

Η ανάρτηση της Ιωάννας Παππά

Ο μικρός Αντώνης φάνηκε να απολαμβάνει κάθε στιγμή ως ο απόλυτος εξερευνητής της ακτής. Μαμά και γιος πέρασαν ώρες φτιάχνοντας κάστρα στην άμμο, μαζεύοντας κοχύλια και κάνοντας δροσερές βουτιές στα γαλάζια νερά, επιβεβαιώνοντας το πόσο δυνατός είναι ο μεταξύ τους δεσμός. 

Παππά: «Δε χρειάστηκε να προχωρήσουμε σε γάμο, είμαστε πολύ διαφορετικοί»

Μετά από μία γεμάτη απαιτήσεις σεζόν, οι καλοκαιρινές διακοπές αποτελούν για την Ιωάννα Παππά την ευκαιρία να αποφορτιστεί, να γεμίσει μπαταρίες και να αφιερώσει ποιοτικό χρόνο στους ανθρώπους που αγαπά. Η εικόνα της στην παραλία είναι η απόλυτη υπενθύμιση ότι το ελληνικό καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με τις πιο απλές και αυθεντικές οικογενειακές στιγμές.

Δεύτερη ανάρτηση της Ιωάννας Παππά από την παραλία
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΠΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πάνος Τελάλης: Οι διακοπές με τη σύντροφό του στην Κεφαλονιά
Celebrities & Gossip Νεα
Πάνος Τελάλης: Οι διακοπές με τη σύντροφό του στην Κεφαλονιά
Τόνια Σωτηροπούλου: Το album από το ταξίδι της στη λίμνη Κόμο
Celebrities & Gossip Νεα
Τόνια Σωτηροπούλου: Το album από το ταξίδι της στη λίμνη Κόμο
Μπεν Άφλεκ
Celebrities & Gossip Νεα
Άφλεκ: Kέρδισε 1 εκατ. δολάρια στον Εκατομμυριούχο - Η ερώτηση που «έπεσε»
Σοφία Βεργκάρα: Mε τη Βερνίκου στη Μύκονο- Το beach look με φούστα Pucci
Celebrities & Gossip Νεα
Σοφία Βεργκάρα: Mε τη Βερνίκου στη Μύκονο- Το beach look με φούστα Pucci
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το Dior τσαντάκι και το δείπνο με τους γονείς της
Ασημένια Βουλιώτη: Ποια Είναι Η Νεοεμφανιζόμενη Ηθοποιός
Celebrities & Gossip Νεα
Ασημένια Βουλιώτη: Το βιογραφικό, η μόδα και το Instagram της ηθοποιoύ
Δανάη Μπάρκα
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα: Είπε «αντίο» στα μακριά μαλλιά - Η εντυπωσιακή αλλαγή!
Marseaux
Celebrities & Gossip Νεα
Marseaux: Ανεβάζει τη θερμοκρασία με το music video του «Γρανίτα Λεμόνι»!
Νάταλι Πόρτμαν
Celebrities & Gossip Νεα
Νάταλι Πόρτμαν: Με φουσκωμένη κοιλίτσα λίγο πριν γεννήσει το 3ο της παιδί!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top