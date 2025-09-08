Ιωάννα Παππά: «Σκέφτηκα κάποια στιγμή να προχωρήσω σε δεύτερο παιδί»

Η Ιωάννα Παππά μίλησε για τον 6χρονο γιο της, Αντώνη, ο οποίος θα πάει φέτος στην Α’ Δημοτικού και αποκάλυψε τον λόγο που δεν έκανε δεύτερο παιδί.

Ιωάννα Παππά/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Σκέφτηκα κάποια στιγμή να προχωρήσω σε δεύτερο παιδί, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πια στην εποχή μας πρέπει να έχεις βοήθεια, δε γίνεται διαφορετικά, αλλιώς πρέπει να είσαι σπίτι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος δε θα μπορούσε να μείνει σπίτι, οπότε απέκλεισα το ενδεχόμενο δεύτερης εγκυμοσύνης. Το παιδί βέβαια ζητάει αδελφάκι», είπε η Ιωάννα Παππά στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα».

Ιωάννα Παππά- Κώστας Πάντος, το 2024/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«Δεν είναι μόνο η βοήθεια για κάποιες ώρες. Στο σπίτι μου μέχρι στιγμής, μπαίνουν άτομα τα οποία γνωρίζω. Για πολύ λίγο διάστημα είχαμε μία γυναίκα που με βοηθούσε, την οποία και γνώριζα. Έχει τύχει και μπαίνουν άνθρωποι που τους έχω απόλυτη εγκυμοσύνη. Δε θεωρώ ότι το άλλο δε γίνεται, αλλά μου φαίνεται μεγάλη ταλαιπωρία», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Η Ιωάννα Παππά υποδύεται φέτος την Κλυταιμνήστρα στην παράσταση «Ηλέκτρα».

«Φέτος, ο γιος μου με είδε πρώτη φορά σε παράσταση, είναι η πρώτη φορά που είδε ενήλικη παράσταση. Του άρεσε. Φοβόμουν μήπως φοβηθεί γιατί είναι ένα έργο αρκετά άγριο. Εγώ δεν είχα σκοπό να τον φέρω, αλλά μου το πρότειναν με τον μπαμπά του όταν ήμασταν στην Καλαμάτα. Είπα “εντάξει”, αλλά καθίστε κάπου στην άκρη για να μπορείτε να φύγετε», περιέγραψε.

Η Ιωάννα Παππά και ο αρχιτέκτονας Κωνσταντίνος Πάντος είναι μαζί περίπου 11 χρόνια. Ο γιος τους γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2019. Ο Κωνσταντίνος Πάντος είναι αδελφός του συζύγου της Λένας Παπαληγούρα, Άκη Πάντου. Οι δύο ηθοποιοί έχουν μιλήσει αρκετές φορές για τη φιλία και τη στενή σχέση που τις συνδέει.