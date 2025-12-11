Βέρα Μακρομαρίδου: Έγινε μαμά για πρώτη φορά - Η φωτογραφία με τον γιο της!

Βέρα Μακρομαρίδου - Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου: Δείτε όσα είχε πει το ζευγάρι των ηθοποιών στην Κατερίνα Καινούργιου

Η Βέρα Μακρομαρίδου διανύει μια από τις πιο χαρούμενες φάσεις της ζωής της.

Η ηθοποιός που βλέπουμε στη σειρά του Alpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, έγινε για πρώτη φορά μητέρα, καθώς έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον επίσης γνωστό ηθοποιό, Αλέξανδρο Παπατριανταφύλλου.

Το ζευγάρι, που μετρά σχεδόν δύο χρόνια γάμου, ζει από τις 23 Νοεμβρίου την απόλυτη οικογενειακή ευτυχία αφού γέννησε υπό άκρα μυστικότητα.

Βέρα Μακρομαρίδου: Η πρώτη ανάρτηση

Λίγες εβδομάδες μετά τη γέννηση του γιου του, το ζευγάρι μοιράστηκε το χαρμόσυνο νέο με μια κοινή δήλωση.

Η Βέρα Μακρομαρίδου δημοσίευσε και ένα συγκινητικό μήνυμα για τον νεογέννητο γιο της: «Ήρθες μικρέ μου ξανθομπάμπουρα και η γη έχει αλλάξει τροχιά για εμάς… Ο χρόνος έχει διασταλεί και κάθε μέρα που σε βλέπουμε να μεγαλώνεις, ίσως γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών.

Η ανάρτηση της Βέρας Μακρομαρίδου