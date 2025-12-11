Δήμητρα Ματσούκα: Οι πρώτες δηλώσεις της μετά τη δικαστική απόφαση

«Τα αφήνουμε πίσω, κοιτάμε μόνο μπροστά»

Δήμητρα Ματσούκα: Οι πρώτες δηλώσεις της μετά τη δικαστική απόφαση/ βίντεο Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις πρώτες της δηλώσεις, μετά τη δικαστική απόφαση για τις παραβάσεις του ΚΟΚ, έκανε η Δήμητρα Ματσούκα στον Γρηγόρη Μπάκα, που τη συνάντησε στο αεροδρόμιο. 

Δήμητρα Ματσούκα: Οι πρώτες δηλώσεις της μετά τη δικαστική απόφαση/ Το Πρωινό

«Παίζω στο θέατρο, ξέρεις τι ώρα παίζω; Στις οκτώ η ώρα. Ήταν πολύ ωραία στο ταξίδι, είδα θέατρο, πέρασα πολύ ωραία. Ξεκουράστηκα. Ήταν μια χαρά. Είδα ωραίες παραστάσεις, ήταν μόνο δύο ημέρες και πρέπει να πάω γρήγορα στο θεατράκι μου να παίξω κι εγώ», είπε η ηθοποιός στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή στην ηθοποιό για επικίνδυνη οδήγηση με δυνατότητα πρόκλησης κινδύνου σε άνθρωπο, κυκλοφορία οχήματος χωρίς πινακίδες και οδήγηση ενώ της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Ένοχη η Δήμητρα Ματσούκα: Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή

«Τους 8 μήνες με αναστολή τους αφήνουμε πίσω;», τη ρώτησε ο δημοσιογράφος, με την ίδια να απαντά: «τους αφήνουμε πίσω, κοιτάμε μόνο μπροστά. Αφήνουμε πίσω τη στενοχώρια. Φεύγω τρέχοντας, ευχαριστώ πάρα πολύ».

Ματσούκα: Το χρονικό της σύλληψής της για παραβάσεις του ΚΟΚ

Η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Δανάης στη Βουλιαγμένη. Σε μπλόκο της Τροχαίας διαπιστώθηκε πως οδηγούσε παραπάνω από το όριο ταχύτητας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το όριο και χωρίς να φέρει δίπλωμα οδήγησης και πινακίδες το όχημά της. 

Δήμητρα Ματσούκα: «Είμαι αθώα. Πέρασα δύσκολες στιγμές»

Συγκεκριμένα, οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν είναι:

  • υπέρβαση ορίου ταχύτητας- κινούταν με 97 χλμ/ ώρα, έναντι 50 χλμ/ ώρα που ήταν το όριο
  • οδήγηση σε κατάσταση μέθης- η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,42 και η δεύτερη 0,38 έναντι 0,25 που είναι το όριο
  • στέρηση διπλώματος- είχε αφαιρεθεί τον Οκτώβριο του 2025
  • στέρηση πινακίδων- είχε αφαιρεθεί τον Νοέμβριο του 2025

Η στιγμή που η Δήμητρα Ματσούκα αποχωρεί από την Ευελπίδων/ Eurokinissi Κώστας Τζούμας

Η ίδια υποστήριξε εξαρχής πως είχε πληρώσει τα πρόστιμα για παράνομη στάθμευση και πως δεν είχε προλάβει να παραλάβει το δίπλωμα και τις πινακίδες. Ακόμη, πως δεν ήξερε ότι στην Ποσειδώνος το όριο ήταν 50 χλμ. αλλά και πως μετά από κατανάλωση δύο ποτών δεν επιτρέπεται να οδηγεί κανείς. 

Δήμητρα Ματσούκα: Aφέθηκε ελεύθερη - Τι είπε στο δικαστήριο

Την επόμενη μέρα οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων στο πλαίσιο του αυτοφώρου και η δίκη της πήρε αναβολή για τις 2 Δεκεμβρίου. Εκεί παρουσιάστηκε ο δικηγόρος της με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. «Η απόφαση του δικαστηρίου είναι σωστή», είχε δηλώσει ο δικηγόρος της, Αλέξης Στεφανάκης.

