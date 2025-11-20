Δήμητρα Ματσούκα: Aφέθηκε ελεύθερη - Τι είπε στο δικαστήριο

«Έχουμε μία συγκυρία από ατυχείς συμπτώσεις», δήλωσε ο δικηγόρος της

Δήμητρα Ματσούκα: Ελεύθερη μέχρι τη δίκη της στις 2 Δεκεμβρίου - Το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου η δίκη με κατηγορούμενη τη Δήμητρα Ματσούκα, για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα οδήγησης και πινακίδες. 

Δήμητρα Ματσούκα: Τι λέει για τη σύλληψή της - Στην Ευελπίδων με χειροπέδες

Η ηθοποιός, που συνελήφθη χθες στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, οδηγήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερη μέχρι τη δίκη. 

Δήμητρα Ματσούκα: Ελεύθερη μέχρι τη δίκη της στις 2 Δεκεμβρίου/ ρεπορτάζ μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star

Δήμητρα Ματσούκα: Ελεύθερη μέχρι τη δίκη της στις 2 Δεκεμβρίου/ ρεπορτάζ μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star

Η Δήμητρα Ματσούκα ισχυρίζεται ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, καθώς της είχαν αφαιρεθεί για παράνομη στάθμευση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star. «Η ίδια είπε μέσα στο δικαστήριο ότι έχει πληρώσει κι ήταν να της επιστραφούν δίπλωμα και πινακίδες», σημείωσε η δημοσιογράφος. 

Δήμητρα Ματσούκα: Ελεύθερη μέχρι τη δίκη της στις 2 Δεκεμβρίου/ ρεπορτάζ μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star

Δήμητρα Ματσούκα: Ελεύθερη μέχρι τη δίκη της στις 2 Δεκεμβρίου/ ρεπορτάζ μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star

Η ηθοποιός έφτασε με περιπολικό στα δικαστήρια της Ευελπίδων, γύρω στις 12 το μεσημέρι. Έμεινε αρκετή ώρα έξω από το γραφείο του εισαγγελέα κι αποχώρησε μετά την προθεσμία που έλαβε, συνοδεία αστυνομικού.

Δήμητρα Ματσούκα: Ελεύθερη μέχρι τη δίκη της στις 2 Δεκεμβρίου/ ρεπορτάζ μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star

Δήμητρα Ματσούκα: Ελεύθερη μέχρι τη δίκη της στις 2 Δεκεμβρίου/ ρεπορτάζ μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star

«Η επικίνδυνη οδήγηση περιλαμβάνει και τη μέθη και την υπερβολική ταχύτητα και προβλέπει ποινή φυλάκισης μέχρι 3 έτη», επισήμανε η δημοσιογράφος του Star. 

Στην ηθοποιό ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία αδικήματα: επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρέσει τις πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα. Παραπέμθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο.

Δήμητρα Ματσούκα: Aφέθηκε ελεύθερη - Τι είπε στο δικαστήριο

Το ρεπορτάζ του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star για τη σύλληψη της Δήμητρας Ματσούκα

Η Τροχαία είχε μπλόκο στη Βουλιαγμένη, όταν περίπου στις 23:40 χθες βράδυ οι αστυνομικοί είδαν όχημα να κινείται πάνω από το όριο ταχύτητας και χωρίς πινακίδες. Της έκαναν σήμα να σταματήσει κι έκπληκτοι είδαν τη γνωστή ηθοποιό. Εκείνη δεν έφερε την παραμικρή αντίσταση και ευγενικά τους είπε πως έπρεπε να μετακινηθεί και δυστυχώς, εκείνη τη στιγμή δεν είχε άλλο τρόπο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αλκοτέστ και διαπίστωσαν ότι είχε ξεπεράσει το όριο.

Οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν είναι:

  • υπέρβαση ορίου ταχύτητας- κινούταν με 97 χλμ/ ώρα, έναντι 50 χλμ/ ώρα που ήταν το όριο
  • οδήγηση σε κατάσταση μέθης- η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,42 και η δεύτερη 0,38 έναντι 0,25 που είναι το όριο
  • στέρηση διπλώματος- είχε αφαιρεθεί τον Οκτώβριο του 2025
  • στέρηση πινακίδων- είχε αφαιρεθεί τον Νοέμβριο του 2025

Δικηγόρος Δήμητρας Ματσούκα: «Έχουμε μία συγκυρία από ατυχείς συμπτώσεις»

Ο Αλέξης Στεφανάκης έχει αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση της ηθοποιού. Μετά την αναβολή της δίκης, είπε στους δημοσιογράφους: «Αφέθηκε ελεύθερη, όπως αναμενόταν, η εντολέας μου. Περισσότερα για τη δικογραφία δεν μπορώ να σας πω, καθώς δεν τα ξέρω ούτε εγώ ο ίδιος πολύ καλά. Από αυτά που μου είπε η ίδια, βλέπω ότι έχουμε μια συγκυρία από ατυχείς συμπτώσεις οι οποίες οδήγησαν σ' αυτήν την προσωρινή σύλληψη. Έχουμε το επόμενο διάστημα να μαζέψουμε τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία ήδη υπάρχουν, όπως μου δήλωσε η ίδια. Θεωρώ ότι μέχρι τις 2/12 που έχει οριστεί η επόμενη ημερομηνία θα έχουμε όλα τα έγγραφα στα χέρια μας για να αποδείξουμε την αθωότητά της».

«Είχε μια παράνομη στάθμευση την Κυριακή. Της αφαιρέθηκε η άδεια κυκλοφορίας. Μιλάμε για τη Δήμητρα, έναν άνθρωπο εξαιρετικής ποιότητας. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα είναι και πολύ φίλη μου. Θεωρώ ότι όλη αυτή η περιπέτεια θα τελειώσει τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

