Μητσοτάκης:Δε θα συμμετάσχουμε σε αποστολή ευρωπαϊκής δύναμης στην Ουκρανία

Τι είπε ο πρωθυπουργός στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία AP
Ρεπορτάζ της Μαρίας Δεναξά για τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι και τις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη συνάντηση ηγετών της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία στο Παρίσι και όπως επισημαίνουν πηγές, επανέλαβε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που συνιστά τη σημαντικότερη εγγύηση ασφαλείας.

Τραμπ - Ζελένσκι: «Πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία Ρωσίας - Ουκρανίας»

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα ήδη ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου συνεισφορά 20 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της Νατοϊκής Πρωτοβουλίας Prioritized Ukraine's List of Requirements.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, όπως ήδη έχει καταστήσει σαφές ο πρωθυπουργός. Δεν αποκλείει, ωστόσο, τη συνδρομή της με άλλους τρόπους, εκτός Ουκρανίας, ακόμη και σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης.

Σε κάθε περίπτωση, για το πλαίσιο στήριξης θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Αναφέρεται επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της αμερικανικής συμμετοχής στις εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για την ίδια την Ουκρανία, όσο και για την Ευρώπη.

Επιπλέον, τόνισε τη στήριξη που προσφέρει η χώρα μας στην Ουκρανία και στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας με έμφαση στην παροχή φυσικού αερίου μέσω του FSRU της Αλεξανδρούπολης και του Κάθετου Διαδρόμου.

Επανέλαβε ακόμη ότι δεν μπορεί να νομιμοποιείται η αλλαγή συνόρων με τη χρήση βίας και ότι η Ουκρανία είναι αυτή που θα αποφασίσει για το μέλλον της.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τέλος την ανάγκη συντονισμού των ευρωπαϊκών θέσεων ώστε η ΕΕ να έχει μια σαφή στρατηγική στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΠΑΡΙΣΙ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
