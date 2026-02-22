Άγριος ξυλοδαρμός σε περίπτερο στη Γαστούνη- Είχαν πιάσει ανήλικο να κλέβει

«Μας χτυπούσαν με σίδερα, ξύλα, γροθιές και κλωτσιές»

Ελλαδα
Πηγή: Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (22/2/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άγριος ξυλοδαρμός ιδιοκτήτη περιπτέρου και γιου του από 20 Ρομά στη Γαστούνη.
  • Η επίθεση προήλθε μετά την αποτροπή κλοπής ανήλικου Ρομά από τον περιπτερά.
  • Πατέρας και γιος μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας με σοβαρούς τραυματισμούς.
  • Οι Ρομά αγνόησαν την παρουσία της αστυνομίας και κατέστρεψαν το περίπτερο.
  • Η εγκληματικότητα στη Γαστούνη έχει αυξηθεί, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Ένας ιδιοκτήτης περίπτερου στη Γαστούνη μαζί με τον γιο του, δέχθηκαν άγρια επίθεση από τουλάχιστον 20 Ρομά. Νωρίτερα είχαν αποτρέψει ανήλικο να τους κλέψει. Μεταδίδει ο ανταποκριτής του Star, Κώστας Γκελντής. 

Ηλεία: Λεωφορείο Γάλλων μαθητών δέχθηκε επίθεση με πέτρες στη Γαστούνη

Είναι η στιγμή που ομάδα Ρομά επιτίθενται σε περίπτερο στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στη Γαστούνη.

ομάδα Ρομά επιτίθεται σε περιπτερο στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στη Γαστούνη.

Οι περαστικοί έχουν μείνει παγωμένοι. Στα πλάνα που καταγράφει κάτοικος με το κινητό του, διακρίνεται ένα περιπολικό της αστυνομίας.

Οι Ρομά αψηφούν την παρουσία των αρχών και συνεχίζουν να καταστρέφουν το περίπτερο, πετώντας ό,τι έβρισκαν μπροστά τους.

Ένας ιδιοκτήτης περίπτερου στη Γαστούνη μαζί με τον γιο του, δέχθηκαν άγρια επίθεση

Πατέρας και γιος πήγαν για το μεροκάματο και κατέληξαν στο κέντρο υγείας με τραύματα στο κεφάλι και όλο τους το κορμί.

Περιπτεράς στη Γαστούνη δέχθηκε επίθεση

Περιπτεράς στη Γαστούνη

«Πήγα στο νοσοκομείο, έχω ράμματα στο κεφάλι, έχω εκδορές σ' όλο μου το σώμα. Τα πόδια μου πονάνε, ζαλίζομαι», λέει στο Star ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου που έπεσε θύμα επίθεσης.

Περιπτεράς στη Γαστούνη δέχθηκε επίθεση

Πώς έγινε το περιστατικό

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου αντιλήφθηκε έναν ανήλικο Ρομά να τον κλέβει. Τότε τον συγκράτησε και ειδοποίησε την αστυνομία. Μέχρι να έρθει όμως η δύναμη της ΕΛΑΣ στο σημείο, είχαν προλάβει να φτάσουν οι συγγενείς του ανήλικου και τότε ξεκίνησε η επίθεση.

Σχεδόν 20 Ρομά άρχισαν να χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές τον περιπτερά μπροστά στα μάτια των περαστικών.

«Ήρθαν δυο-τρεις, μετά αυτοί φώναξαν άλλους δεκαπέντε-είκοσι, δεν ξέρω πόσοι ήταν, δυστυχώς μας χτύπησαν άσχημα. Με σίδερα, με ξύλα, με γροθιές, με μπουνιές, με κλωτσιές. Διέλυσαν το περίπτερο», λέει ο ιδιοκτήτης.

Η εγκληματικότητα στη Γαστούνη έχει χτυπήσει κόκκινο. Ληστείες, κλοπές, επιθέσεις, έχουν γίνει καθημερινά φαινόμενα. Οι κάτοικοι έχουν αγανακτήσει και σήμερα πραγματοποίησαν έκτακτη σύσκεψη παρουσία του Αστυνομικού Διευθυντή Ηλείας.

 

ΓΑΣΤΟΥΝΗ
 |
ΗΛΕΙΑ
 |
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
