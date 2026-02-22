Άγριος ξυλοδαρμός σε περίπτερο στη Γαστούνη- Είχαν πιάσει ανήλικο να κλέβει

Ένας ιδιοκτήτης περίπτερου στη Γαστούνη μαζί με τον γιο του, δέχθηκαν άγρια επίθεση από τουλάχιστον 20 Ρομά. Νωρίτερα είχαν αποτρέψει ανήλικο να τους κλέψει. Μεταδίδει ο ανταποκριτής του Star, Κώστας Γκελντής.

Είναι η στιγμή που ομάδα Ρομά επιτίθενται σε περίπτερο στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στη Γαστούνη.

Οι περαστικοί έχουν μείνει παγωμένοι. Στα πλάνα που καταγράφει κάτοικος με το κινητό του, διακρίνεται ένα περιπολικό της αστυνομίας.

Οι Ρομά αψηφούν την παρουσία των αρχών και συνεχίζουν να καταστρέφουν το περίπτερο, πετώντας ό,τι έβρισκαν μπροστά τους.

Πατέρας και γιος πήγαν για το μεροκάματο και κατέληξαν στο κέντρο υγείας με τραύματα στο κεφάλι και όλο τους το κορμί.

«Πήγα στο νοσοκομείο, έχω ράμματα στο κεφάλι, έχω εκδορές σ' όλο μου το σώμα. Τα πόδια μου πονάνε, ζαλίζομαι», λέει στο Star ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου που έπεσε θύμα επίθεσης.

Πώς έγινε το περιστατικό

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου αντιλήφθηκε έναν ανήλικο Ρομά να τον κλέβει. Τότε τον συγκράτησε και ειδοποίησε την αστυνομία. Μέχρι να έρθει όμως η δύναμη της ΕΛΑΣ στο σημείο, είχαν προλάβει να φτάσουν οι συγγενείς του ανήλικου και τότε ξεκίνησε η επίθεση.

Σχεδόν 20 Ρομά άρχισαν να χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές τον περιπτερά μπροστά στα μάτια των περαστικών.

«Ήρθαν δυο-τρεις, μετά αυτοί φώναξαν άλλους δεκαπέντε-είκοσι, δεν ξέρω πόσοι ήταν, δυστυχώς μας χτύπησαν άσχημα. Με σίδερα, με ξύλα, με γροθιές, με μπουνιές, με κλωτσιές. Διέλυσαν το περίπτερο», λέει ο ιδιοκτήτης.

Η εγκληματικότητα στη Γαστούνη έχει χτυπήσει κόκκινο. Ληστείες, κλοπές, επιθέσεις, έχουν γίνει καθημερινά φαινόμενα. Οι κάτοικοι έχουν αγανακτήσει και σήμερα πραγματοποίησαν έκτακτη σύσκεψη παρουσία του Αστυνομικού Διευθυντή Ηλείας.