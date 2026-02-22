Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη επιχείρησης αθλητικών ειδών στα Σπάτα

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο επιχείρησης στα Σπάτα.
Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης αθλητικών ειδών επί της Λεωφόρου Σπάτων, ενισχύθηκαν.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:30 και καίει αποθηκευτικό χώρο, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.
Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο, ωστόσο αντιμετωπίστηκε χωρίς να λάβει περαιτέρω διαστάσεις, χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.
