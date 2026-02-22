Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη επιχείρησης αθλητικών ειδών στα Σπάτα

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (22/2/2026) - Ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη επιχείρησης αθλητικών ειδών στα Σπάτα γύρω στις 16:30.
  • Η φωτιά επεκτάθηκε σε διπλανό κτίριο, αλλά αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
  • Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.
  • Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.
  • Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί για την κατάσβεση της φωτιάς.

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο επιχείρησης στα Σπάτα. 

Βιολάντα: Οι έξι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης αθλητικών ειδών επί της Λεωφόρου Σπάτων, ενισχύθηκαν.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:30 και καίει αποθηκευτικό χώρο, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο, ωστόσο αντιμετωπίστηκε χωρίς να λάβει περαιτέρω διαστάσεις, χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.

