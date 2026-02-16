Βιολάντα: Οι έξι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη

Έκτακτο έλεγχο σε όλα τα εργοστάσια της Βιολάντα πραγματοποιεί επιτροπή της Πυροσβεστικής, ενώ έκλεισε προσωρινά το δεύτερο εργοστάσιο την ώρα που ο κατηγορούμενος πλέον για κακούργημα ιδιοκτήτης, παραμένει στα κρατητήρια και ετοιμάζει την υπερασπιστική του γραμμή για αύριο Τρίτη.

Τα στοιχεία που αγνοήθηκαν πριν από την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα

Αποκαλυπτικές πληροφορίες για τα στοιχεία που αγνοήθηκαν πριν από την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, παρουσίασαν οι Αλήθειες με τη Ζήνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ρούλας Κουσκουρή, τα στοιχεία που αγνοήθηκαν είναι:

οι αναφορές για οσμές αερίου

οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις χωρίς πιστοποιήσεις

οι υπέργειες δεξαμενές ακατάλληλες από το 2019.

Οι έξι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα

Κατά τις πληροφορίες της δημοσιογράφου της εκπομπής, έξι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου με συνέπεια τη σύλληψη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα:

15 καταθέσεις υπαλλήλων ότι είχαν προειδοποιήσει για διαρροή

δεν εγκρίθηκε κονδύλι για επισκευή σωληνώσεων

κατασκευαστικά λάθη στις σωληνώσεις

προβλήματα στο δίκτυο δεξαμενών

απόκρυψη ελέγχου για διαρροή προπανίου

ενδείξεις εικονικών αυτοψιών της πολεοδομίας

Βιολάντα: Έγγραφη προσφορά για εργασίες 32.000 ευρώ είχε καταθέσει ο υδραυλικός!

Κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξε η κατάθεση του υδραυλικού που είχε εγκαταστήσει την υπόγεια σωλήνωση στο εργοστάσιο. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η εργασία έγινε τελικά με πολύ λιγότερα χρήματα από όσα είχε εκτιμήσει ο ίδιος, και συνεπώς χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος υδραυλικός φέρεται να είπε στις Αρχές: «Όταν με φώναξαν να βάλω τις σωληνώσεις ήρθα και είδα ότι είχαν σκάψει ένα λάκκο. Μου λέει ο ιδιοκτήτης "ρίξε μια σωλήνα από τη δεξαμενή ως τον τοίχο". Του λέω "δεν γίνεται έτσι να ρίξω ένα σωλήνα. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, μονώσεις, ειδικό βάψιμο και άλλα πολλά". Μου λέει ο ιδιοκτήτης, "εγώ δεν σε πληρώνω; Kάνε αυτό που σου λέω". Έτσι αναγκάστηκα να το κάνω».

Αποκαλυπτικά στο σημείο αυτό τα στοιχεία που μετέδωσε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, η προσφορά του υδραυλικού δεν ήταν μόνο προφορική αλλά είχε διατυπωθεί και γραπτώς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιογράφου της εκπομπής, τα στελέχη της Πυροσβεστικής που πραγματοποίησαν έρευνες στο γραφείο της Βιολάντα και σε σπίτια, εντόπισαν ανάμεσα στα έγγραφα και μια έγγραφη προσφορά του υδραυλικού που είχε κάνει προς την εταιρεία Βιολάντα για τις συγκεκριμένες εργασίες, ύψους 32.000 ευρώ.

Ωστόσο, τελικά, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα φέρεται να περιορίστηκε να φτιάξει τις εργασίες με μόλις 5.000 ευρώ.

Για «ανήκουστες καταστάσεις» έκανε λόγο ο ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μιλώντας στις Αλήθειες με τη Ζήνα.

«Είναι εγκληματικό να θάβεις χαλύβδινο σωλήνα προπανίου, χωρίς να έχεις κάνει αντιδιαβρωτική προστασία, διότι τα νιτρικά άλατα του εδάφους μαζί με την υγρασία διαβρώνουν, σκουριάζουν το τοίχωμα του σωλήνα σιγά-σιγά με τον καιρό, με αποτέλεσμα -όπως το είδαμε κι από τις δοκιμές που έκαναν οι αρμόδιοι - να διαφύγει το προπάνιο και να πάει σε έναν αδήλωτο χώρο, σε ένα υπόγειο που ουσιαστικά λειτουργούσε σαν μία βόμβα. (....) Εκεί δεν υπήρχε ούτε σύστημα ανίχνευσης διαρροής προπανίου. Τόσο καιρό, από το καλοκαίρι του '25 μύριζε ο χώρος και υπήρχαν οι μαρτυρίες των εργαζομένων. (....) Είναι άκρως επικίνδυνο εάν η αποκατάσταση δεν γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας. Είναι τραγικό», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Χριστοδουλίδης.



