Βιολάντα: Οι έξι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη

Έγγραφη προσφορά για εργασίες 32.000€ είχε καταθέσει ο υδραυλικός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 17:24 Akylas: To σαρωτικό Ferto κυκλοφορεί! Έτοιμο να κατακτήσει την Ευρώπη!
16.02.26 , 17:06 Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Αυτοψία στο σημείο του άγριου εγκλήματος
16.02.26 , 16:54 Κακοκαιρία Ηλεία: Εγκλωβισμένοι Κάτοικοι Στο Βαρθολομιό
16.02.26 , 16:52 Τραγωδία στη Λούτσα: Τι λέει στο Star η αδερφή του 15χρονου οδηγού
16.02.26 , 16:49 Βασίλης Σκουλάς: H παρουσίαση του βιβλίου για τη ζωή και την πορεία του
16.02.26 , 16:43 Formula E: Αλλο ένα top 10 για τα μονοθέσια της DS Automobiles
16.02.26 , 16:41 AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN για νέους 18-25 ετών
16.02.26 , 16:31 Τραγωδία στην Πάτρα: Δύο αδερφές βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους
16.02.26 , 16:15 StarLight - Μάνος Θηραίος: «Υπόσχομαι πως θα συνεχίσω να γράφω!»
16.02.26 , 16:07 MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι θα μαγειρέψουν σε ζευγάρια!
16.02.26 , 16:06 Τραϊάνα Ανανία: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για την κακοποίηση στα 4 της
16.02.26 , 16:04 Εβδομάδα των «Παθών» για τους οδηγούς - Κυκλοφοριακό κομφούζιο λόγω έργων
16.02.26 , 15:53 Βιολάντα: Οι έξι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη
16.02.26 , 15:12 Όταν ο Good Job Nicky τραγούδησε Γιάννη Πάριο σε live του στη Χίο
16.02.26 , 15:04 Citroën Racing: Πολύτιμοι βαθμοί στον διπλό αγώνα της Τζέντα
Good Job Nicky: Τα προβλήματα ήχου και η συγκίνηση της Σοφίας Αλιμπέρτη
«Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!
Evangelia: Η επική απάντηση του πατέρα της για τον γάμο της!
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από τις Αλήθειες με τη Ζήνα (16/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έκτακτο έλεγχο σε όλα τα εργοστάσια της Βιολάντα πραγματοποιεί επιτροπή της Πυροσβεστικής, ενώ έκλεισε προσωρινά το δεύτερο εργοστάσιο την ώρα που ο κατηγορούμενος πλέον για κακούργημα ιδιοκτήτης, παραμένει στα κρατητήρια και ετοιμάζει την υπερασπιστική του γραμμή για αύριο Τρίτη.

Βιολάντα: Νέες αποκαλύψεις του Star για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο

Τα στοιχεία που αγνοήθηκαν πριν από την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα

Αποκαλυπτικές πληροφορίες για τα στοιχεία που αγνοήθηκαν πριν από την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, παρουσίασαν οι Αλήθειες με τη Ζήνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ρούλας Κουσκουρή, τα στοιχεία που αγνοήθηκαν είναι:

  • οι αναφορές για οσμές αερίου
  • οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις χωρίς πιστοποιήσεις
  • οι υπέργειες δεξαμενές ακατάλληλες από το 2019.

τα στοιχεία που αγνοήθηκαν πριν από την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες

Οι έξι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα

Κατά τις πληροφορίες της δημοσιογράφου της εκπομπής, έξι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου με συνέπεια τη σύλληψη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα:

  • 15 καταθέσεις υπαλλήλων ότι είχαν προειδοποιήσει για διαρροή
  • δεν εγκρίθηκε κονδύλι για επισκευή σωληνώσεων
  • κατασκευαστικά λάθη στις σωληνώσεις
  • προβλήματα στο δίκτυο δεξαμενών
  • απόκρυψη ελέγχου για διαρροή προπανίου
  • ενδείξεις εικονικών αυτοψιών της πολεοδομίας 

Έξι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα

Βιολάντα: Έγγραφη προσφορά για εργασίες 32.000 ευρώ είχε καταθέσει ο υδραυλικός!

Κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξε η κατάθεση του υδραυλικού που είχε εγκαταστήσει την υπόγεια σωλήνωση στο εργοστάσιο. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η εργασία έγινε τελικά με πολύ λιγότερα χρήματα από όσα είχε εκτιμήσει ο ίδιος, και συνεπώς χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος υδραυλικός φέρεται να είπε στις Αρχές: «Όταν με φώναξαν να βάλω τις σωληνώσεις ήρθα και είδα ότι είχαν σκάψει ένα λάκκο. Μου λέει ο ιδιοκτήτης "ρίξε μια σωλήνα από τη δεξαμενή ως τον τοίχο". Του λέω "δεν γίνεται έτσι να ρίξω ένα σωλήνα. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, μονώσεις, ειδικό βάψιμο και άλλα πολλά". Μου λέει ο ιδιοκτήτης, "εγώ δεν σε πληρώνω; Kάνε αυτό που σου λέω". Έτσι αναγκάστηκα να το κάνω». 

Αποκαλυπτικά στο σημείο αυτό τα στοιχεία που μετέδωσε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, η προσφορά του υδραυλικού δεν ήταν μόνο προφορική αλλά είχε διατυπωθεί και γραπτώς. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιογράφου της εκπομπής, τα στελέχη της Πυροσβεστικής που πραγματοποίησαν έρευνες στο γραφείο της Βιολάντα και σε σπίτια, εντόπισαν ανάμεσα στα έγγραφα και μια έγγραφη προσφορά του υδραυλικού που είχε κάνει προς την εταιρεία Βιολάντα για τις συγκεκριμένες εργασίες, ύψους 32.000 ευρώ

Ωστόσο, τελικά, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα φέρεται να περιορίστηκε να φτιάξει τις εργασίες με μόλις 5.000 ευρώ.

Για «ανήκουστες καταστάσεις» έκανε λόγο ο ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μιλώντας στις Αλήθειες με τη Ζήνα.

«Είναι εγκληματικό να θάβεις χαλύβδινο σωλήνα προπανίου, χωρίς να έχεις κάνει αντιδιαβρωτική προστασία, διότι τα νιτρικά άλατα του εδάφους μαζί με την υγρασία διαβρώνουν, σκουριάζουν το τοίχωμα του σωλήνα σιγά-σιγά με τον καιρό, με αποτέλεσμα  -όπως το είδαμε κι από τις δοκιμές που έκαναν οι αρμόδιοι - να διαφύγει το προπάνιο και να πάει σε έναν αδήλωτο χώρο, σε ένα υπόγειο που ουσιαστικά λειτουργούσε σαν μία βόμβα. (....) Εκεί δεν υπήρχε ούτε σύστημα ανίχνευσης διαρροής προπανίου. Τόσο καιρό, από το καλοκαίρι του '25 μύριζε ο χώρος και υπήρχαν οι μαρτυρίες των εργαζομένων. (....) Είναι άκρως επικίνδυνο εάν η αποκατάσταση δεν γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας. Είναι τραγικό», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Χριστοδουλίδης.


 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΙΟΛΑΝΤΑ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top