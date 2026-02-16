AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN για νέους 18-25 ετών

Η AVIN πρωτοπορεί και παρουσιάζει το AVINation, το νέο πρόγραμμα καθημερινών προνομίων που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για νέους οδηγούς ηλικίας 18-25 ετών, και το οποίο είναι διαθέσιμο μέσα από το AVIN Κερδίζω app.

AVINation: Tο μοναδικό πρόγραμμα επιβράβευσης από εταιρεία καυσίμων στην Ελλάδα είναι … ΜΟΥΝΤ!

Οι νέοι, που ξέρουν πώς να δημιουργούν το δικό τους μουντ και… να ξεχωρίζουν, θα έχουν τώρα και το δικό τους πρόγραμμα προνομίων! Καθημερινά, τα μέλη του AVINation θα κερδίζουν 50 πόντους με κάθε καφέ και 100 πόντους με κάθε πλύσιμο αυτοκινήτου, ενώ κάθε Σάββατο θα γιορτάζουν το Youth Day, με x2 πόντους σε όλα τα καύσιμα κίνησης!

Το AVINation είναι το μοναδικό πρόγραμμα επιβράβευσης από εταιρεία καυσίμων στην Ελλάδα, για νέους 18-25 ετών και είναι … ΜΟΥΝΤ! Μέσα από την εφαρμογή, τα μέλη ενημερώνονται για όλα τα νέα, τους διαγωνισμούς και τα αποκλειστικά προνόμια, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν πιο rewarding διαδρομές, κερδίζοντας πόντους που μετατρέπονται σε 3€ δωροεπιταγές για εξαργύρωση στην AVIN.

Για τη συμμετοχή στο AVINation, χρειάζονται μόνο δύο απλά και γρήγορα βήματα: εγκατάσταση του AVIN Κερδίζω app και εγγραφή με επιβεβαίωση της ηλικίας στο AVINation.

Με κάθε νέα εγγραφή στο AVINation, η ΑVIN προσφέρει για το καλωσόρισμα 100 πόντους στο AVIN Κερδίζω app, έναν καφέ και ένα αρωματικό αυτοκινήτου. Επιπλέον, με την εγγραφή τους τα νέα μέλη μπαίνουν αυτόματα σε διαγωνισμό για πλούσια δώρα, όπως smartphones, laptops, ακουστικά και προπληρωμένες κάρτες καυσίμων AVIN!

AVINation: Προνόμια που ξεχωρίζουν

Μπες σήμερα στο AVINation και κέρδισε προνόμια που ξεχωρίζουν, όπως εσύ!



Σχετικά με την AVIN

Η AVIN, ένα από τα κορυφαία ονόματα στην ελληνική αγορά πετρελαιοειδών, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1977. Είναι 100% θυγατρική της Motor Oil από τον Μάρτιο του 2002. Σήμερα απασχολεί περίπου 120 εργαζόμενους, διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας και αριθμεί 651 πρατήρια καυσίμων σε ολόκληρη την Ελλάδα, 175 ιδιολειτουργούμενα και 476 συνεργαζόμενα.

Τα προϊόντα AVIN αντιπροσωπεύουν μιας ευρείας γκάμας προηγμένη τεχνολογική πρόταση. Από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι και σήμερα, η AVIN εφαρμόζει πιστά και σταθερά μία ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, όπου πρωταγωνιστούν το ήθος, η συνέπεια και ο σεβασμός προς τον καταναλωτή. Εναρμονιζόμενη με το πνεύμα της εποχής και την ανάγκη για την ενεργειακή μετάβαση, η Εταιρεία επενδύει στο δίκτυο σε νέες μορφές ενέργειας. Στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης είναι και το Non Fuel Retail. Συνεχίζεται και ανανεώνεται η ενίσχυση των καταστημάτων λιανικής “AGORA” φτάνοντας τα 175 πρατήρια με νέες αίθουσες, αυξάνοντας ταυτόχρονα και το σχετικό κωδικολόγιο.

Σημαντικό εργαλείο στην επίτευξη των στόχων της Εταιρεία είναι και το πρόγραμμα «AVIN Κερδίζω». Το πρόγραμμα παρουσιάζει μεγάλη επιτυχία καθώς έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύριa μέλη, με το ποσοστό διείσδυσης στο σύνολο των καταναλώσεων των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων να ξεπερνά το 75%. Το υψηλό επίπεδο των προϊόντων, το δίκτυο, η επιχειρησιακή ετοιμότητα του προσωπικού και η συνέπεια στην παράδοση ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες είναι οι λόγοι που η AVIN έχει κερδίσει την προτίμηση του κοινού στα πρατήρια και στην βιομηχανία.

Το όραμα της AVIN είναι να καταξιωθεί ως κορυφαία ελληνική εταιρεία πετρελαιοειδών, που στηρίζει τον άνθρωπο, προσφέροντας με έντιμο και υπεύθυνο τρόπο ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, αξιοποιώντας τη δύναμη και την τεχνολογία του διυλιστηρίου της Motor Oil. Σε μια αγορά που πολλά αλλάζουν, η AVIN, με την ενεργή στήριξη του Ομίλου Motor Oil, πρωτοστατεί και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα φιλοδοξώντας να γίνει η καλύτερη ελληνική εταιρεία στον κλάδο της.

