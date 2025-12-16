Motor Oil-«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»: Νέος στόχος οι 300.000 δότες μυελού των οστών

Η Motor Oil και το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ένωσαν τις δυνάμεις τους, με στόχο τους 300.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών / Βίντεο από δελτίο ειδήσεων Star

Δυο εξαιρετικά επιτυχημένες δράσεις ενημέρωσης και εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών διοργάνωσε ο Όμιλος Motor Oil μαζί με τον Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Αθήνα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας κοινωνικής συνεισφοράς του «Φροντίζω», και με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού.

H Motor Oil Hellas και το Όραμα Ελπίδας γιορτάζουν τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού 2025

Στα ειδικά περίπτερα που στήθηκαν στην πλατεία Τίτου στο Ηράκλειο, και στο Μετρό στο σταθμό του Συντάγματος, οι εθελοντές εργαζόμενοι της Motor Oil και του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» υποδέχτηκαν τους πολίτες που θέλησαν όχι μόνο να ενημερωθούν αλλά και να εγγραφούν ως νέοι δότες, μεγαλώνοντας μια αλυσίδα αγάπης και ζωής: το Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών!

Ινώ Κωνσταντοπούλου, ΓΓ του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», Στέλιος Γραφάκος, Επιστημονικός Υπεύθυνος/Διευθυντής της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Συλλόγου και Αμαλία Κυπαρίσση, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου Motor Oil

Το παρών στο περίπτερα έδωσαν και εκπρόσωποι του αθλητικού και καλλιτεχνικού χώρου όπως οι Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Απόστολος Χρήστου, Άννα Ντουντουνάκη, Παναγιώτα Δόση, Apon, Κλαυδία, στηρίζοντας έτσι το έργο του Συλλόγου να δώσει ελπίδα ζωής στους ασθενείς που πάσχουν από κάποιο σοβαρό αιματολογικό νόσημα.

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Παναγιώτα Δόση, Άννα Ντουντουνάκη, Απόστολος Χρήστου

Ο Όμιλος Motor Oil και οι εργαζόμενοί του με την δράση αυτή τα τελευταία 3 χρόνια έχουν συνεισφέρει στην συγκέντρωση 700 εθελοντών δοτών μυελού των οστών, τιμώντας μέσα από τον εθελοντισμό τη μνήμη και το έργο της αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, Ιδρύτριας του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», η οποία δημιούργησε μια μεγάλη αλυσίδα ελπίδας που συνεχίζεται δυναμικά.

Κλαυδία

Apon

Σημειώνεται ότι από την ίδρυση του το 2012 μέχρι σήμερα, το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» έχει εγγράψει σχεδόν 200.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών, 489 από τους οποίους έχουν βρεθεί συμβατοί. Με στόχο την συνεχή ενίσχυση της παγκόσμιας και ελληνικής δεξαμενής εθελοντών δοτών, η δράση φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην επίτευξη του νέου στόχου του Συλλόγου: να εγγράψει 300.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών, χαρίζοντας ελπίδα για ζωή σε συνανθρώπους μας.

“Βάζουμε… τη ζωή ψηλά και Νέο Στόχο: 300.000 Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών».

Γιορτάζουμε τον Εθελοντισμό με πράξεις.

Με ένα απλό δείγμα, μπορείς να δώσεις ελπίδα. Μπορείς να χαρίσεις ζωή!