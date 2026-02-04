Γνωστός τραγουδιστής: «Κατέβηκα από το ταξί & ξάπλωσα στον δρόμο»

Η σοβαρή κρίση πανικού πριν χρόνια, όποτε νόμιζε ότι πέθαινε

Όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Παπαδόπουλος για τις κρίσεις πανικού από τις οποίες υποφέρει εδώ και χρόνια/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τις κρίσεις πανικού από τις οποίες υποφέρει εδώ και χρόνια, αλλά και για τη ζωή του με δύο παιδιά στο σπίτι μίλησε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, με αφορμή τα γυρίσματα για το videoclip του νέου τραγουδιού. 

Γιώργος Παπαδόπουλος / NDP 

Γιώργος Παπαδόπουλος / NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Μάλιστα, περιέγραψε ένα περιστατικό στο παρελθόν που πάνω σε μια κρίση πανικού, κατέβηκε από το ταξί στο οποίο είχε επιβιβαστεί και επί της Κατεχάκη ξάπλωσε στον δρόμο, νομίζοντας ότι πεθαίνει. 

«Υποφέρω χρόνια από κρίσεις πανικού. Σε σημείο που, σε μια σοβαρή κρίση που είχα πάθει πριν χρόνια, ήμουν στην Κατεχάκη σε ταξί και στον γυρισμό για το σπίτι ένιωθα ότι παθαίνω καρδιακό, εγκεφαλικό όλα μαζί. Σταμάτησα το ταξί, κατέβηκα κάτω, ξάπλωσα στον δρόμο κι ήμουν έτοιμος να “φύγω”. Ευτυχώς, ο ταξιτζής μου έριξε δύο χαστούκια, θυμάμαι, μου έδωσε και κάτι γλυκά που είχε στο αμάξι, καλή του ώρα όπου και να είναι αυτός ο άνθρωπος», περιέγραψε στο Happy Day.

«Μετά πήγα στο νοσοκομείο απευθείας, έκανα όλες τις εξετάσεις και μου λέει ο γιατρός “πήγαινε σπίτι σου αγόρι μου, είσαι μια χαρά», συμπλήρωσε.

«Είμαι αρρωστοφοβικός», παραδέχτηκε στη συνέχεια κι εξομολογήθηκε πως όταν έχει κάποιο σύμπτωμα το googlάρει κι επικοινωνεί με την οικογένειά του στην Κύπρο, που είναι όλοι γιατροί. 

Ο τραγουδιστής και η η σύζυγός του, Γαλάτεια Βασιλειάδη, έχουν αποκτήσει δύο γιους. «Είμαστε 10 χρόνια μαζί. Υπάρχουν μέρες που δεν την αντέχω και δε με αντέχει, αλλά είναι μέσα στη ζωή όλα αυτά, μες τις σχέσεις

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο να μεγαλώσουν κι άλλο την οικογένειά τους, ο ίδιος απάντησε: «Έχουμε δύο παιδιά και στη φάση που είμαι τώρα, δε σκοπεύουμε να τη μεγαλώσουμε. Τους ξέρετε τους λόγους όσοι έχετε παιδιά και με καταλαβαίνετε, αλλά ποτέ μη λες ποτέ. Ποτέ δεν ξέρεις, ό,τι θέλει ο Θεός».

Παπαδόπουλος - Γαλάτεια Βασιλειάδη: Σκέπτονται να κάνουν τρίτο παιδί;

Τέλος, παραδέχτηκε πως κάνει botox και δεν ντρέπεται να το πει. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
