Μάρα Ζαχαρέα: Η φωτογραφία με τον Θόδωρο Ρουσόπουλο - «Περήφανη για σένα»

Ταξίδι στο Στρασβούργο έκανε η Μάρα Ζαχαρέα τις προηγούμενες ημέρες έτσι ώστε να βρεθεί στο πλευρό του συζύγου της, Θόδωρου Ρουσόπουλου.

Η διευθύντρια Ειδήσεων του Star πήγε στη συγκινητική τελετή για την ολοκλήρωση της θητείας του στη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Μάρα Ζαχαρέα: Η φωτογραφία με τον Θόδωρο Ρουσόπουλο

Μετά από δυο χρόνια ως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης ο Θοδωρής Ρουσόπουλος ευχαρίστησε όσους συνεργάστηκαν μαζί του και συγκινήθηκε ολοκληρώνοντας τη θητεία του.

Στο πλευρό του ήταν φυσικά η σύζυγός του, Μάρα Ζαχαρέα που τον στηρίζει σε όλα. Η ίδια έκανε τις βόλτες της στο Στρασβούργο και επισκέφθηκε μερικά από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης.

«Ένα ταξίδι που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της και δημοσίευσε ένα video με εικόνες από την απόδρασή της.

Για τον άνδρα της ζωής της, Θόδωρο Ρουσόπουλο, με τον οποίο είναι 37 ολόκληρα χρόνια μαζί και έχουν αποκτήσει δυο παιδιά, τον Βασίλη και την Άννα, είχε μιλήσει στο Happy Day:

«Η θητεία του συζύγου μου λήγει τώρα, 31 Ιανουαρίου. Θα ξαναβρούμε τις ισορροπίες μας και τους ρυθμούς μας σιγά-σιγά. Μου έλειπε αυτά τα δυο χρόνια. Ξέρεις, μερικές φορές όταν είσαι με έναν άνθρωπο πάρα πολλά χρόνια μαζί, γίνεται κάτι αστείο. Δηλαδή όταν δεν είναι, σου λείπει, και μετά όταν είναι, γίνεται κάτι και λες “αχ, καλά είχα την ησυχία μου χθες που ταξίδευε”», είπε με χιούμορ.

«Με τον Θόδωρο γνωριστήκαμε το 1989 και παντρευτήκαμε το 1992. Πρώτη φορά θα μείνουμε μόνοι μας, τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι. Μας γνώρισε η φίλη μου, η Ελένη Καλογεροπούλου. Στην αρχή δεν μου έδωσε πολλή σημασία, αλλά μετά από 4-5 μήνες κατάλαβε ποιο ήταν το σωστό που έπρεπε να κάνει στη ζωή του. Είναι ο άντρας της ζωής μου, και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη. Είναι ένας εξαιρετικός πατέρας και όταν παντρεύεσαι το καταλαβαίνεις, το μετράς πάρα πολύ. Είναι βράχος για την οικογένεια. Είναι... άνθρωπος καθαρός, συγκροτημένος, αξιοπρεπής, ξέρεις ότι μπορείς να βασιστείς επάνω του και επίσης είναι και αυτός που με ξαναφέρνει λίγο στον ίσιο δρόμο να το πω. Γιατί μερικές φορές μπορεί εγώ λίγο να ή να τσαντίζομαι με κάτι ή να πέφτω ψυχολογικά από κάτι και ο Θεόδωρος είναι πάντα δίπλα μου για να μου πει ότι ξέρεις κάτι δεν αξίζει αυτό να ασχοληθείς και αυτό με επαναφέρει και με βοηθάει».