MasterChef: Ο Σταυρής τρολάρει τους κριτές - «Έχετε ασπρίσει όλοι πάντως»

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από τo επεισόδιο της Τρίτης 3/2

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.02.26 , 14:39 Εθνικό Απολυτήριο από το 2027 - 2028: Τι αλλάζει για την εισαγωγή στα ΑΕΙ
03.02.26 , 14:34 MasterChef: Το πρώτο Τέστ Δημιουργικότητας κι η επιστροφή του Σταυρή
03.02.26 , 14:21 Η viral «βουτιά» Ιάπωνα βολεϊμπολίστα για να ζητήσει συγγνώμη από επόπτρια!
03.02.26 , 14:07 Εξαφάνιση Λόρα: Οι γονείς της κλήθηκαν να δώσουν λεπτομέρειες
03.02.26 , 14:02 Σέρρες: Η 78χρονη αποκάλυψε ότι ο ανιψιός της την είχε βιάσει ξανά
03.02.26 , 13:58 Μάρα Ζαχαρέα: Η φωτογραφία με τον Θόδωρο Ρουσόπουλο - «Περήφανη για σένα»
03.02.26 , 13:47 Πότε επιστρέφουν τα «Υπέροχα Πλάσματα;» Η αποκάλυψη της Φαίδρας Δρούκα
03.02.26 , 13:38 MasterChef: Ο Σταυρής τρολάρει τους κριτές - «Έχετε ασπρίσει όλοι πάντως»
03.02.26 , 13:33 Βούλα: Νεκρός άνδρας μέσα στο σπίτι του
03.02.26 , 13:16 «Μηδενιστής Πιγκουίνος»: Viral η πορεία ενός πιγκουίνου προς τον θάνατο
03.02.26 , 13:01 Release Athens 2026: Οι Pet Shop Boys στην πλατεία Νερού
03.02.26 , 12:43 Γεωργιάδης εναντίον Κωνσταντοπούλου: «Θα της κάνω μήνυση για τη Βιολάντα»
03.02.26 , 12:42 «Παντρεύεσαι;» - Η ερώτηση Καβατζίκη στη Σκορδά που προκάλεσε... αμηχανία!
03.02.26 , 12:39 Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε την καλύτερη συνταγή για την Τσικνοπέμπτη
03.02.26 , 12:03 Κώστας Σόμμερ: Νοσηλεύεται με πνευμονία- Τι είπε η σύζυγός του
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
Άση Μπήλιου: Πρωταγωνιστής της εβδομάδας ο Ουρανός - Πότε έχουμε Ανάδρομο;
Ελένη Φουρέιρα: «Πέρασα δύσκολα 3,5 μήνες μετά τη γέννα»
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Η Λόρα ταξίδεψε για Φρανκφούρτη: Επίσημη επιβεβαίωση από την αεροπορική
Εθνικό Απολυτήριο από το 2027 - 2028: Τι αλλάζει για την εισαγωγή στα ΑΕΙ
Μάρα Ζαχαρέα: Η φωτογραφία με τον Θόδωρο Ρουσόπουλο - «Περήφανη για σένα»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα μέλη της έτερης μπριγάδας είναι έτοιμα να μαγειρέψουν μπροστά στους Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, αλλά και σε έναν πρώην διαγωνιζόμενο που έχει αφήσει τη σφραγίδα του στο MasterChef.

«Εσείς οι 14 τα καταφέρατε και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το μαγειρικό σας ταξίδι στο MasterChef», λέει αρχικά ο Σωτήρης Κοντιζάς, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να συμπληρώνει: «Το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι συνεχείς ανατροπές».

MasterChef: Η «ρώσικη ρουλέτα» του αρχηγού - Η δύσκολη απόφαση του Πάνου

Η επιστροφή του Σταυρή Γεωργίου και το τρολάρισμα στους κριτές

Η επιστροφή του Σταυρή Γεωργίου και το τρολάρισμα στους κριτές

Στη συνέχεια, ο Σωτήρης Κοντιζάς καλωσορίζει τον αποψινό καλεσμένο λέγοντας: «Να υποδεχτούμε με το πιο θερμό μας χειροκρότημα τον Σταυρή Γεωργίου».

MasterChef: Το πρώτο Mystery Box κι ο guest chef από τα παλιά!

Ο Σταυρής επιστρέφει στον τόπο του… εγκλήματος, τρολάροντας τους τρεις κριτές για την ηλικία τους. «Δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα επάνω από τον Σταυρή. Ούτε μία μέρα», παρατήρησε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, αποκαλύπτοντας παράλληλα ένα backstage στιγμιότυπο από τη συνάντησή τους: «Μόλις με είδε –γιατί τον είδα πίσω μου - μου λέει: “Σεφ, άσπρισες”. Και του απαντώ: “Με τον καλό λόγο είσαι, ρε Σταυρή; Δηλαδή σε φωνάξαμε και μας λες ότι ασπρίσαμε;”».

«Έχετε ασπρίσει όλοι, πάντως», επανέλαβε ο Σταυρής. «Εσένα, εσένα τα φρύδια σου είναι ακόμα πιο περιποιημένα», απάντησε με χιούμορ ο Σωτήρης Κοντιζάς. «Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σταυρή για την επίσκεψή του, να φεύγει. Τον διώχνουμε», συνέχισε στο ίδιο ύφος ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

MasterChef: Προβληματισμένος ο Μάνος

MasterChef: Προβληματισμένος ο Μάνος

Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε το πρώτο Τεστ Δημιουργικότητας της σεζόν! Ο δημιουργός του καλύτερου πιάτου κερδίζει 1.000 ευρώ και επωμίζεται το βάρος της ηγεσίας. Παράλληλα, θα πρέπει να επιλέξει οκτώ παίκτες που θα συμμετάσχουν στην πρώτη ομαδική δοκιμασία.

«Αυτός όμως με την καλύτερη προσπάθεια, πέρα από τα 1.000 ευρώ, κερδίζει και αυτό: το pin του αρχηγού. Δε σταματούν εδώ τα δύσκολα. Πρέπει να διαλέξεις οκτώ και να δημιουργήσεις την πρώτη μπριγάδα», εξήγησουν ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Η ανακοίνωση αυτή, όπως είναι φυσικό, προκαλεί ερωτήματα, με τους επίδοξους σεφ να κάνουν τις δικές τους εικασίες για την εξέλιξη του διαγωνισμού.

«Λέω τώρα… μπριγάδα για ποιο λόγο; Δηλαδή οκτώ άτομα μπριγάδα, μένουν έξι πίσω; Κάπως δεν μου στέκει όλο αυτό», δηλώνει ο Χάρης.

«Κάτι κρύβεται από πίσω», επισημαίνει ο Μάνος.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΣΤΑΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top