MasterChef: Ο Σταυρής τρολάρει τους κριτές - «Έχετε ασπρίσει όλοι πάντως»

Τα μέλη της έτερης μπριγάδας είναι έτοιμα να μαγειρέψουν μπροστά στους Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, αλλά και σε έναν πρώην διαγωνιζόμενο που έχει αφήσει τη σφραγίδα του στο MasterChef.

«Εσείς οι 14 τα καταφέρατε και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το μαγειρικό σας ταξίδι στο MasterChef», λέει αρχικά ο Σωτήρης Κοντιζάς, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να συμπληρώνει: «Το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι συνεχείς ανατροπές».

Η επιστροφή του Σταυρή Γεωργίου και το τρολάρισμα στους κριτές

Στη συνέχεια, ο Σωτήρης Κοντιζάς καλωσορίζει τον αποψινό καλεσμένο λέγοντας: «Να υποδεχτούμε με το πιο θερμό μας χειροκρότημα τον Σταυρή Γεωργίου».

Ο Σταυρής επιστρέφει στον τόπο του… εγκλήματος, τρολάροντας τους τρεις κριτές για την ηλικία τους. «Δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα επάνω από τον Σταυρή. Ούτε μία μέρα», παρατήρησε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, αποκαλύπτοντας παράλληλα ένα backstage στιγμιότυπο από τη συνάντησή τους: «Μόλις με είδε –γιατί τον είδα πίσω μου - μου λέει: “Σεφ, άσπρισες”. Και του απαντώ: “Με τον καλό λόγο είσαι, ρε Σταυρή; Δηλαδή σε φωνάξαμε και μας λες ότι ασπρίσαμε;”».

«Έχετε ασπρίσει όλοι, πάντως», επανέλαβε ο Σταυρής. «Εσένα, εσένα τα φρύδια σου είναι ακόμα πιο περιποιημένα», απάντησε με χιούμορ ο Σωτήρης Κοντιζάς. «Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σταυρή για την επίσκεψή του, να φεύγει. Τον διώχνουμε», συνέχισε στο ίδιο ύφος ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

MasterChef: Προβληματισμένος ο Μάνος

Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε το πρώτο Τεστ Δημιουργικότητας της σεζόν! Ο δημιουργός του καλύτερου πιάτου κερδίζει 1.000 ευρώ και επωμίζεται το βάρος της ηγεσίας. Παράλληλα, θα πρέπει να επιλέξει οκτώ παίκτες που θα συμμετάσχουν στην πρώτη ομαδική δοκιμασία.

«Αυτός όμως με την καλύτερη προσπάθεια, πέρα από τα 1.000 ευρώ, κερδίζει και αυτό: το pin του αρχηγού. Δε σταματούν εδώ τα δύσκολα. Πρέπει να διαλέξεις οκτώ και να δημιουργήσεις την πρώτη μπριγάδα», εξήγησουν ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Η ανακοίνωση αυτή, όπως είναι φυσικό, προκαλεί ερωτήματα, με τους επίδοξους σεφ να κάνουν τις δικές τους εικασίες για την εξέλιξη του διαγωνισμού.

«Λέω τώρα… μπριγάδα για ποιο λόγο; Δηλαδή οκτώ άτομα μπριγάδα, μένουν έξι πίσω; Κάπως δεν μου στέκει όλο αυτό», δηλώνει ο Χάρης.

«Κάτι κρύβεται από πίσω», επισημαίνει ο Μάνος.

